Политический Мониторинг

Хроника событий 01.01.24: По факту сам оубийства 1 января адвоката Заура Мамедова открыто уголовное дело, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана. Вечером адвокат Заур Мамедов сжег себя перед Коллегией адвокатов в Баку. Этот шокирующий инцидент вызвал волну возмущения в юридических кругах страны. 01.01.24: Группа азербайджанских ученых, преподающих в иностранных университетах обратились к президенту Ильхаму Алиеву с призывом оказать содействие в освобождении профессора экономики, оппозиционного политика Губада Ибадоглу. 04.01.24: Глава представительства Евросоюза в Азербайджане Петер Михалко встретился с Нигяр Хази, дочерью арестованного оппозиционного активиста Тофика Ягублу. 04.01.24: США добавили Азербайджан в специальный список стран, которые допускают серьезные нарушения религиозной свободы. 06.01.24: Претенденты на статус кандидата на внеочередных президентских выборах провели акцию протеста перед зданием ЦИК, заявив журналистам о намеренном нежелании ЦИК утвердить их кандидатуры.Как заявил Намизад Сафаров, ЦИК игнорирует требования о встречи с ним, Матлабом Муталлимовым и Сярваном Керимовым. 07.01.23: Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил министра экологии и природных ресурсов страны Мухтара Бабаева президентом 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в ноябре 2024 г. в Баку. 08.01.24: В Баку с официальным визитом прибыл президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед Заед аль Нахьян. 08.01.24: Проправительственные СМИ Азербайджана сообщили имя одного из «французских шпионов», арестованных в Баку. Им оказался один из руководителей частной компании Merkorama Мартин Рйан. 08.01.24: Четверо новорожденных погибли на пожаре в Республиканском перинатальном центре в Баку. Еще три человека отравились дымом. 09.01.24: Сотрудники полиции обнаружили и изъяли в городе Нефтечала 29 кг марихуаны и 1 кг опиума. 09.01.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провели переговоры в Баку с глазу на глаз и расширенном составе делегаций. По итогам переговоров был подписан пакет двусторонних документов. В частности, стороны подписали Меморандум о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и ОАЭ. 10.01.24: В рамках мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков полиция задержала жителя Баку, ранее судимого Эльчина Джафарова 1988 г.р. В ходе осмотра его личного автомобиля Toyota Prius было изъято 10 кг героина, сообщила пресс-служба МВД. 10.01.24: МИД Азербайджана отверг заявление Министерства Европы и иностранных дел Франции о произвольном задержаним гражданина этой страны Мартина Рйана. МИД Франции заявил агентству Франсс-Пресс, что в Азербайджане безосновательно арестован гражданин Франции, и потребовав его немедленного освобождения. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде назвал утверждения Парижа «безосновательными» и обвинил Париж «в искажении реальности и попытке вмешательства во внутренние дела Азербайджана». 10.01.24: Внешние силы постоянно вмешиваются во внутренние дела Азербайджана и причина этого проармянская позиция Западных стран. Такое мнение высказал глава государства Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам. 10.01.24: Переговоры по мирному договору с Арменией велись и ведутся на фоне давления на Азербайджан. Об этом заявил в интервью местным телеканалам глава государств Ильхам Алиев. Он далее отметил, что Азербайджан и Армения должны заключить мирный договор без третьих стран. 10.01.24: Определенные силы в мире не могут переварить победу Азербайджана во Второй карабахской войне. Давление на Азербайджан и негативное отношение со стороны этих сил продолжится и ведущую роль в этом играет Франция. Об этом в интервью местным телеканалам сказал президент Ильхам Алиев. 10.01.24: Транспортный проект «Мирный перекресток» - это пиар акция. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам. «Армения выдвинула эту идею в качестве альтернативы «Зангезурскому коридору» и это фактически пиар акция», - сказал Алиев. По его словам, Армения «должна предоставить нам беспрепятственный проезд от Зангилана до Ордубада и это их обязательство». 11.01.24: Высший чиновник администрации Байдена, отвечающий за Европу и Евразию, заявил, что Вашингтон поддерживает мирное соглашение, "прочный и достойный мир" между Азербайджаном и Арменией. "Мы очень воодушевлены тем, что [Азербайджан и Армения] по-прежнему имеют надежную повестку и на двусторонней основе решают остающиеся вопросы", - сказал Джеймс О'Брайен, помощник госсекретаря США журналистам в ходе брифинга. 11.01.24: В режиме видеоконференции состоялись 6-е заседание комитетов Парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ, а также 18- заседание бюро и 16-я сессия организации. По итогам было принято Коммюнике 16-й сессии ПА ГУАМ. В ходе заседания председательство в ПА ГУАМ перешло от Украины к Азербайджану. 