Ниджат Ибрагим
Ниджату Ибрагиму ужесточили обвинение
Обвинение общественного активиста Ниджата Ибрагима отягчено, сообщила Turan адвокат Зибейда Ибрагимова. По ее словам, сегодня была проведена очная ставка Ибрагима с лицом, признанным потерпевшим.
«Ниджат Ибрагим сказал, что не знает этого человека и не ударял его ножом. Наоборот, именно он напал на Ибрагима», - сказала Садыгова.
Она отметила, что Ибрагим считает, что в этом деле именно он является потерпевшим.
После очной ставки, выдвинутое против Ибрагима обвинение по ст. 126.1 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) было переквалифицировано на более тяжкую статью 126.2.4. (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, общеопасным способом, из хулиганских побуждений).
Более того, Ибрагиму предъявлено обвинение еще и по ст. 221.3 (Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия) УК. По этим статьям ему грозит до 11 лет лишения свободы.
По словам адвоката, Ибрагим отвергает все обвинения.
При этом у Ибрагима, который дважды причинил себя увечья в знак протеста против необоснованного уголовного преследования, имеются серьезные проблемы со здоровьем.
Кроме еще не заживших травм у него еще повышенное артериальное давление.
*Содержащийся в Бакинском СИЗО-1 активист Ниджат Ибрагим 20 ноября нанес себе многочисленные раны в знак протеста против необоснованного уголовного преследования. Об этом Turan сообщила его супруга Парвин Ибрагим.
Ниджат Ибрагим 9 сентября был задержан по обвинению в умышленном нанесением тяжкого ущерба здоровью.
6 сентября в бакинском аэропорту пограничники не выпустили его из страны, сославшись на запрет МВД. При этом, его супругу и двух несовершеннолетних детей пропустили в самолет.
После этого, он обратился в МВД, требуя отменить незаконный запрет, и пригрозил сжечь себя перед зданием МВД. 9 сентября его задержали и предъявили обвинение. 5 октября он начал голодовку протеста, которую продолжал в течение двух недель.
** Ибрагим в 2021 году был уже однажды арестован и приговорен к 15 месяцам лишения свободы по обвинению в нарушении карантинного режима. Причиной ареста стал его одиночный пикет перед администрацией президента.
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