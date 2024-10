“Всемирный потоп” в Баку, как славное наследие Гаджибалы [ВИДЕО-3]

Минувшим вечером и ночью мраморные «памятники» времен Гаджибалы (экс-мэр столицы) вновь напомнили о себе жителям Баку. Подземные переходы и тоннели, отделанные мрамором и не оснащенные соответствующей системой водоотвода, стали причиной настоящего потопа в ряде районов столицы.

Больше всего пострадали Сабунчиский, Бингадинский, Наримановский и ряд других районов и поселков. Ливень привел к тому, что уровень воды на дорогах и подземных тоннелях местами поднимался до 1,5-2 метров.

В результате, в проходах и на дорогах застряли десятки автомобилей. По неофициальным данным, есть пострадавшие.

МЧС пришлось перекрывать подъезды к тоннелям и откачивать воду насосами, не смотря на продолжающийся дождь.

Видео, снятые горожанами и автомобилистами, застрявшими в пути, свидетельствуют о полной бездарности тех, кто проектировал и строил дорожную инфраструктуру.

Гаджибала Абуталыбов заботился только о том, чтобы все сверкало и выглядело красивым, вместо того, чтобы думать о технической стороне дела.

Напомним также, что несколько лет назад правительство создало комиссию для контроля за состоянием канализационной и дорожной инфраструктуры города во главе с тогдашним главой президентской администрации Рамизом Мехтиевым.

Сегодня жители столицы имеют полное право призвать к ответу этих лиц, а также задать вопросы властям страны.

