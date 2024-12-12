Командующий ВВС Турции в Баку

12 декабря министр обороны Азербайджана Закир Гасанов принял турецкую делегацию возглавляемую командующим ВВС Турции генералом армии Зия Джемал Кадыоглу.

В ходе встречи была отмечена важность дальнейшего развития военного сотрудничества между двумя странами.

В свою очередь, Кадыоглу отметил необходимость совместного анализа и изучения конфликтов в мире в последнее время и современных методов ведения войны.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам военного и военно-технического сотрудничества, региональной безопасности.

Также состоялась встреча Кадыоглу с начальником Генштаба ВС Азербайджана Керимом Велиевым. В ходе этой встречи были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества и проведение совместных учений.

В рамках визита турецкая делегация посетила штаб Военно-воздушных сил Азербайджана.