Ukraynanın şəhərlərinə endirilən raket zərbələri nəticəsində 20 nəfər həlak olub, 100-dən çox insan yaralanıb

Yanvarın 23-də səhər saatlarında Rusiya Ukraynanın şəhərlərinə kütləvi raket zərbələri endirib. Ən çox Kiyev və Xakrova ziyan dəyib. Günorta saatlarına olan məlumata görə, 20 nəfər həlak olub, 100 nəfər yaralanıb, xəbəri Ukrayna KİV-ləri yayıb.

Raket zərbələri yaşayış binamarına və mülki obyektlərə endirilib, xəsarət alanlar arasında çox sayda uşaq var. Dağıntılar təmizləndikcə xəsarət alanların sayı artacaq.

Ukrayna tərəfi 41 raketdən 21-nin vurulduğunu bildirib.

