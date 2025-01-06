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(7 часов назад)
На  685 мест в муниципалитетах претендуют свыше 16 тыс кандидатов
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На  685 мест в муниципалитетах претендуют свыше 16 тыс кандидатов

На муниципальных выборах 25 января зарегистрированы 16 тыс 174 кандидата. Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщил ее председатель Мазахир Панахов.

По его словам,  8 429 кандидатов представляют 23 политические партии.

Панахов также сообщил, что сегодня начался этап предвыборной агитации, который завершится за сутки до начала голосования – в 08.00 28 января.

В свою очередь, зампред ЦИК Ровзат Гасымов отметил, что для предвыборной агитации кандидатам по всей стране предоставлены 3  730 открытых и  2 180 закрытых помещений.

Единственной партией, получившей в соответствии с законодательством право на ведение бесплатной агитации на Общественном телевидении и радио и государственных газетах оказалась правящая партия «Ени Азербайджана», так как только она имеет кандидатов в более чем половине муниципалитетов.

Гасымов также сообщил об обращении в ЦИК  20 СМИ, Готовых предоставить место кандидатам для агитации на платной основе.

Напомним, что 29 января состоятся выборы на 8 071 мест в советах 685 муниципалитетов Азербайджана.

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