11.01.24: Международная организация в защиту журналистов «Репортеры без границ» осудила продолжающееся содержание под стражей журналистов: Ульви Гасанлы, Севиндж Вагифгызы и Хафиза Бабалы. 11.01.24: В ходе полицейской операции у двух наркокурьеров изъято 32 кг наркотиков (26 кг героина и 6 кг метамфетамина), говорится в сообщении МВД. 11.01.24: Дочь арестованного члена партии «Мусават» и Национального совета демократических сил (НСДС) Тофига Ягублу Нигяр Хази была принята послом ФРГ в Азербайджане Ральфом Хорлеманом. 11.01.01.24: США продолжают верить, что прочный мир между Арменией и Азербайджаном возможен, заявил представитель Госдепартамента. «Это то, над чем департамент будет продолжать работать», — заявил первый заместитель пресс-секретаря Ведант Патель на брифинге в ответ на вопросы TURAN о текущем состоянии мирного процесса после визита специального советника Луи Боно в Армению на этой неделе. 12.01.24: Распоряжением главы государства генерал-лейтенант, командующий силами Спецназначения Хикмет Мирзоев назначен замминистра обороны, командующим Сухопутными силами ВС Азербайджана. 12.01.24: В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе по делу руководителя интернет-ресурса Xural TV Аваза Зейналлы и главы youtube-канала Sada TV Эльнура Шукюрова выступил гособвинитель. Он попросил суд признать Зейналлы виновным по ст. 311 (получение взятки) и ст. 312-1.1 (Незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля авторитетом) УК и приговорить его к 10 годам лишения свободы. 12.01.01.24: Власти Армении и Азербайджана в своих мирных переговорах должны сосредоточить внимание на защите прав человека и установить надежные гарантии прав для всех лиц, пострадавших от конфликта, заявила комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович. Она опубликовала свои наблюдения по итогам своего визита в Армению и Азербайджан, включая Карабахский регион, с 16 по 23 октября 2023 года. 12.01.01.24: В Сальянском районе задержан член Движения «Мусульманское единство» (ДМЕ) Мирсултан Багиров. По данным местных СМИ, Багиров задержан «в рамках операции по выявлению шпионской сети Ирана». 13.01.23: По мнению премьер-министра Никола Пашиняна, заявления, поступающие в последние дни из Баку, являются серьезнейшим ударом по мирному процессу. Как передает Арменпресс, об этом Пашинян заявил на встрече с членами своей партии "Гражданский договор". 13.01.23: Вечером, после допроса в Главном управлении полиции города Баку журналистка Эльнара Гасымова была задержана в качестве подозреваемой, сообщил Turan адвокат Бахруз Байрамов. По его словам, она подозревается по ст. 206.3.2 (контрабанда, совершенная группой лиц по предварительному сговору) УК Азербайджана. Гасымова привлечена по уголовному делу против журналистов Abzas Media. 13.01.23: Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Организационного комитета в связи с проведением 29-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP29), 19-й сессии встречи сторон Киотского протокола и 6-й сессии встречи сторон Парижского соглашения. 13.01.23: Министерство иностранных дел Азербайджана отреагировало на доклад Комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович, которая недавно посетила Армению и Азербайджан. Министерство выразило недовольство отчетом, заявив, что он не отражает ситуацию с правами человека всех тех, кто пострадал в результате конфликта, развязанного Арменией. 13.01.23: «Азербайджан поддерживает политику единого Китая». Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана в связи с выборами, проведенными в Тайване. «Азербайджан не признает независимость Тайваня и осуждает проведенные выборы. Азербайджан против вмешательства во внутренние дела Китая», - далее отмечено в комментарии внешнеполитического ведомства Азербайджана. 15.01.23: Арестован политический обозреватель регионального издания JAMnews Шахин Рзаев. Он вышел из дома около двух часов дня и после этого перестал выходить на связь, сообщили его близкие. Позже выяснилось, что он задержан полицией и решением арестован на 15 суток по ст. «мелкое хулиганство» Кодекса об административных проступков. 15.01.23: Хатаинский районный суд избрал в отношении журналиста Abzas Media Эльнары Гасымовой меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 17 дней. 15.01.23: В Азербайджане началась предвыборная агитация на внеочередных президентских выборах, которая завершится в 08:00 шестого февраля – за сутки до голосования. 15.01.23: Общественный совет талышей Азербайджана (ОСТА) осудил приговор активисту Руслан Вахабову о лишении его свободы на 4 года по делу о наркотиках. Приговор был вынесен 12 января судейским составом Бакинского суда по тяжким преступлениям. 