В напряженной гонке Камала Харрис удерживает небольшое преимущество над Дональдом Трампом

Вице-президент Камала Харрис немного опережает бывшего президента Дональда Трампа, поскольку президентские выборы в США 2024 года приближаются к крайнему сроку 5 ноября, согласно недавнему опросу YouGov. В настоящее время предвыборные опросы указывают на очень конкурентную гонку между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом. Согласно среднему показателю опросов FiveThirtyEight, Харрис имеет небольшое национальное преимущество примерно в 1,3 процентных пункта над Трампом.

Однако в таких ключевых колеблющихся штатах, как Северная Каролина и Джорджия, у Трампа небольшое преимущество, что подчеркивает непредсказуемость выборов.

Досрочное голосование прошло активно: около 70 миллионов американцев отдали свои голоса накануне дня выборов.

Такая значительная явка на ранних выборах отражает возросшую активность электората и может повлиять на окончательные результаты.

Прогнозируемый подсчет голосов на основе текущих опросов присудит Харрис 240 голосов выборщиков, что немного больше, чем 218 голосов у Трампа, в то время как еще 80 голосов выборщиков остаются в игре. Эти неопределенные голоса подчеркивают роль ключевых колеблющихся штатов, включая Неваду, Аризону, Висконсин, Пенсильванию, Северную Каролину и Джорджию, где колеблющаяся поддержка удерживает обоих кандидатов в напряженной конкуренции. Харрис лидирует в Неваде, Висконсине, Пенсильвании и Северной Каролине, в то время как Трамп имеет преимущество в Аризоне и Джорджии, что делает каждую остановку в предвыборной гонке важной возможностью повлиять на неопределившихся избирателей.

Более ранний опрос YouGov от 16 октября показал, что Харрис находится в немного более комфортной позиции с 250 голосами выборщиков против 219 у Трампа, в то время как 69 голосов были неопределенными. Последний опрос подчеркивает ужесточение гонки, поскольку кампания Трампа в значительной степени сосредоточена на восстановлении поддержки в ключевых штатах Среднего Запада и Юга, в то время как Харрис сосредоточилась на активизации городских и пригородных избирателей в регионах, которые показали постепенные, но существенные демографические сдвиги с последних выборов.

Анализ опросов, проведенный The Hill и компанией Decision Desk HQ на основе 324 опросов, показал, что преимущество Харрис составляет всего 0,3% (48,3% против 48% у Трампа), что намекает на потенциальную нестабильность состязания, исход которого может решиться всего лишь долями процента в ключевых штатах.

Нерешительные штаты остаются на переднем крае стратегий обеих кампаний, причем Невада, Аризона, Висконсин, Пенсильвания, Северная Каролина и Джорджия определены как штаты, которые могут качнуться в любую сторону. Эти штаты часто являются индикаторами более широких национальных тенденций и являются домом для разнообразных групп избирателей, что представляет собой критический тест привлекательности каждого кандидата.

В дополнение к данным опросов, модели раннего голосования дают еще один слой понимания этой гонки с высокими ставками. Согласно проекту по выборам в США при Университете Флориды, около 70 миллионов американцев уже отдали свои голоса, что подчеркивает высокую явку на раннем голосовании, которая может повлиять на траекторию гонки. Аналитики отмечают, что высокая явка на раннем голосовании, особенно среди молодых избирателей и избирателей из числа меньшинств, может быть в пользу Харрис, но кампания Трампа сделала ставку на всплеск личных голосов в день выборов.

В то время как США готовятся к выборам с потенциально исторической явкой и высокими ставками, результаты в колеблющихся штатах, скорее всего, определят следующего хозяина Белого дома. Ожидается, что обе кампании активизируют свои усилия на этих полях сражений, при этом каждый опрос и подсчет голосов в день голосования будут тщательно изучаться для оценки любых изменений в поддержке. Для многих избирателей эти выборы рассматриваются как референдум не только по политике, но и по видению, которое каждый кандидат предлагает для будущего Америки.