В Молдове началось голосование во втором туре президентских выборов между Санду и Стояногло
В воскресенье молдаване начали голосовать в решающем втором туре президентских выборов в стране. Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени (08:00 по московскому времени) и будут работать до 21:00 (22:00 по московскому времени), сообщила газета Point. Результаты этих выборов могут определить политическое направление Молдовы, которая стремится к более тесной интеграции с Европой.
Центральная избирательная комиссия сообщила, что в настоящее время действуют 2219 избирательных участков, в том числе 1988 по всей территории Молдовы и 231 в 37 странах мира для молдавских эмигрантов.
Гонка за пост президента идет между действующим президентом Майей Санду, проевропейским реформатором, и бывшим генеральным прокурором Александром Стояногло. В первом туре голосования, состоявшемся 20 октября, Санду лидировала с 42,49% голосов, в то время как Стояногло, который вел кампанию по борьбе с коррупцией и экономической стабильности, получил 25,95%. Ни один из кандидатов не набрал большинства, необходимого для победы в первом туре, что привело к воскресному второму туру.
Второй тур голосования будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие не менее одной пятой зарегистрированных избирателей, согласно избирательному законодательству Молдовы. Кандидат, набравший большинство голосов, победит на выборах президента.
Выборы проходят на фоне размышлений Молдовы о более тесных связях с Европейским союзом, и многие рассматривают президентство Санду как ключевое в приведении страны в соответствие со стандартами ЕС. Наряду с президентскими выборами Молдова недавно провела референдум по поправкам в конституцию, которые могли бы проложить путь к членству в ЕС. Результаты показали незначительное большинство: 50,35% высказались за европейскую интеграцию и 49,65% — против. Санду, которая выступает за членство в ЕС, призвала избирателей поддержать инициативу по интеграции, считая ее необходимой для модернизации и экономического прогресса Молдовы.
Аналитики говорят, что в то время как молдаване готовятся к голосованию, его результаты могут иметь долгосрочные последствия для внешней политики страны и внутренних реформ, особенно учитывая напряженность между проевропейскими устремлениями и давними связями с Россией.
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