На иранской границе изъяты наркотики и задержан нарушитель
Согласно сообщению Госпогранслужбы, в ходе оперативно-розыскных работ пресечена попытка доставки в Азербайджан
700 гр. опиума и более 13 тысяч таблеток прегабалина 150 и 600 таблеток метадона 40. Где и когда эта попытка была пресечена не сообщается.
В сообщении далее говорится, что в Ярдымлинском районе при попытки нарушить границу со стороны Ирана был задержан житель Евлахского района Азербайджана Магеррамов Закир, 1984 г.р. По фактам проводится расследование.
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