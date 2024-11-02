Израильские авиаудары
Израильские авиаудары в Ливане привели к гибели 52 человек
Спасатели на северо-востоке Ливана спешат найти выживших после израильских авиаударов, в результате которых погибло по меньшей мере 52 человека, согласно данным ливанского министерства здравоохранения. Удары в пятницу вечером были направлены на долину Бекаа в Ливане, что вызвало эвакуацию и оставило несколько зданий в руинах, а дым виден над этим районом.
Министерство здравоохранения также сообщило, что в результате нападения пострадали 72 человека. В ходе отдельного нападения израильские самолеты обстреляли район Дахия в южном пригороде Бейрута, разрушив многочисленные строения, хотя сообщений о жертвах не поступало.
Тем временем израильские военные подтвердили, что трансграничные ракетные атаки Хезболлы унесли жизни семи израильтян на севере Израиля. В заявлении на социальной платформе X Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) раскрыла, что ее самолеты нанесли удары по объектам по производству оружия и штаб-квартире Хезболлы в Бейруте, сославшись на «точные разведданные» при нацеливании на то, что они назвали инфраструктурой боевиков.
Исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати осудил усиление израильских ударов, назвав их «расширением агрессии» и заявив, что они демонстрируют пренебрежение Израиля к переговорам о прекращении огня. Ранее на этой неделе Микати выразил осторожный оптимизм в отношении достижения перемирия.
В Вашингтоне государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул необходимость постоянных усилий по достижению мира, выступив за резолюцию 1701 Совета Безопасности ООН 2006 года, которая призывает к выводу войск «Хезболлы» с юга Ливана и выводу израильских войск с ливанской территории.
По данным анализа, проведенного The Washington Post на основе спутниковых снимков, с 1 октября Армия обороны Израиля провела масштабные воздушные операции и наземные вторжения на юг Ливана, где почти четверть всех строений в приграничных деревнях были повреждены или разрушены.
Некогда оживленные города Кфаркела, Мейс-эль-Джабаль и Лабуна теперь в значительной степени опустели. По оценкам ООН, 1,4 миллиона ливанцев были перемещены, многие из них бежали в Сирию, которая борется с ухудшающимся гуманитарным кризисом.
Интенсифицированные атаки на холмистые приграничные деревни Ливана — стратегические из-за их точек обзора над северным Израилем — привели к разрушению более 80 процентов зданий в этих районах с тех пор, как АОИ начала операции в прошлом месяце. Спутниковый анализ The New York Times показывает, что по меньшей мере 1085 зданий на юге Ливана были уничтожены в ходе недавней кампании АОИ.
Некоторые наблюдатели, включая США, выражают обеспокоенность тем, что конфликт может привести к укреплению израильских территориальных позиций на юге Ливана, что будет напоминать продолжающееся присутствие Израиля на Западном берегу и Голанских высотах.
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