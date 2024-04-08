Хакеры захватили Youtube аккаунт покойного проповедника Гаджи Шахина Гасанли
Хакеры захватили Youtube аккаунт покойного проповедника Гаджи Шахина Гасанли
В минувшую субботу стало известно, что Youtube канал самого популярного исламского проповедника Азербайджана Гаджи Шахина Гасанли захвачен хакерами. Атаким подверглись его аккаунты и в других соцсетях, сообщают последователи покойного проповедника.
Кто и с какой целью захватил аккаунт и удалил из Youtube видео обращения Гасанли за последние 10 лет, не ясно. Общее число просмотров этих проповедеей составлял несколько миллионов. Его последователи сообщили, что стараются восстановить стертые видео.
Центр электронной безопасности при Минсвязи, транспорта и высоких технологий не комментирует случившееся.
* Гаджи Шахин Гасанли скончался от сердечного приступа в возрасте 49 лет. Он был самым авторитеным богословом страны, ахундом бакинской мечети Мешади Дадаш. В 2007 году он основал общественное объединение национальных нравственных ценностей «Духовный мир». Одновременно он был представителем Управления мусульман Кавказа по Насиминийскому району столицы.
Центр электронной безопасности при Минсвязи, транспорта и высоких технологий не комментирует случившееся.
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