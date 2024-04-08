Президент Азербайджана подписал распоряжение о реконструкции Ширванского оросительного канала
Президент Азербайджана подписал распоряжение о реконструкции Ширванского оросительного канала
Президент Азербайджана Ильхам Алиев предпринял решительные действия для решения насущной проблемы управления водными ресурсами и устойчивости сельского хозяйства, подписав в понедельник распоряжение о реконструкции Ширванского оросительного канала.
Ширванский канал, являющийся неотъемлемой частью водной инфраструктуры Азербайджана, служит региону уже более шести десятилетий. Однако, несмотря на периодические работы по техническому обслуживанию и ремонту на протяжении многих лет, недавние оценки выявили значительный рост потерь воды. В ответ на этот критический вызов президент Алиев поручил провести всестороннее технико-экономическое обоснование реконструкции канала, подчеркнув приверженность правительства обеспечению эффективного использования водных ресурсов.
Значение Ширванского канала выходит далеко за рамки его исторического наследия, поскольку он играет ключевую роль в поддержании сельского хозяйства и жизнеобеспечении общин в восьми районах Азербайджана. С учетом того, что более 112 тысяч гектаров территории зависят от канала для водоснабжения домашних хозяйств и орошения, его восстановление имеет серьезные значение для экономического процветания региона и продовольственной безопасности.
В соответствии с распоряжением президента, Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана поручено возглавить работы по реконструкции в тесном сотрудничестве с соответствующими государственными учреждениями и местными властями.
Более того, признавая финансовые последствия такого масштабного мероприятия, президент Алиев поручил Министерству финансов и Министерству экономики принять необходимые меры для обеспечения финансирования проекта реконструкции в 2024 году и в последующие годы.
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