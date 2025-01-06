Президент Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сердечно поздравил православную христианскую общину Азербайджана с Рождеством, подчеркнув неизменную приверженность страны принципам мультикультурной гармонии и религиозной терпимости.

В своем послании президент Алиев подчеркнул богатую традицию сосуществования в Азербайджане, заявив, что христиане веками жили в мире с другими религиозными общинами. «Наша страна признана образцом мультикультурализма, где люди всех вероисповеданий пользуются равными правами и свободами», — сказал Алиев. Он похвалил христиан Азербайджана за сохранение своих традиций, свободное исповедание своей веры и активное участие в социально-культурной и политической жизни страны.

Православные христиане в Азербайджане празднуют Рождество 7 января по юлианскому календарю. Празднества начинаются с Святого вечера 6 января, знаменующего окончание 40-дневного поста. Семьи собираются, чтобы разделить трапезу из 12 блюд, символизирующих 12 апостолов, с кутьей — сладким зерновым блюдом — занимающим центральное место как символ единства и веры.

В ночь с 6 на 7 января в церквях по всему Азербайджану, включая Собор Святых Жен-Мироносиц в Баку, проходят праздничные литургии. Верующие собираются вместе в молитве, способствуя духу единства и размышления.

Семьи традиционно пекут праздничные угощения, наполняя дома ароматами корицы и ванили, и делятся добрыми делами через благотворительные инициативы, отражая темы этого сезона — сострадание и обновление.

Алиев отметил, что Рождество в Азербайджане отмечается как символ надежды, милосердия и веры в будущее. «Пусть этот радостный праздник принесет счастье и благополучие вашим семьям, а изобилие — в ваши дома», — заключил президент.

Празднование православного Рождества в Азербайджане подчеркивает приверженность страны сохранению культурного разнообразия, а также укреплению единства и взаимного уважения среди своих граждан.