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(14 минут назад)
Командующий ВВС Турции в Баку

Командующий ВВС Турции в Баку

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Командующий ВВС Турции в Баку

12 декабря министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял турецкую  делегацию возглавляемую командующим ВВС Турции генералом армии Зия Джемал Кадыоглу.

В ходе встречи была отмечена важность  дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь, Кадыоглу отметил необходимость совместного анализа и изучения конфликтов  в мире в последнее время и современных методов ведения войны.

Стороны провели  обмен мнениями по вопросам военного и военно-технического сотрудничества, региональной безопасности.

Также состоялась встреча Кадыоглу с начальником Генштаба ВС Азербайджана Керимом Велиевым. В ходе этой встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества и проведение совместных учений.

В рамках визита турецкая делегация посетила штаб Военно-воздушных сил Азербайджана.

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