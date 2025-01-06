Матери правозащитника не ответили, почему ей запрещен выезд из страны

Мать арестованного правозащитника Руфата Сафарова Тахира Тахиргызы 6 января была вызвана на следствие для дачи показаний в качестве свидетеля в Главное управление полиции города Баку. Однако она отказалась от дачи показаний. Об этом Тахиргызы сама сообщила Turan.

“В соответствии с законодательством я отказалась от дачи показаний, сказав следователю, что мой сын арестован по клеветническому обвинению», - сказала Тахиргызы.

Она также поинтересовалась почему ей запретили выезд из страны.

«Я не смогла получить какой-либо ответ», - сказала женщина.

Она подчеркнула, что ее муж страдает от болезни Паркинсона и каждые полгода проходит обследование в Турции. Последние события, арест сына усугубили его состояние.

«Мы купили авиабилеты на 7 января, чтобы отвезти мужа на обследование в Стамбул. Накануне мне стало известно о введении МВД запрета на мой выезд из страны. Мы пенсионеры, купили билеты на свои пенсии и если мы не уедем, то потерям довольно большие для нас деньги», - сообщила Тахиргызы.

Она выразила надежду, что следствие и заказчики ареста ее сына все же проявят гуманизм и позволяет его отцу выехать за рубеж.

«Мы каждую минуту ждем звонка от следствия. Не теряем надежды. Завтра последний день нашей надежды», - сказала она.

Тахиргызы сообщила также, что 6 января Руфат позвонил из СИЗО. «Он очень переживает за здоровье отца и из-за запрета на выезд зарубеж».

* Руфат Сафаров был задержан 3 декабря. Ему предъявили обвинения по трем статьям УК - 178.3.2 ( мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба), 221.1 (хулиганство) и 127.2.3. (Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом или из хулиганских побуждений). На следующий день суд арестовал его на 4 месяца.

Сафаров отверг обвинения, заявив о преследовании его за правозащитную деятельность и присуждение премии госдепа США.