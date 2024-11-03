Наводнение в Испании унесло жизни более 200 человек, власти борются с последствиями

По меньшей мере 214 человек погибли в результате сильного наводнения в юго-восточном регионе Валенсия на испанском языке после беспрецедентных осадков, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в своем телевизионном обращении 2 ноября. Наводнение, начавшееся 29 октября, оставило муниципалитеты погребенными под грязью, а тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома, что стало одним из самых катастрофических наводнений в новейшей истории Испании.

Губернатор региона Валенсия Карлос Мейсон объявил о создании пяти групп быстрого реагирования для сдерживания кризиса, отметив, что 69 муниципалитетов были частично или полностью опустошены наводнением. «Если бы военные не вмешались, эта трагедия была бы намного хуже», — заявил Мейсон. Среди жертв наводнения — по меньшей мере 19 раненых добровольцев, двое из которых находятся в критическом состоянии после вдыхания токсичных паров во время оказания помощи в затопленном гараже в Чиве.

Премьер-министр Санчес запросил срочную помощь у Европейского союза, назвав катастрофу «самым сильным наводнением, которое наш континент видел в этом столетии». Для оказания помощи в восстановительных работах Санчес объявил о развертывании дополнительных 10 000 военнослужащих и полицейских для поддержки спасательных и очистных операций, объединив уже работающие на местах силы, включая 2 000 солдат армии, 2 500 членов Национальной гвардии и 1 800 полицейских.

Местные сообщества борются с последствиями, волонтеры выходят на улицы, чтобы убрать мусор, грязь и ил. Многие выразили разочарование по поводу того, что, по их словам, было неадекватными предупреждениями правительства и запоздалыми мерами реагирования. «Мы чувствуем себя брошенными; не было раннего предупреждения», — сказал один из жителей, участвовавших в уборке.

Признавая эти критические замечания, Санчес признал, что ответ столкнулся с «серьезными логистическими проблемами и нехваткой финансирования», что затруднило спасательные операции и усилия по оказанию помощи. «Государственные службы в регионе остаются парализованными. Люди отчаянно ищут пропавших родственников, не имея возможности вернуться в дома, которые теперь затоплены грязью и мусором», — заявил он.

Хотя официальные данные о количестве пропавших без вести не были обнародованы, спасатели продолжают поиски выживших. В Бенетусере, муниципалитете к югу от Валенсии, женщина была спасена из своего автомобиля, который три дня находился в ловушке из-за внезапного наводнения, как подтвердила Служба гражданской обороны Валенсии.

Экономические потери значительны: информационное агентство EFE сообщает, что около 4500 предприятий в Валенсии понесли ущерб. Почти половина этих предприятий серьезно пострадала, сообщила Торговая палата Валенсии.

По оценкам спутниковых данных Европейского космического агентства, около 3,2 млн жителей пострадавшего района ощутили на себе последствия наводнений, причем около 190 000 из них живут непосредственно в наиболее пострадавших зонах. Затопленные районы, охватывающие около 150 квадратных километров, охватывают Валенсию и близлежащие населенные пункты, такие как Уэрта-Сур, Альхемеси и Рекена-Утьель.

Пока Испания борется с последствиями этого разрушительного стихийного бедствия, власти координируют масштабные спасательные работы, работы по очистке и восстановлению в надежде облегчить положение и восстановить стабильность в регионе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования премьер-министру Испании Педро Санчесу в связи с сильными наводнениями, обрушившимися на регион Валенсия и повлекшими за собой многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения.

Алиев выразил искренние соболезнования от себя и азербайджанского народа семьям погибших, а также народу Испании. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и выразил надежду, что последствия стихийного бедствия вскоре будут смягчены.