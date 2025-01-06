Во вторник будет дождь
7 января в столице в течение дня осадков не ожидается. К вечеру местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный, который перейдет в юго-восточный.
Температура воздуха понизится ночью до +4+6°, днем +7+10°.
Влажность 65-75%.
По стране также пройдут дожди, местами интенсивные. Умеренный западный ветер. Ночью в низменности +1+5°, днем +7+12°. В горах ночью до – 10° мороза, днем от - 2°до + 3°.
Общество
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- 8 январь 2025, 18:47
7 января президент Ильхам Алиев подписал указ о повышении заработной платы работников ряда организаций, финансируемых из государственного бюджета. Согласно указу, с 1 января 2025 года ежемесячная заработная плата руководящих и других работников около 20 учреждений (включая Президиум, Аппарат и Гянджинское отделение Национальной академии наук Азербайджана, Центр Гейдара Алиева) увеличится в среднем на 15%.
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- 8 январь 2025, 18:02
В Баку начался снос популярного ресторана «Шуша», что в Насиминском районе столицы.
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- 8 январь 2025, 18:02
В Баку начался снос популярного ресторана «Шуша», что в Насиминском районе столицы.
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- 8 январь 2025, 13:47
По данным Национальной гидрометеорологической службы, 9 января в Азербайджане ожидается преимущественно сухая погода.
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