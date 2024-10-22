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(5 часов назад)
Вмешательство в выборы в Молдове – это «стиль Кремля»

Вмешательство в выборы в Молдове – это «стиль Кремля»

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Алекс Рауфоглу
Алекс Рауфоглу

Вашингтонский корреспондент

Вмешательство в выборы в Молдове – это «стиль Кремля»

В понедельник Соединенные Штаты призвали расследовать случаи вмешательства в выборы в Молдове 20 октября.

Референдум об интеграции страны в Европейский союз завершился с небольшим перевесом, в то время как проевропейский президент Майя Санду победила пророссийкого кандидата Александра Стояногло.

«По мере приближения ко второму туру президентских выборов 3 ноября мы продолжим поддержку приверженности Молдовы обеспечению демократического процесса», — заявил на  брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN.

«Мы поздравляем Молдову с проведением референдума, обеспечивающего путь ЕС. Наша точка зрения по-прежнему в том, что будущее Молдовы в Европе», — добавил Патель.

На вопрос об обвинениях в интенсивном вмешательстве в выборы Патель ответил: «Мы и другие международные наблюдатели зафиксировали сообщения о киберактивности, дезинформации и других вещах. Это стиль Кремля, который делал тоже самое в других местах, и ясно, что Кремль намеревался подорвать суверенитет Молдовы».

«Что касается этих обвинений, мы, безусловно, хотели бы, чтобы они были расследованы и разрешены посредством соответствующих прозрачных юридических процессов», — заключил он.

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