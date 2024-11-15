«Возможно, что государственные лекарства попадают в аптеки через незаконные каналы»

14 ноября прошел Всемирный день борьбы с диабетом. В Азербайджане предполагается, что люди, страдающие диабетом, будут получать бесплатные лекарства. Согласно решению Кабинета министров, эти бесплатные лекарства выписываются на специальном, утвержденному Министерством здравоохранения, бланке. Однако жалобы на продолжающиеся проблемы с распределением этих бесплатных лекарств не прекращаются.

Жительница Баку Марьям Мамедова (имя изменено) рассказала радиостанции «Азадлыг», что проблемы с выдачей бесплатных лекарств возникают каждый год: «Эта проблема длится уже много лет. Образуются длинные очереди. Потом выясняется, что лекарств нет. Я остаюсь зависимой от лекарств».

По ее словам, хотя врачи говорят, что лекарств нет, те же препараты можно легко купить в аптеках: «Я пенсионерка, я не могу себе позволить постоянно покупать эти лекарства в аптеках».

Есть также жалобы на качество лекарств. Некоторые утверждают, что лекарства от диабета приходится импортировать из-за границы, что влечет за собой дополнительные расходы.

По данным Госкомстата, в 2023 году в стране было зарегистрировано 30,5 тыс новых случаев сахарного диабета. По состоянию на конец 2023 года на учете в медицинских учреждениях состояло 385 179 больных сахарным диабетом, из них 35 765 человек были инсулинозависимы.

По прогнозам Международной федерации диабета, в ближайшие годы число таких пациентов в Азербайджане может возрасти.

Что касается финансирования, то в 2024 году на мероприятия по борьбе с диабетом было выделено 58,3 млн манатов.

В Минздраве сообщили агентству «Туран», что в Азербайджане бесплатно раздаются 99 видов лекарственных препаратов: «Необходимые лекарства для больных страдающих от сахарного диабета, онкологии, хронической почечной недостаточности предоставляются государством бесплатно».

Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию (ТАОМС) сообщило, что на основании постановления Кабинета министров максимальная ежемесячная доза инсулина для больных сахарным диабетом составляет 1200 единиц, а общее количество таблеток ограничено 60 таблетками в месяц.

ТАОМС также добавило, что в конце каждого месяца на основе заявок, поданных медицинскими учреждениями в рамках TABIB, лекарства от диабета распределяются по всей стране поэтапно с начала следующего месяца: «Поставка лекарств осуществляется на ротационной основе в зависимости от спроса».

Однако один из основателей общественного объединения «Азербайджанские врачи» Айдын Алиев сказал в беседе с радио «Азадлыг», что в стране наблюдается как нехватка лекарств для больных диабетом и высказал опасения по поводу их качества: «Инсулин, импортируемый из других стран, регулирует уровень сахара в крови лучше, чем инсулин, распространяемый здесь. Причины этого необходимо выяснить».

Врач отметил, что тест-полоски, необходимые для глюкометров для измерения уровня сахара в крови, также предоставляются в очень ограниченном количестве: «При столь малых количествах пациенты могут проверять уровень сахара лишь несколько раз в месяц, тогда как у них должна быть возможность измерять его ежедневно».

По словам Алиева, возникновению этих проблем могут способствовать как недостаточное финансирование, так и отсутствие прозрачности: «Я часто слышу одно и то же: в одном и том же районе пациентам говорят, что лекарств от диабета нет, однако эти же лекарства продаются в аптеках рядом с больницей. Пациенты не исключают возможность того, что государственные лекарства попадают в аптеки через незаконные каналы. Этот вопрос требует серьезного расследования».

Он подчеркнул, что число больных диабетом растет во всем мире, но в Азербайджане этот рост происходит быстрее: «Это связано с тем, что ситуация с гигиеной питания здесь неудовлетворительная. Недостаточно надлежащего просвещения населения по этому вопросу».

Доктор медицинских наук Адиль Гейбулла указал на еще одну проблему: «Осложнения диабета не покрываются обязательным медицинским страхованием. Эти пациенты сталкиваются с серьезными проблемами. Такие осложнения требуют длительного лечения и значительных расходов. Поэтому их следует включать в пакет обязательного медицинского страхования».

По его мнению, необходимо проводить серьезную профилактическую работу и принимать эффективные меры, а также выделять для этого соответствующее финансирование.