Начинается кампания: «В центре внимания — муниципальные выборы», но «люди не видят духа соревнования»

Сегодня, 6 января, официально началась предвыборная кампания по муниципальным выборам в Азербайджане, запланированным на 23 дня позже.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахира Панахова, выступавшего на заседании, посвященном выборам 6 января, на сегодняшний день зарегистрировано 16 174 кандидата. Из них 8 429 кандидатов представляют 23 политические партии.

Заместитель председателя ЦИК Ровзат Гасымов заявил, что по всей стране для встреч кандидатов выделено 3730 открытых и 2180 закрытых мест. Он также отметил, что правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) отказалась от бесплатных возможностей агитации на этих выборах.

Некоторые аналитики уже отметили, что предвыборная атмосфера в стране практически отсутствует, а уровень активности значительно ниже, чем на предыдущих выборах.

Хикмет Бабаоглу, член правления YAP, сказал Turan, что муниципальные выборы действительно находятся в центре внимания. Однако он признал, что участие в муниципальных выборах обычно ниже по сравнению с парламентскими и президентскими выборами. «Это связано со статусом муниципалитетов. По сути, муниципалитеты являются местным избирательным мероприятием. Следовательно, относительно низкий уровень активности на муниципальных выборах проистекает из этого», - пояснил он.

По словам Бабаоглу, муниципалитеты, несмотря на свою активность с 1999 года, не смогли сформировать собственные бюджеты или создать значимые политические, экономические или социальные обязанности по управлению. «Если бы муниципалитеты эффективно осуществляли свои полномочия в рамках закона и сделали муниципальное управление привлекательной моделью, ситуация была бы иной», — отметил он.

Представитель YAP подчеркнул, что правительство предприняло различные шаги для улучшения ситуации: «В 2024 году были внесены поправки и изменения в Закон о статусе муниципалитетов, а также сокращено количество муниципалитетов. Я считаю, что после муниципальных выборов 2025 года муниципалитеты будут работать более эффективно и соответствовать ожиданиям местного населения и общественности в целом».

Между тем, оппозиционная партия «Мусават» в основном решила не участвовать в выборах. Мустафа Гаджибейли, заместитель председателя партии, сказал Радио Азадлыг, что интерес к муниципальным выборам низок даже внутри самой партии. «Пока что выдвинуто всего 35 кандидатов».

Хаджибейли объяснил отсутствие интереса к муниципальным выборам в первую очередь тем, что муниципалитеты функционировали как продолжение исполнительной власти и не имели независимых полномочий. «Выборы неоднократно фальсифицировались, и нет доверия к проведению демократических и справедливых выборов. В результате интерес очень низок. Люди не видят соревновательного духа в этих выборах. Тем не менее, все политические партии обязаны участвовать в каждых выборах. Чтобы гарантировать право наших членов голосовать и баллотироваться на выборах, мы предоставили автономию нашим региональным организациям».

Муниципальные выборы в Азербайджане состоятся 29 января 2025 года. Первоначально их проведение планировалось в конце прошлого года. Предыдущие муниципальные выборы состоялись 23 декабря 2019 года. Согласно Избирательному кодексу, муниципальные выборы должны быть проведены в течение пятилетнего срока полномочий.

Некоторые политологи и эксперты-юристы считают задержку в проведении муниципальных выборов незаконной. В ответ на критику некоторые депутаты Милли Меджлиса (Национального собрания) объяснили задержку ссылкой на конференцию COP29, которая прошла в Баку с 11 по 22 ноября прошлого года. Однако никаких официальных объяснений общественности предоставлено не было.

Первые муниципальные выборы в Азербайджане состоялись в 1999 году. На тот момент в стране насчитывалось 2757 муниципалитетов. В 2009 году многие муниципалитеты были объединены, в результате чего их число сократилось до 1716. Впоследствии их число сократилось еще больше — до 1606. В прошлом году этот процесс продолжился, и число муниципалитетов сократилось более чем вдвое.

По данным ЦИК, 29 января состоятся выборы в 685 муниципалитетах, на которых будет избрано 8071 член муниципальных советов.