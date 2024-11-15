Грузия предлагает посредничество между Азербайджаном и Арменией

В попытке смягчить давнюю региональную напряженность премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что его страна готова выступить посредником в мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией, если два соседа проявят интерес. В интервью Первому каналу Грузии Кобахидзе подчеркнул готовность Грузии играть активную роль в содействии диалогу между Баку и Ереваном.

«Если есть интерес к тому, чтобы Грузия выступила в качестве посредника или иным образом стала более активно участвовать в переговорном процессе, мы всегда готовы», — заявил Кобахидзе. «Эта готовность сохраняется и сейчас. Если есть соответствующее желание, мы готовы предложить свою помощь и поддержку обеим соседним странам».

Предложение Кобахидзе поступило вскоре после победы правящей партии на недавних парламентских выборах, что свидетельствует о преемственности дипломатического подхода Грузии. Готовность к посредничеству не нова; сменявшие друг друга грузинские правительства последовательно выражали готовность выступать в качестве нейтральной стороны в продолжающемся конфликте между Азербайджаном и Арменией. Однако это последнее предложение является первым после переизбрания нынешней администрации, что подчеркивает ее намерение оставаться активным участником региональной дипломатии.

В июне 2021 года Тбилиси успешно содействовал первоначальным шагам к нормализации отношений между Баку и Ереваном. В Грузии прошла встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова — редкий случай прямых переговоров, проведенных за пределами непосредственной зоны конфликта. В октябре 2023 года в Тбилиси также прошла знаменательная трехсторонняя встреча премьер-министров Грузии, Армении и Азербайджана — первая в своем роде, направленная на решение более широких вопросов региональной стабильности и сотрудничества.

Несмотря на эти усилия, путь к посредничеству остается сложным. Официальный Баку последовательно выражал предпочтение прямым переговорам с Ереваном без участия третьей стороны. Нежелание Азербайджана принимать посредников проистекает из его желания решать вопросы на двусторонней основе, подход, который, по его мнению, даст более эффективные и прямые результаты. Однако Армения проявляла интерес к посредничеству третьей стороны в прошлом, особенно со стороны стран или организаций, считающихся нейтральными, таких как Европейский союз или Россия.

Для Грузии предложение о посредничестве является как стратегическим шагом, так и отражением ее давней дипломатической традиции. Географическое положение страны и исторические связи как с Азербайджаном, так и с Арменией дают ей уникальную перспективу, но также помещают ее в центр сложной региональной динамики. Участие Тбилиси в процессе нормализации приветствовалось западными союзниками, которые рассматривают Грузию как стабилизирующую силу на Южном Кавказе.

Опыт Грузии в посредничестве не является беспрецедентным. Страна и раньше играла посредническую роль в региональных переговорах, часто выступая в качестве нейтральной площадки для дискуссий между конфликтующими сторонами. В июне 2021 года вмешательство Тбилиси помогло добиться предварительного соглашения, открыв путь к освобождению военнопленных и деэскалации напряженности вдоль границы.

Трехсторонняя встреча трех премьер-министров в октябре 2023 года была расценена как значительное дипломатическое достижение, сигнализирующее о готовности всех сторон к изучению диалога, несмотря на нерешенные вопросы. Однако более широкий контекст остается сопряженным с трудностями. И Армения, и Азербайджан продолжают бороться с последствиями своего конфликта 2020 года, а нерешенные споры по поводу демаркации границы и статуса этнического армянского населения остаются крайне чувствительными.

Предложение Грузии поступает в критический момент для Южного Кавказа, поскольку и Азербайджан, и Армения сталкиваются с растущим международным давлением в отношении заключения мирного соглашения. Европейский союз и Соединенные Штаты призвали обе страны продолжить диалог в надежде достичь всеобъемлющего урегулирования до предстоящего саммита COP 29.

Хотя предпочтение Баку прямым переговорам может осложнить усилия Грузии, предложение Тбилиси сигнализирует о его желании играть конструктивную роль в формировании будущего региона. Наберет ли это новое предложение обороты, остается неясным, но оно подчеркивает амбиции Грузии выступать в качестве моста между двумя соседями, используя свой дипломатический опыт для укрепления стабильности и сотрудничества.

В конечном итоге успех любых посреднических усилий будет зависеть от готовности, как Азербайджана, так и Армении принять участие третьей стороны и от способности Грузии ориентироваться в сложном региональном пасьянсе с тактом и нейтралитетом.