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Последнее обновление

(7 часов назад)
Во вторник будет дождь
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Во вторник будет дождь

7 января в столице в течение дня осадков не ожидается. К вечеру местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный, который перейдет в юго-восточный.

Температура воздуха понизится ночью до +4+6°, днем +7+10°.

Влажность 65-75%. 

По стране также пройдут дожди, местами интенсивные. Умеренный западный ветер. Ночью в низменности +1+5°, днем +7+12°. В горах ночью до – 10° мороза, днем от  - 2°до + 3°.

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