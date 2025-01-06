президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон обвинил Азербайджан во вмешательство в Каледонии, Баку отверг обвинения
6 января, выступая на конференции послов президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия изменила свои союзнические отношения с Арменией и поддержала Азербайджан в Нагорном Карабахе. «Россия, внезапно изменив свою внешнюю политику, поддержала Азербайджан, потому что впервые у Армении появился решительный премьер-министр, который не подался», - отметил он.
Макрон также обвинил Азербайджан во вмешательстве в дела заморских территорий Франции, и прежде всего Каледонии.
МИД Азербайджана в лице пресс-секретаря назвал эти обвинения «необоснованными и провокационными, искажающими реальные факты».
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