15.01.23: Служба госбезопасности Азербайджана сообщает о задержании членов транснациональной преступной группы, незаконно изготавливавшей украинские паспорта за деньги. 16.01.23: Глава миссии ЕС в Азербайджане Питер Михалко раскритиковал нынешнее давление на журналистов в Азербайджане. 15.01.23: Арестованный в административном порядке на 15 суток по обвинению в «мелком хулиганстве» журналист Шахин Рзаев сегодня вечером был освобожден. Бакинский апелляционный суд заменил ему наказание на денежный штраф в размере 50 манат (около 30 долларов), сообщил Turan сам Рзаев. 15.01.23: Европарламент не будет наблюдать за внеочередными президентскими выборами в Азербайджане, которые пройдут 7 февраля. Об этом говорится в распространенном совместном заявлении сопредседателей Группы Европарламента по поддержке демократии и координации выборов (DEG), депутатов Дэвида Мак-Аллистера и Томаса Тобе. 15.01.23: В результате взрыва в мебельном цехе Баку погибли 9 человек, еще 24 получили травмы различной степени. 16.01.23: Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Тереза Риберио выразила беспокойство в связи с «последними арестами сотрудников AbzasMedia и Канал 13, а также преследованием их родственников». 16.01.23: Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович Бурич выразила соболезнования в связи с гибелью людей в результате взрыва в мебельном цехе Баку. 17.01.23: Посол Великобритании в Азербайджане Фрегюс Олд встретился с дочерью, находящегося под арестом оппозиционного политика Тофига Ягублу Нигяр Хази. 17.01.23: В Бакинском суде по тяжким преступлениям сегодня был зачитан приговор бывшему министру труда и социальной защиты населения Салиму Муслимову, обвиняемому в получении взяток, присвоениях и растрате, злоупотреблении должностными полномочиями. Прокурор просил суд приговорить его к 13 годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком. Суд приговорил к 5 годам лишения свободы условно, с конфискацией имущества. 17.01.23: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл с рабочим визитом в Уганду. Цель визита министра в африканскую страну - участие в 19-м саммите глав государств и правительств стран-участниц Движения неприсоединения. 17.01.23: Задержанному в Сальяне члену движения "Мусульманское единство" (ДМЕ) Мирсултану Багирову предъявлено обвинение в связи с наркотиками. Об этом Turan сообщили в ДМЕ. В отношении Багирова избрана мера пресечения в виде ареста на 4 месяца по статье 234.4.3 УК (незаконное приобретение или хранение наркотиков в целях сбыта в крупном размере). 17.01.23: Международная ассоциация защиты прав человека опубликовала доклад, проливающий свет на состояние свободы СМИ в Азербайджане в течение 2023 года. В докладе, озаглавленном "Ситуация со СМИ в Азербайджане в 2023 году: аресты и преследования", обрисовывается картина политического давления, насилия в отношении журналистов и систематического подавления независимых СМИ. 17.01.23: МИД Азербайджана выразил возмущение критикой посла ЕС в Азербайджане Петера Михалко в связи с арестами журналистов в Баку.«Это утверждение необоснованно и безответственно! Было бы лучше, если бы посол сосредоточился на отсутствии правосудия и жестоком обращении в судебных системах некоторых стран ЕС. Вмешательство в судебную систему Азербайджана, построенной на лучших международных практиках, недопустимо». Об этом написал в своем аккаунте в Твиттер пре-ссекретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. 17.01.23: Двое граждан Пакистана Вали Нур Хан (Wali Noor Khan) и Вахаб Абдул Таузил (Wahab Abdul Tauzeel) были задержаны около 2 часов ночи азербайджанскими пограничниками при попытке незаконного перехода государственной границы в направлении РФ. 18.01.23: Соединенные Штаты заявили, что приветствуют мирные шаги между Арменией и Азербайджаном и настоятельно призывают стороны заключить мирное соглашение "чем раньше, тем лучше". "Мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность обеих стран. Мы надеемся, что они подпишут прочный мирный договор, признав суверенитет и территориальную целостность друг друга и чем раньше, тем лучше", - сказал пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер на брифинге 18.01.23: Вопросы развития связей между Азербайджаном и Словакией в сфере обороны были обсуждены в Баку на встрече руководителей министров военных двух стран – Закира Гасанова и Роберта Калиняка. Как говорится в сообщении пресс-службы минобороны Азербайджана, стороны отметил важность развития сотрудничества в военно-технической, военно-образовательной и других областях. 