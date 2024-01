20 погибших, более 100 раненных в результате ракетного удара по городам Украины

Рано утром 23 января Россия совершила массированный ракетный удар по городам Украины.

Более всего пострадали Киев и Харьков. По данным на полдень, есть 20 погибших и 100 раненных, сообщили украинские СМИ.

Ракетные удары были нанесены по жилым жлмам и гражданским объектам, среди посрадавших немало детей. Число пострадавших будет расти по мере разбора завалов.

Украинская сторона сообщила, что из 41 ракеты была сбита 21.

