Почему из-за действий Израиля Иран угрожает Азербайджану?
Telegram-канал Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР) призвал запустить 20 ракет по Тель-Авиву и 5 ракет по «логовам Израиля в Баку». Канал пишет: «Пуск 20 ракет по Тель-Авиву и 5 ракет по логовам Израиля в Баку необходимо для выживания Исламской Республики Иран в регионе, а также для упрочения и поддержки фронта сопротивления».
Напомним, что после нападения Израиля на консульство Ирана в Дамаске член иранского парламента Джалал Рашиди Кучи в своем аккаунте в социальной сети X угрожая Азербайджану, предложил совершить «открытую и прямую атаку на дипломатическое представительство «сионистов»
«Я предлагаю открыто и прямо атаковать дипломатическое представительство «сионистов» в одном из дипломатических центров региональных стран, предпочтительно в Азербайджане», - написал 2 апреля в X Джалал Рашиди Кучи.
Эти и другие вопросы повестки дня в программе «Сложный вопрос» комментирует эксперт по вопросам безопасности Ильхам Исмаил.
По его словам, призыв КСИР и Кучи не что иное, как проявление проводимой Ираном политики в отношении Азербайджана. Кучи прекрасно знает, как относится руководство Ирана к Азербайджану и понимает, что его заявление будет встречено с одобрением. Официальные структуры Ирана не осудили, не одернули Кучи. Видя это, Telegram-канал КСИР продолжил эти нападки.
«Это не столько проявление отношения Ирана к Израилю, сколько проявление его отношения к Азербайджану», - подчеркнул Исмаил, добавив, что эти угрозы не более чем пустое сотрясение воздуха.
«Мы неоднократно были свидетелями того как Иран грозился стереть Израиль с лица земли, но так ни что не сподобился», - заметил он.
Эксперт считает, что эта риторика Ирана рассчитана на внутреннее потребление. Он также отметил, что в Тегеран понимают, что нанесение удара по дипломатическим центрам региональных стран повлечет за собой ответные меры и что это приведет к усилению патриотические чувств ее населения. Напротив, в Иране созрело огромное недовольство режимом. Произошедшие в прошлом году массовые акции протеста показательны. И в случае нанесения ответных ударов, эти процессы могут быть возобновлены.
«В Иране должны понимать, что нанесение ракетного удара по «логовам Израиля в Баку» будет воспринято не как нападение на Израиль, а как нападение на Азербайджан и не останется без ответа. Впрочем, в Иране это отлично понимают. Просто это проявление со стороны Ирана своего враждебного отношения», - сказал Исмаил.
Ильхам Исмаил считает, что МИД Азербайджана должен отреагировать на высказанные Кучи и КСИР угрозы.
Что касается безопасности посольства Израиля и граждан этой страны, находящихся на территории Азербайджана, по мнению эксперта, она надежно обеспечивается спецслужбами страны.
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