18.01.23: Азербайджан готов подписать мирный договор с Арменией на территории РФ, это факт, но позиция Еревана неясна. Об этом заявил на пресс-конференции в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров. 18.01.23: Азербайджанская делегация во главе с заместителем ректора Национального университета обороны, ректором научно-исследовательского Военного института генералом Арифом Гасановым посетила Иран по приглашению начальника Высшего национального университета обороны генерал-майора Исмаила Ахмади Мугаддемина. Как сказано в сообщении Минобороны Азербайджана, делегация посетила Высший университет национальной обороны Ирана и ознакомилась с научной и учебной базами. 17.01.23: Сенат Франции практически единогласно принял резолюцию с требованием ввести санкций против Азербайджана. В резолюции также выражена поддержка территориальной целостности и Армении и осуждается «агрессия» Азербайджана 19-20 сентября 2023 года против Карабаха. Документ также требует вернуть армян в Карабах и гарантировать их безопасность. 18.01.23: Глава государства Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в «Правила государственного контроля за правами детей». Согласно указу, МВД должно обеспечить выявление лиц, причастных к вовлечению в порнографию детей, и принять предусмотренные законодательством меры. Увеличены также полномочия Комиссий по защите прав и интересов детей. Отныне они смогут принимать меры по защите прав и интересов детей, ставших жертвами сексуальной эксплуатации или сексуального насилия. 19.01.23: В ходе символической церемонии министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов передал председательство в Движении неприсоединения (ДНП) президенту Уганды Йовери Кагуте Мусевени. Мероприятие состоялось в первый день 19-го саммита Движения Неприсоединения в столице Уганды Кампале, который проходит с 15 по 20 января. 19.01.23: Распоряжением главы государства, религиозным конфесиям и структурам Азербайджана выделена финансовая помощь из резервного фонда президента страны. 19.01.23: Консультант по Азербайджану Американского фонда Германа Маршалла (GMF) Мехрибан Рагимли сообщила о блокировании ее личных банковских счетов. В двух банках, где у нее есть счета, Рагимли сообщили, что это сделано на основе судебного решения. По ее данным, счета заморожены в связи со следствием по делу руководителя Kanal-13 Азиза Оруджева. Однако, как отметила Рагимли в беседе с корреспондентом Turan, она никакого отношения к этому делу не имеет. 20.01.23: Послы стран Евросоюза и посол США посетили Аллею Шехидов и возложили цветы на могилы невинных жертв 20 января 1990 года. 20.01.23: Международная и Европейская федерации журналистов (IFJ и EFJ) выразили тревогу по поводу арестов представителей медиа в Азербайджане. 20.01.23: По случаю 34-й годовщины трагической резни, совершенной Советской империей в Баку, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили 20 января, отмечаемый как Национальный день траура, "Шехидляр Хиябаны" (Аллею шехидов). 21.01.23: Житель Агджабединского района Фаиг Сайяд оглу Абышев пострадал в результате взрыва мины на освобожденных от армянской оккупации территориях. 21.01.23: Посол Израиля в Азербайджане Джодж Дик посетил Аллею Шехидов и сделал трогательную запись в своем аккаунте в X в связи с годовщийной январской трагедии 1990 года. 22.01.23: «Недавние территориальные притязания президента Алиева вызывают большую тревогу. Любое нарушение территориальной целостности Армении неприемлемо и будет иметь серьезные последствия для наших отношений с Азербайджаном”. 22.01.23: В минувшем году в Азербайджане были открыты уголовные дела по 20 случаям уклонения от призыва на действительную военную службу. Об этом говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу. 22.01.23:Соединенные Штаты заявили, что "очень усердно" работают, чтобы пересечь финишную черту и добиться мира между Азербайджаном и Арменией, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN. «Это то, в чем заинтересованы Соединенные Штаты и госсекретарь Блинкен. Это то, над чем мы будем очень усердно работать, чтобы пересечь финишную черту в тесной координации с Арменией, Азербайджаном и другими странами», - заявил на брифинге заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Патель, отвечая на вопросы TURAN по этому поводу. 23.01.23: В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло подготовительное заседание по делу главы независимой конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа» Афияддина Мамедова. 23.01.23: Мониторинговый комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы на пленарной сессии рекомендовал не утверждать полномочия азербайджанской делегации. 23.01.23: Глава государства Ильхам Алиев принял вице-премьера России, сопредседателя межправительственной комиссии Алексея Оверчука. Как сказано в сообщении на сайте президента, в ходе беседы было отмечено, что экономическое двух стран имеет широкие планы и готовятся новые направления в этой сфере. Рост на 17,5% товарооборота и постоянный рост грузовых и транзитных перевозок были оценены, как хороший показатель сотрудничества. 