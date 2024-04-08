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(6 часов назад)
Почему из-за действий Израиля Иран угрожает Азербайджану?
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Камран Махмудов
Камран Махмудов

Журналист

Почему из-за действий Израиля Иран угрожает Азербайджану?

Telegram-канал Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) призвал запустить 20 ракет по Тель-Авиву и 5 ракет по «логовам Израиля в Баку». Канал пишет: «Пуск 20 ракет по Тель-Авиву и 5 ракет по логовам Израиля в Баку необходимо для выживания Исламской Республики Иран в регионе, а также для упрочения и поддержки фронта сопротивления».

Напомним, что после нападения Израиля на консульство Ирана в Дамаске член иранского парламента Джалал Рашиди Кучи в своем аккаунте в социальной сети X угрожая Азербайджану, предложил совершить «открытую и прямую атаку на дипломатическое представительство «сионистов»

«Я предлагаю открыто и прямо атаковать дипломатическое представительство «сионистов» в одном из дипломатических центров региональных стран, предпочтительно в Азербайджане», - написал 2 апреля в X Джалал Рашиди Кучи.

Эти и другие вопросы повестки дня в программе «Сложный вопрос» комментирует эксперт по вопросам безопасности Ильхам Исмаил.

По его словам, призыв КСИР и  Кучи не что иное, как проявление проводимой  Ираном политики в отношении Азербайджана. Кучи прекрасно знает, как относится руководство Ирана к Азербайджану и понимает, что его заявление будет встречено с одобрением. Официальные структуры Ирана не осудили, не одернули Кучи. Видя это, Telegram-канал КСИР продолжил эти нападки.

«Это не столько проявление отношения Ирана к Израилю, сколько проявление его отношения к Азербайджану»,  - подчеркнул Исмаил, добавив, что эти угрозы не более чем пустое сотрясение воздуха.

«Мы неоднократно были свидетелями того как Иран грозился стереть Израиль с лица земли, но так ни  что не сподобился», - заметил он.

Эксперт считает, что эта риторика Ирана рассчитана на внутреннее потребление. Он также отметил, что в Тегеран понимают, что нанесение удара по дипломатическим центрам региональных стран повлечет за собой ответные меры и что это приведет к усилению патриотические чувств ее населения. Напротив, в Иране созрело огромное недовольство режимом. Произошедшие в прошлом году массовые акции протеста показательны. И в случае нанесения ответных ударов, эти процессы могут быть возобновлены.  

«В Иране должны понимать, что нанесение ракетного удара  по «логовам Израиля в Баку» будет воспринято не как нападение на Израиль, а как нападение на Азербайджан и не останется без ответа.  Впрочем,  в Иране это отлично понимают. Просто это проявление со стороны Ирана своего враждебного отношения»,  - сказал Исмаил.

Ильхам Исмаил  считает, что МИД Азербайджана должен отреагировать на  высказанные Кучи и КСИР угрозы.

Что касается безопасности посольства Израиля и граждан этой страны, находящихся на территории Азербайджана, по мнению эксперта, она надежно обеспечивается спецслужбами страны.

 

 

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