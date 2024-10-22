Отправка войск Северной Кореи в Украину -  «опасное» событие, предупреждают США

Соединенные Штаты заявили в понедельник, что отправка Северной Кореей войск в Украину для участия в войне на стороне России – это опасное событие.

«Мы не можем подтвердить, достоверны ли эти сообщения, но если это правда, то это будет означать опасное и крайне тревожное развитие событий в войне России против Украины», — заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN.

И Украина, и Южная Корея заявили в выходные, ссылаясь на свои разведданные, что Северная Корея отправила тысячи солдат в Украину для поддержки российских вйоск.

По словам Пателя, это «также демонстрирует растущее отчаяние России в этой войне. Россия каждый день несет огромные потери из-за эффективности украинских военных. И если Россия действительно вынуждена обратиться к КНДР за живой силой, это определенно признак отчаяния Кремля», – заключил он.