23.01.23: В Баку отвергли обвинения верховного представителя Европейского союза (ЕС) по международным отношениям и политике безопасности Жозепа Борреля, усмотревшего в недавнем интервью президента Азербайджана Ильхама Алиева «территориальные притязания» к Армении. «Мы решительно отвергаем необоснованные обвинения, выдвинутые против Азербайджана Верховным представителем Европейского Союза по внешним связям и политике безопасности/вице-президентом Комиссии ЕС Жозепом Боррелем во время пресс-конференции по итогам Совета по международным отношениям 22 января 2024 года», - заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. 24.01.23: На вечернем заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы депутаты утвердили резолюцию 15898 о лишении права голоса делегации Азербайджана до январской сессии ПАСЕ 2025 года. Делегации Азербайджана в ПАСЕ осудила это решение. 24.01.23: Расследование дел по преступлениям, предусмотренным новыми статьями Уголовного Кодекса Азербайджана, отнесены к компетенции Службы Государственной Безопасности (СГБ) страны. Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев. Речь идет о ст. 281-1, предусматривающую уголовную ответственность за изготовление, приобретение, хранение, перевозку или ношение, распространение атрибутов или символов, нарушающих территориальную целостность Азербайджана. 25.01.23: Решением суда срок предварительного заключения семи бывших руководителей и других высокопоставленных представителей, ликвидированного сепаратистского режима в Карабахе, продлен еще на 4 месяца. 25.01.23: В Гянджинский суде по тяжким преступлениям вынес приговор редактору сайта "Demokratik.az" Осману Нариманоглу (Рзаев), обвиняемому в вымогательстве. Суд приговорил редактора на 6,5 годам заключения. Осман Нариманоглу был арестован 5 июля 2022 г. по обвинению в вымогательстве. После ареста он заявил, что обвинения ложные, что он оклеветан чиновниками Управления мелиорации и врачами Геранбойского и Гейгельского районов, о коррупции которых сайт публиковал материалы. 26.01.23: Несколько дней назад исчез блогер Арзу Саядоглу, его семья уже третий день не может связаться с ним и прояснить его судьбу. Об этом заявил правозащитник Руфат Сафаров. 26.01.23: В минувшем году в Азербайджане 58 человек стали жертвами взрывов мин, сообщил генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев на расширенном заседании коллегии ведомства. 27.01.23: Убит офицер азербайджанской армии, сообщила Военная прокуратуры страны. По факту в Физулинской прокуратуре Азербайджана открыто уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК. В ходе предварительного следствия возникли основательные подозрения о совершении убийства А.Абдуллаева другим офицером – Абдуллаевым Низами Эйнулла оглу «на почве возникшего между ними спора». 27.01.23: Азербайджан восстановит свое посольство в Иране при обеспечении завершения расследования теракта против дипломатической миссии и гарантирования безопасности ее функционирования. Об этом заявил журналистам глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. 27.01.23: В ближайшие недели Азербайджан ответит на предложения Армении по мирному договору. Об этом журналистам заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. 27.01.23: В Тегеране состоялось первое судебное слушание по делу лица, ответственного за теракт в посольстве Азербайджана в Иране. 27.01.23: ПАСЕ призвала реабилитировать всех фигурантов «Тертерского дела» 28.01.23: Общественный активист и блогер Арзу Саядоглу привлечен в качестве обвиняемого по уголовному делу. Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста. 28.01.23: МИД Азербайджан решительно осудил то, что он считает "неприемлемыми" и "безответственными" замечаниями министра иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинз Слот, назвав их явным проявлением предвзятости в отношении постконфликтных реалий на Южном Кавказе. 29.01.23: Глава Комитета Сената США по международным отношениям Бен Кардин призвал власти Азербайджана прекратить преследования своих критиков и оппозиционеров. 29.01.23: В Бакинском суде по тяжким преступлениям в понедельник зачитан приговор обвиняемому в госизмене шиитскому богослову Гаджи Али Бехишти (Алиев). Суд признал его виновным по ст. 274 (госизмена) УК и приговорил его 15 годам лишения свободы. 29.01.23: В рамках COP29 Германия хочет поделиться своим опытом с такими странами, как Азербайджан, и попытаться найти общие решения, связанные с управлением водными ресурсами. Об этом в Баку журналистам рассказала специальный представитель Федерального министерства иностранных дел Германии по международной климатической политике Дженнифер Морган. 29.01.23: Делегация во главе с председателем Комиссии Национальной Обороны парламента Турции, экс-министром обороны Хулуси Акаром была принята главой государства Ильхамом Алиевым. В ходе беседы была отмечена важность укрепления связей парламентариев Тюркских стран на уровне профильных комитетов и проведения совместных заседаний. 