“Всемирный потоп” в Баку, как славное наследие Гаджибалы [ВИДЕО-3]

“Всемирный потоп” в Баку, как славное наследие Гаджибалы
Минувшим вечером и ночью мраморные «памятники» времен Гаджибалы (экс-мэр столицы) вновь напомнили о себе жителям Баку. Подземные переходы и тоннели, отделанные мрамором и не оснащенные соответствующей системой водоотвода, стали причиной настоящего потопа в ряде районов столицы.
Больше всего пострадали Сабунчиский, Бингадинский, Наримановский и ряд других районов и поселков. Ливень привел к тому, что уровень воды на дорогах и подземных тоннелях местами поднимался до 1,5-2 метров.
В результате, в проходах и на дорогах застряли десятки автомобилей. По неофициальным данным, есть пострадавшие.
МЧС пришлось перекрывать подъезды к тоннелям и откачивать воду насосами, не смотря на продолжающийся дождь.
Видео, снятые горожанами и автомобилистами, застрявшими в пути, свидетельствуют о полной бездарности тех, кто проектировал и строил дорожную инфраструктуру.
Гаджибала Абуталыбов заботился только о том, чтобы все сверкало и выглядело красивым, вместо того, чтобы думать о технической стороне дела.
Напомним также, что несколько лет назад правительство создало комиссию для контроля за состоянием канализационной и дорожной инфраструктуры города во главе с тогдашним главой президентской администрации Рамизом Мехтиевым.
Сегодня жители столицы имеют полное право призвать к ответу этих лиц, а также задать вопросы властям страны.
3 отзыв
Əlibala
2024-10-22
Can Bakı, can. **şakallar səni nə günə salıblar :(
Elvis
2024-10-22
Во всех соседних странах включая даже Россию и Иран и не говоря о Европе проходят выборы городского совета и мэров. Только у нас назначают сверху таких типов как Гаджибала, а городского совета вообще кажется нету.
omer
2024-10-22
Cox gözel inkşaf edirik ,belke yavaşlayag?