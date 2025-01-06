На иранской границе изъяты наркотики и задержан нарушитель

Согласно сообщению Госпогранслужбы, в ходе оперативно-розыскных работ пресечена попытка доставки в Азербайджан

700 гр. опиума и более 13 тысяч таблеток прегабалина 150 и 600 таблеток метадона 40. Где и когда эта попытка была пресечена не сообщается.

В сообщении далее говорится, что в Ярдымлинском районе при попытки нарушить границу со стороны Ирана был задержан житель Евлахского района Азербайджана Магеррамов Закир, 1984 г.р. По фактам проводится расследование.