30.01.23: В Баку с двухдневным рабочим визитом прибыл глава МЧС России Александр Куренков для обсуждения с азербайджанскими коллегами вопросы сотрудничества по линии чрезвычайных ведомств двух стран. 30.01.23: В рейтинге коррупции от Transparency İnternational Азербайджан занял 154 место. 30.01.23: Два проправительственных сайта (Qafqazinfo.az, Oxu.az) опубликовали вторую серию критических материалов в адрес интернет ресурсов Abzas-Media, Toplum.TV и Бакинской школы журналистики. 31.01.23: Состоялась шестая встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы между двумя странами. В официальных сообщениях стороны лишь констатируют факт проведения встречи, не сообщая деталей обсуждений. 31.01.23: В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс над членом альтернативной Конфедерации профсоюзов Азербайджана «Рабочая платформа» Эльвином Мустафаевым. Он обвинялся в незаконном обороте наркотиков. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы. 31.01.23: Оппозиционные партии "Мусават" и Народный фронт совершили в поселке Новханы шествие к памятнику одного из основателей Азербайджанской Народной Республики, политическому и общественному деятелю Мамед Эмину Расулзаде по случаю его 140-летия. 31.01.23: Наблюдательная миссия БИПЧ ОБСЕ обнародовала промежуточный отчет о внеочередных президентских выборах в Азербайджане, назначеных на 7 февраля. Отчет изобилует фактами нарушения международных обязательств правительством.

Политический монолог президента 10.01.24: Внешние силы постоянно вмешиваются во внутренние дела Азербайджана и причина этого проармянская позиция Западных стран. Такое мнение высказал глава государства Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам. 10.01.24: Переговоры по мирному договору с Арменией велись и ведутся на фоне давления на Азербайджан. Об этом заявил в интервью местным телеканалам глава государств Ильхам Алиев. Он далее отметил, что Азербайджан и Армения должны заключить мирный договор без третьих стран. 10.01.24: Транспортный проект «Мирный перекресток» - это пиар акция. Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам. «Армения выдвинула эту идею в качестве альтернативы «Зангезурскому коридору» и это фактически пиар акция», - сказал Алиев. По его словам, Армения «должна предоставить нам беспрепятственный проезд от Зангилана до Ордубада и это их обязательство». 10.01.24: «Нашей главной национальной идеей было освобождение наших территорий… и мы добились этого. Конечно, у меня есть свои мысли по поводу дальнейшего развития, и во многих случаях они будут решающими. Однако мне бы хотелось, чтобы дискуссии по вопросу нашей основной национальной идеи и представлений относительно нашего будущего развития происходили и в обществе — среди политиков, политологов, ученых, представителей интеллигенции. То есть какими должны быть основные национальные идеи в связи с нашим будущим развитием. Это должно быть темой общественных обсуждений». Об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам. Президент Алиев сигнализирует о новой эре в истории Азербайджана в преддверии досрочных выборов Президент Азербайджана Ильхам Алиев в трехчасовом интервью местным телеканалам 10 января стратегически позиционировал себя перед досрочными президентскими выборами, назначенными на 7 февраля, намекнув на значительный сдвиг в траектории развития страны. Интервью, возможно, стратегически приуроченное к предвыборному заявлению, изложило точку зрения Алиева на завершение 30-летней эры, посвященной восстановлению территориальной целостности Азербайджана. Он подчеркнул, что победа, одержанная в сентябре прошлого года, стала исторической вехой для страны. Президент выделил три основные причины для назначения досрочных выборов. Основной причиной, как подчеркнул Алиев, было полное восстановление суверенитета Азербайджана. Он охарактеризовал окончание тридцатилетней оккупации азербайджанских территорий в сентябре прошлого года как эпохальное событие, ознаменовавшее беспрецедентную победу в многовековой истории страны. Алиев утверждал, что начало новой эры после освобождения оккупированных территорий и восстановления суверенитета требует проведения новых президентских выборов. Второй причиной, на которую сослался Алиев, был беспрецедентный общенациональный формат этих выборов, поскольку впервые с момента обретения страной независимости выборы будут проведены по всей республике. Алиев подчеркнул важность президентских выборов, заявив, что они должны предшествовать муниципальным выборам, чтобы обеспечить надлежащую последовательность в избирательном процессе. Третьей причиной было 20-летие Алиева на посту президента, веха, которую он счел подходящей для подведения итогов своего