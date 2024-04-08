Двое граждан привлечены к ответственности за ложную информацию о ситуации на армяно-азербайджанской границе

Двое граждан привлечены к ответственности за ложную информацию о ситуации на армяно-азербайджанской границе

Служба госбезопасности Азербайджана выявила двух лиц, которые в последние дни распространяли ложную информацию о ситуации на границе с Арменией, погибших и раненных среди ВС Азербайджана, введении комендантского часа в Лачыне, приведении войск в состояние боевой готовности.

Установлено, что авторами этих сообщений являются граждане Азербайджана Алиев Рашад 1977 года рождения, и Меликов Первиз 1973 года рождения.

В отношении них «предприняты необходимые юридические процедурные меры», - говорится в сообщении СГБ и Агентства по развитию медиа от 8 апреля.

Агентство по развитию медиа и Служба госбезопасности предупреждает, что подобные действия влекут за собой серьезную ответственность и призывают субъекты медиа и журналистов не использовать публикуемую в социальных сетях неточную информацию и использовать официальные источники.