Abzas Media будет издавать новая команда из-за рубежа
Abzas Media будет издавать новая команда из-за рубежа
В связи с арестом руководства и журналистов интернет-издания AbzasMedia, работу этого СМИ продолжит новая команда журналистов из Европы
«За последние три месяца руководство и весь редакционный состав “AbzasMedia” был арестован по обвинению в «контрабанде». Те, кто сотрудничал с нами, подверглись давлению, блокировке банковских счетов, запрету на выезд из страны», - говорится в заявлении на странице Abzas Media в Facebook.
«Эти аресты и давление имеют политическую подоплеку и направлены на предотвращение наших коррупционных расследований. Правительство истощило ресурсы Abzas Media, арестовав его сотрудников, и возникшая репрессивная среда делает невозможным работу в Азербайджане.
По этой причине, решением руководства Abzas Media, находящегося в тюрьме, должность временного главного редактора будет исполнять Лейла Мустафаева. Она будет курировать работу нового редакционного состава, разбросанного по странам Европы.
Мы понимаем важность создания безопасной среды для журналистской деятельности и ценим поддержку мирового сообщества и наших зарубежных коллег, ценящих свободу слова в это непростое время», - сказано в заявлении.
Abzas Media будет стремиться предоставлять точные и объективные новости, сохраняя верность принципам журналистики даже в нынешних условиях.
В свою очередь, Лейла Мустафаеваь сообщила, что 15 органов медиа из разных стран, включая ForbiddenStories, France 24, rfi, The Guardian, Le Monde, Paper Trial, arc, OCCRP, Der Standard, ZDF, RTS, Knack, IRPI Media, Radio France, Le Soir и ZDF примут участие в деятельности AbzasMedia.
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1 отзыв
Ruslan
2024-02-02
Самый лучший вариант можно и создать ТВ за рубежом свободное от пропоганды без лжи подхалимства давно пора...