США продолжают призывать Баку и Ереван вернуться к столу переговоров
Соединенные Штаты призывают воздерживаться от риторики эскалации или военных действий вдоль армяно-азербайджанской границы сказал представитель Госдепартамента в понедельник , когда его спросили о последних столкновениях на границе после Брюссельской встречи 5 апреля.
«Соединенные Штаты поддерживают создание условий для справедливого и достойного мира в регионе, где права всех уважаются. Единственный способ достичь устойчивого мира сесть за стол переговоров», - продолжил представитель.
Армения и Азербайджан обменялись обвинениями в обстрелах на границе в выходные дни, всего через несколько часов после после встречи в Брюсселе представителей США, ЕС и Армении.
На вопрос корреспондента Turan планирует ли Вашингтон провести мирные переговоры между двумя сторонами, пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер во время брифинга в понедельник сказал: «Мы очень ясно дали понять, что путь к разрешению этого конфликта в конечном итоге стол для переговоров. Я не могу говорить о предстоящих встречах, но мы всегда давали понять, что приветствуем диалог».
«Когда госсекретарь Энтони Блинкен общался с лидерами Армении и Азербайджана, он ясно дал понять, что между двумя сторонами должен быть диалог. Мы рады сыграть любую роль, чтобы облегчить этот диалог», - отметил Миллер.
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