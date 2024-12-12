54 журналистов убиты, 550 арестовано – «Репортеры без границ» об итогах 2024 года
54 журналистов убиты, 550 арестованы – «Репортеры без границ» об итогах 2024 года
В уходящем году во всем мире было убито 54 журналиста, из них 31 в зонах конфликта. Газа - самый опасный регион, где погибло 30% журналистов.
Азия - второй по опасности регион для журналистов. В Пакистане было убито 7 журналистов, в Бангладеш – 5.
В уходящем году было арестовано 550 журналистов, что на 7,2% больше, чем в прошлом году.
Больше всего арестованных журналистов в четырех странах: в Китае (124, в том числе 11 в Гонконге); Мьянме (61), Израиле (41) и Беларуси (40).
Тюремное заключение используется как оружие для подавления журналистики, особенно во время вторжения России на Украину и израильского наступления в секторе Газа. В России 38 журналистов сидят в тюрьмах.
55 журналистов взяты в заложники и 70% из них находятся в Сирии. Большинство из них похищены ИГ во время войны еще 10 назад и их судьба неизвестна.
Почти 100 журналистов по-прежнему числятся пропавшими без вести в 34 странах мира. Более четверти из них исчезли за последние 10 лет. В Мексике (5), Сирии (3), Мали (3), Конго (2), Палестине (2) и Ираке (2).
Политика
-
- 13 декабрь 2024, 13:10
В Бакинской Апелляционном суде в пятницу была рассмотрена жалоба на арест политолога Азера Гасымлы, обвиняемого в «вымогательстве путем угроз».
-
- 13 декабрь 2024, 13:00
В ноябре Государственная миграционная служба (ГМС) реадмиссировала в Азербайджан 55 человек. Как сказано в сообщении ГМС в пятницу, это в основном лица из Германии, Швеции, Греции, Венгрии, Чехии и Франции. Процесс осуществлялся в рамках соглашений о реадмиссии, подписанных Азербайджаном.
-
- 13 декабрь 2024, 12:36
На площади Дон Боско, известной площади в итальянской столице Риме, были открыты шесть новых мемориальных досок, посвященных защитникам прав человека со всего мира. Мемориальные доски, установленные организацией Amnesty International, чтят деятелей, выбранных за их приверженность правосудию, прозрачности и защите прав человека.
-
- 13 декабрь 2024, 12:34
США в четверг ввели запрет на выдачу виз 20 лицам, ответственным за подавление демократии в Грузии, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Написать отзыв