двухдесятилетнего пребывания на посту. Алиев предположил, что проведение президентских выборов через два десятилетия после его президентства, естественно, предоставит возможность оценить и подвести итоги этого хронологического периода. Президент изложил видение на следующий семилетний срок, сосредоточив внимание на разработке и реализации новой национальной идеи, которая соответствует меняющемуся глобальному миропорядку. В то время как освобождение территорий служило главной национальной идеей, Алиев призывал к публичному дискурсу для формирования новых целей для нации перед лицом меняющихся реалий. Признавая необходимость новых целей в новую эпоху, Алиев отверг идею постоянного использования исторических побед. Он призвал общество сохранять бдительность, подчеркнув потенциал продолжающихся вызовов Азербайджану. Примечательно, что в обсуждении отсутствовали подробные сведения о состоянии и перспективах социально-экономической политики, представляющей важнейшую проблему для послевоенного общества. Снижение добычи нефти, являющейся фундаментальным элементом экономики Азербайджана, и последующее сокращение бюджетных поступлений повлияли на качество жизни слоев населения со средним и низким уровнем дохода. Хотя Алиев напрямую не затрагивал этот вопрос, время проведения интервью свидетельствует о признании срочности решения проблемы реструктуризации системы управления и связанных с ней вопросов. Отойдя от внутренней тематики, Алиев во время интервью раскритиковал западные страны, такие как Франция и Соединенные Штаты. Эта критика, повторяющаяся тема, по-видимому, направлена на превентивное противодействие любым попыткам западных стран нарушить планы Азербайджана по обеспечению территориальной целостности и внутренней стабильности, особенно во время предстоящего избирательного процесса. Эта позиция имеет решающее значение для Алиева, особенно учитывая решение оппозиции воздержаться от участия в предвыборной гонке. Интервью служит стратегической коммуникационной мерой для поддержания стабильности и обеспечения бесперебойного избирательного процесса в условиях потенциального внешнего давления. Поскольку Азербайджан стоит на перепутье новой эры, интервью также задает тон предстоящим выборам, подчеркивая преемственность, устойчивость и приверженность формированию будущего, соответствующего меняющимся устремлениям нации.

Французская Резолюция 10.01.24: Определенные силы в мире не могут переварить победу Азербайджана во Второй карабахской войне. Давление на Азербайджан и негативное отношение со стороны этих сил продолжится и ведущую роль в этом играет Франция. Об этом в интервью местным телеканалам сказал президент Ильхам Алиев. 17.01.23: Сенат Франции практически единогласно принял резолюцию с требованием ввести санкций против Азербайджана. В резолюции также выражена поддержка территориальной целостности и Армении и осуждается «агрессия» Азербайджана 19-20 сентября 2023 года против Карабаха. Документ также требует вернуть армян в Карабах и гарантировать их безопасность. «Напряженность не только с Францией» Сенат Франции принял резолюцию, требующую введения санкций против Азербайджана. В резолюции также выражается поддержка территориальной целостности Армении и осуждается операция, проведенная Азербайджаном в Карабахе 19-20 сентября 2023 года. Документ также требует возвращения армян в Карабах и гарантию их безопасности. Также резолюция требует «немедленного вывода азербайджанских войск с суверенной территории Армении», осуждаются аресты политических лидеров карабахского сепаратистского режима и призывает ЮНЕСКО направить в «Нагорный Карабах» на миссию для подготовки отчета «о состоянии культурного и религиозного наследия». Кроме того, резолюция требует принятия самых жестких мер за «военную агрессию», включая такие санкции как конфискации активов лидеров Азербайджана и наложение эмбарго на импорт нефти и газа. Это не первая такого рода резолюция Сената Франции. Аналогичная резолюция была принята и после победы Азербайджана во второй карабахской войне в 2020 году. В ответ комитет Милли Меджлиса Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям обратился к правительству с призывом принять ответные меры. В числе этих мер - введение против Франции санкций, замораживание любых активов французских официальных лиц в Азербайджане в случае их обнаружения, приостановку всех экономических отношений с Францией, вывод всех французских компаний, включая Total, из Азербайджана, запрет на участие французских компаний в любом проекте, реализуемом по заказу правительства Азербайджана. Кроме того, предлагается поручить Министерству иностранных дел предпринять шаги по признанию независимости Канаки (Новая Каледония - Ред.), Маохи Нуи (о. Таити и острова Общества – Ред.) и Корсики. Своим видением происходящего делится с ASTNA бывший дипломат