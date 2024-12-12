Апелляционный суд не освободил журналиста Meydan TV

В четверг в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба на арест журналиста Meydan TV Айсель Умудовой.

Как сообщил адвокат Агиль Лайидж, защита просила суд отменить решение об аресте, либо изменить меру пресечения.

Журналистка отвергает обвинения, заяввив, что не имеет никакого отношения к какой-либо контрабанде.

Умудова сказала, что ее преследуют из-за журналистской деятельности. Однако суд отклонил жалобу.

По словам адвоката, у Умудовой проблемы со здоровьем.

Она страдает от панических атак. В полиции ей дважды вызывали скорую, 11 декабря в СИЗО ей также стало плохо.

*5 сотрудников Meydan TV и еще двое представителей других медиа были задержаны 6 октября по обвинению в «контрабанде иностранной валюты по предварительному сговору».

8 декабря суд арестован всех на 4 месяца.