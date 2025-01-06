В Баку начался судебный процесс над французом, обвиняемым в шпионаже

В Баку начался судебный процесс над французом, обвиняемым в шпионаже

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 6 января начался судебный процесс председательством Эльмина Рустамова над обвиняемым в шпионаже гражданином Франции Мартином Райаном.

Перед судом также предстал гражданин Азербайджана Азад Мамедли, который обвиняется в «госизмене».

В начале заседания судья объявил, что Райану по ст. 276 (шпионаж) грозит от 10 до 15 лет лишения свободы, а Мамедли, обвиняемому по ст. 274 (госизмена) УК – от 15 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Прокурор Зия Мансуров огласил обвинительный акт, согласно которому Райан был привлечен к сотрудничеству сотрудниками Главного управления внешней безопасности Минобороны Франции, работавших посольстве Франции в Баку в 2021 г.

Райану было поручено собрать информацию о гражданах Азербайджана, учившихся во Франции и знающий французский язык для склонения их к сотрудничеству.

Кроме того, Району было предписано собирать сведения о сотрудничестве Азербайджана с Великобританией, о военных связях с Турцией, о военных поставках из Пакистана и других стран, о деятельности в Азербайджане компаний Ирана, России, связях Азербайджана со странами Евросоюза.

Райану вменяется организация встречи гражданина Азербайджана Азад Мамедли с сотрудниками спецслужб Франции. Мамедли в обмен на сотрудничество было обещано создание условия для проживания в одной из Европейских стран.

Мамедли также было поручено также собирать сведения указанного характера. Кроме того, от него требовалось вести пропаганду, что Франция является сторонницей мира между Азербайджаном и Арменией, а Россия - сторонница продолжения конфликта.

Мамедли не признал себя виновным. Райан заявил, что частично признает себя виновным. Он сказал, что вменяемые ему действия совершал неосознанно и непреднамеренно и готов привести доказательства этого в ходе суда. Следующее заседание суда назначено на 19 февраля.

Напомним, что Мартин Райан был задержан 4 декабря 2023 года и арестован по подозрению в шпионаже в пользу французской разведки.

В Баку он руководил компанией Merkorama, которая работала с октября 2020 года и специализировалась на импорте продуктов питания и сырья. Компания занималась также консалтингом иностранных компаний по вопросам экспорта и создания предприятий в Азербайджане и оказанием услуг в сфере IT, бухгалтерии, юридических вопросов и перевода.