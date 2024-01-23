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(3 часа назад)
20 погибших, более 100 раненных в результате ракетного удара по городам Украины

20 погибших, более 100 раненных в результате ракетного удара по городам Украины

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

20 погибших, более 100 раненных в результате ракетного удара по городам Украины

Рано утром 23 января Россия совершила массированный ракетный удар по городам Украины.

Более всего пострадали Киев и Харьков. По данным на полдень, есть 20 погибших и 100 раненных, сообщили украинские СМИ.

Ракетные удары были нанесены по жилым жлмам и гражданским объектам, среди посрадавших немало детей. Число пострадавших будет расти по мере разбора завалов.

Украинская сторона сообщила, что из 41 ракеты была сбита 21.  

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