Макрон обвинил  Азербайджан во вмешательство в Каледонии, Баку отверг обвинения

6 января, выступая на конференции послов президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия изменила свои союзнические отношения с Арменией и поддержала Азербайджан в Нагорном Карабахе. «Россия, внезапно изменив свою внешнюю политику, поддержала Азербайджан, потому что впервые у Армении появился решительный премьер-министр, который не подался», - отметил он.

Макрон также обвинил Азербайджан во вмешательстве в дела заморских территорий Франции, и прежде всего Каледонии.

МИД Азербайджана в лице пресс-секретаря назвал эти обвинения «необоснованными и провокационными, искажающими реальные факты».