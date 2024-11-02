По мере продвижения России США опасаются, что Украина вступила в мрачную фазу, сообщает NYT

Представители вооруженных сил и разведки США теперь считают, что затянувшаяся тупиковая ситуация на Украине изменилась, поскольку российские войска активизируют наступление, согласно сообщению The New York Times, опубликованному в среду.

Летом 2024 года американские аналитики оценили, что российские войска с минимальной подготовкой вряд ли смогут добиться значительного прогресса против украинской обороны. Однако недавние события доказали ошибочность этих прогнозов, сообщает NYT. Российские войска не только добились значительных успехов на востоке Украины, но и вернули себе более трети ранее захваченной Украиной территории в Курской области России. Удары беспилотников со стороны России также резко возросли, увеличившись с 350 в июле до 750 в августе и достигнув 1500 к сентябрю.

«Российские военные, которые неоднократно ошибались на ранних этапах своего вторжения в 2022 году, заметно эволюционировали», — сказал высокопоставленный американский военный чиновник NYT. С этими достижениями некоторые американские разведчики и военные чиновники все больше пессимистично относятся к способности Украины остановить российское наступление.

Несмотря на неоднократные призывы Украины к западному оружию, американские чиновники утверждают, что нехватка боеприпасов и вооружения больше не является главной проблемой. Украинские силы сократили разрыв в артиллерии с Россией и эффективно используют беспилотники для поражения российских бронетанковых подразделений. Вместо этого, по словам чиновников, главной проблемой украинских военных является нехватка личного состава. В отчете говорится, что погибло 57 000 украинских солдат — цифра, которая, как говорят, составляет около половины боевых потерь России, хотя NYT не ссылается на источник этих данных.

По данным источника в Пентагоне, Украина имеет достаточно личного состава, чтобы продолжать сражаться еще шесть-двенадцать месяцев, после чего она может столкнуться с острой нехваткой рабочей силы. Пентагон также отметил, что Украина развернула несколько недавно сформированных бригад в Курской области, отвлекая ресурсы с восточной и южной Украины и потенциально ослабляя резервы для будущего контрнаступления.

Как российские, так и украинские силы испытывают нехватку, говорят американские чиновники. Однако они добавляют, что постоянная поддержка США Украины может позволить Киеву извлечь выгоду из нехватки у России техники и войск, если конфликт продолжится следующим летом.