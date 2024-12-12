54 журналистов убиты, 550 арестовано – «Репортеры без границ» об итогах 2024 года

54 журналистов убиты, 550 арестованы – «Репортеры без границ» об итогах 2024 года

В уходящем году во всем мире было убито 54 журналиста, из них 31 в зонах конфликта. Газа - самый опасный регион, где погибло 30% журналистов.

Азия - второй по опасности регион для журналистов. В Пакистане было убито 7 журналистов, в Бангладеш – 5.

В уходящем году было арестовано 550 журналистов, что на 7,2% больше, чем в прошлом году.

Больше всего арестованных журналистов в четырех странах: в Китае (124, в том числе 11 в Гонконге); Мьянме (61), Израиле (41) и Беларуси (40).

Тюремное заключение используется как оружие для подавления журналистики, особенно во время вторжения России на Украину и израильского наступления в секторе Газа. В России 38 журналистов сидят в тюрьмах.

55 журналистов взяты в заложники и 70% из них находятся в Сирии. Большинство из них похищены ИГ во время войны еще 10 назад и их судьба неизвестна.

Почти 100 журналистов по-прежнему числятся пропавшими без вести в 34 странах мира. Более четверти из них исчезли за последние 10 лет. В Мексике (5), Сирии (3), Мали (3), Конго (2), Палестине (2) и Ираке (2).