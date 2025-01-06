Суд не освободил активиста Ниджата Ибрагима

В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня началось подготовительное заседание по делу активиста Ниджата Ибрагима.

Адвокат Зибейда Садыгова обратила внимание суда на то, что 9 января истекает срок ареста ее подзащитного и выступила с ходатайством о его освобождении или изменении меры пресечения на домашний арест.

Сам Ибрагим заявил, что ни на кого не нападал, и сам является потерпевшим.

Он сказал, что 6 сентября отправил семью за рубеж и добивался, чтобы с него сняли запрет на выезд из страны. Поэтому, ему незачем было нападать на кого-то 9 сентября. Тем более, что в этот день он был записан на прием в администрации президента. Однако суд отказался освобождать Ибрагима. Следующее заседание назначено на 13 января.

*6 сентября 2023 г. в бакинском аэропорту пограничники не выпустили Ниджата Ибрагима из страны, сославшись на запрет МВД. При этом, его супругу и двух несовершеннолетних детей пропустили в самолет. После этого, он обратился в МВД, требуя отменить незаконный запрет, и пригрозил сжечь себя перед зданием МВД.

9 сентября его задержали, обвинив в умышленном нанесением тяжкого ущерба здоровью. 11 декабря обвинение ужесточили на статью 126.2.4. (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений).

Ему также предъявили обвинение по ст. 221.3 (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК. По этим статьям ему грозит до 11 лет лишения свободы.

** Ибрагим в 2021 году был уже однажды арестован и приговорен к 15 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении карантинного режима. Причиной ареста стал его одиночный пикет перед администрацией президента.