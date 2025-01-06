Во вторник будет дождь

7 января в столице в течение дня осадков не ожидается. К вечеру местами ожидаются дожди. Ветер северо-восточный, который перейдет в юго-восточный.

Температура воздуха понизится ночью до +4+6°, днем +7+10°.

Влажность 65-75%.

По стране также пройдут дожди, местами интенсивные. Умеренный западный ветер. Ночью в низменности +1+5°, днем +7+12°. В горах ночью до – 10° мороза, днем от - 2°до + 3°.