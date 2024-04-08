Запад не может изолировать Азербайджан...

В сложной геополитической ситуации на Южном Кавказе Азербайджан все чаще выражает обеспокоенность по поводу предполагаемых усилий Запада по изоляции страны, выдвигая на первый план версию о предполагаемой маргинализации и стратегическом окружении. Недавние дипломатические обмены и региональные события усилили эти опасения, рассматривая отношения Азербайджана с Западом через призму разногласий и расхождений.

Основная причина недовольства Азербайджана заключается в том, что он характеризует действия Запада как способствующие разделению и розни в регионе. Заявление президента Ильхама Алиева во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном от 3 апреля подытоживает этот тезис, предостерегая от последствий отстранения Азербайджана от участия в трехсторонних мероприятиях, таких как встреча Вашингтон-Брюссель-Ереван. Алиев утверждает, что подобные исключения чреваты обострением напряженности и созданием новых линий разлома на Южном Кавказе, регионе, который и без того изобилует исторической враждой и неразрешенными конфликтами.

Сопоставление озабоченностей Азербайджана с недавними событиями в Брюсселе только усиливает его тревогу. 5 апреля в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча, в которой приняли участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, госсекретарь США Энтони Блинкен и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Кульминацией встречи стало обещание о предоставлении существенной финансовой помощи Армении в размере 356 миллионов долларов, направленной на укрепление стабильности страны и диверсификацию ее экономики, избавление от зависимости от России.

Для Азербайджана это проявление западной щедрости по отношению к Армении является суровым напоминанием о том, что он сам ощущает пренебрежение и маргинализацию в евроатлантической сфере. Несмотря на участие Азербайджана в программе Европейского союза "Восточное партнерство" с 2009 года, существенный прогресс на пути к заключению соглашения о партнерстве остается недостижимым. В то время как Армения быстро подписала такое соглашение в 2013 году, нежелание Азербайджана принять меры по внутренней либерализации и демократизации помешало усилиям по углублению интеграции, что омрачило двусторонние отношения.

Критики в Азербайджане утверждают, что ответственность за предполагаемую изоляцию страны лежит не на внешних субъектах, а на ее собственной сдержанности в проведении политических и экономических реформ. Глава Института политического менеджмента Азер Гасымлы в интервью Радио Азадлыг утверждает, что невыполнение Азербайджаном своих обязательств после вступления в такие институты, как Совет Европы, подорвало доверие и препятствовало прогрессу в направлении более глубокого взаимодействия с западными партнерами.

А депутат Эльшад Мирбашироглу сказал Turan, что Запад всегда проявлял необъективную позицию по отношению к Азербайджану. По его мнению, для обоснования этого можно привести множество примеров: "Когда в 2020 году Азербайджан освободил свои территории от оккупации, он обеспечивал соблюдение четырех резолюций Совета Безопасности ООН. В связи с этим Западу следует задать вопрос, почему вместо того, чтобы сказать Азербайджану "Спасибо", почему они развернули предвзятые дискуссии? В Совете Безопасности семь раз проводили предвзятую дискуссию против Азербайджана и хотели принять резолюции. Разве это не желание Запада изолировать Азербайджан? Но и фраза "Запад изолирует Азербайджан" не соответствует действительности. Даже если Запад захочет, он не сможет этого сделать. Запад не может изолировать Азербайджан от себя, потому что энергетический рынок Европы зависит от запасов углеводородов Азербайджана".

На этом фоне Азербайджан находится на перепутье, разрываясь между конкурирующими геополитическими императивами и различными представлениями о своей будущей траектории. Угроза изоляции становится все более очевидной, омрачая стремление Азербайджана к региональному лидерству и диверсификации экономики.