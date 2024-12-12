Командующий ВВС Турции в Баку
Командующий ВВС Турции в Баку
12 декабря министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял турецкую делегацию возглавляемую командующим ВВС Турции генералом армии Зия Джемал Кадыоглу.
В ходе встречи была отмечена важность дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя странами.
В свою очередь, Кадыоглу отметил необходимость совместного анализа и изучения конфликтов в мире в последнее время и современных методов ведения войны.
Стороны провели обмен мнениями по вопросам военного и военно-технического сотрудничества, региональной безопасности.
Также состоялась встреча Кадыоглу с начальником Генштаба ВС Азербайджана Керимом Велиевым. В ходе этой встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества и проведение совместных учений.
В рамках визита турецкая делегация посетила штаб Военно-воздушных сил Азербайджана.
Политика
-
- 13 декабрь 2024, 13:10
В Бакинской Апелляционном суде в пятницу была рассмотрена жалоба на арест политолога Азера Гасымлы, обвиняемого в «вымогательстве путем угроз».
-
- 13 декабрь 2024, 13:00
В ноябре Государственная миграционная служба (ГМС) реадмиссировала в Азербайджан 55 человек. Как сказано в сообщении ГМС в пятницу, это в основном лица из Германии, Швеции, Греции, Венгрии, Чехии и Франции. Процесс осуществлялся в рамках соглашений о реадмиссии, подписанных Азербайджаном.
-
- 13 декабрь 2024, 12:36
На площади Дон Боско, известной площади в итальянской столице Риме, были открыты шесть новых мемориальных досок, посвященных защитникам прав человека со всего мира. Мемориальные доски, установленные организацией Amnesty International, чтят деятелей, выбранных за их приверженность правосудию, прозрачности и защите прав человека.
-
- 13 декабрь 2024, 12:34
США в четверг ввели запрет на выдачу виз 20 лицам, ответственным за подавление демократии в Грузии, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
Написать отзыв