Эмин Шаиг Ибрагимов. * * * Вопрос: Вы, наверное, ознакомились с резолюцией Сената Франции, требующей введения санкций против Азербайджана. Справедлива ли эта резолюция? Ответ: Я ознакомился с резолюцией, принятой Сенатом Франции. Дух документа не нов. Обе палаты французского парламента, будь то Национальное собрание или Сенат, в прошлом принимали резолюции в этом же духе. Вообще, ни для кого не секрет, что в контексте конфликта с Арменией, Франция настроена против Азербайджана. Поэтому такая односторонняя позиция французского парламента, который на протяжении 30 лет так и не узрел оккупации Арменией азербайджанских земель, не может не обратить на себя внимание. Все это очевидно. Но ухудшение отношений с Францией, являющейся одной из ведущих стран Европы и Европейского Союза, не в наших интересах. Внешнеполитическая стратегия должна комплексно подходить к стоящим перед страной вопросам, вообще избегать линии обострения отношений с Западом и усиления зависимости от России. Вопрос: Почему Франция предпринимает такие шаги? Почему она заинтересована в обострении отношений с Азербайджаном ради Армении? Ответ: Мы должны видеть, что напряженность возникла не только с Францией. В целом, между азербайджанскими властями и коллективным Западом нарастает напряженность. Потому что в геополитическом соперничестве между Западом и Россией, наблюдающемся в регионе, власти Азербайджана вместе с Россией. Противостояние Запада и России тождественно антагонизму демократии и авторитаризму в регионе. С этой точки зрения, взаимодействие двух авторитарных режимов Азербайджана и России понятно. Естественно они не желают укрепления Запада и демократии ни в каком регионе. Несмотря на манипуляции, усиливающие дымовую завесу, совместные действия Алиева с Путиным на стратегическом уровне становятся все более очевидными. А то, что Армения в этом столкновении находится на стороне Запада, общеизвестно. В такой ситуации Запад воспринимает возможность нападения Азербайджана на Армению вместе с Россией как личную угрозу. То есть это не проблема Армении как таковой. Вопрос: Вы, наверное в курсе шпионского скандала. Правдоподобно ли внедрение французами шпионов в Азербайджан? Какие цели могли преследовать французы? Ответ: Одной из основных задач дипломатов является сбор информации о стране, в которой они работают, установление контактов с различными кругами. В какой момент эта деятельность и отношения пересекают черту шпионажа, является в значительной степени субъективной оценкой. Невозможно сказать что-то конкретное по существу, не зная деталей дела. Но я уверен, что подобная деятельность была и в прошлом. Сейчас раздувание этих вопросов происходит параллельно с ухудшением отношений. Все это темы, которые также подпитывают антизападную пропаганду властей. Страх этого правительства перед демократией заставляет его постоянно находиться в поисках тем для антизападной пропаганды. Власти Азербайджана обычно пытаются вести антизападную пропаганду через Францию. Традиционная проармянская позиция Франции как нельзя лучше срабатывает в азербайджанском обществе. Темы Франции и Карабаха, способствуют сплочению общества вокруг власти. Все это вовсе не означает, что Франция белая и пушистая и не может оправдать несправедливую по отношению к нам позицию Франции. Но наша цель не должна заключаться в том, чтобы испортить все связи с Западом, поставить себя в полную зависимость от России, перекрыть путь к демократии и прогрессу. Если вы хотите обострить отношения, то всегда найдете для этого «законные причины». Авторитарный характер власти постоянно толкает ее в конфликте Запада и России в регионе не в ту сторону. Вопрос: Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджанской Республики обратился с призывом к правительству принять меры. Ключевым моментом здесь является прекращение всех экономических связей с Францией, вывод из Азербайджана всех французских компаний, включая Total, недопустимость участия французских компаний в каких-либо проектах, реализуемых по заказу правительства Азербайджана. Особенно обращает на себя внимание вопрос Тоtal. Если Total и другие французские компании будут выдворены из Азербайджана, кто больше пострадает от этого? Ответ: Такие взаимные шаги наращивающие напряженность, не в наших интересах. Поиск оправданий этой линии напряжения и ее усиления не должен стать целью. Нужно постараться выйти из этой ситуации. Однако то, что это произойдет при нынешней власти, вызывает сомнения. Что касается Total и других французских компаний, то, само собой разумеется, их уход из Азербайджана нельзя считать для нас хорошим развитием событий. Вопрос не в том, кто больше пострадает. Продолжение этой линии напряженности противоречит нашим национальным интересам. В данный момент можно сказать, что национальные интересы сталкиваются с интересами авторитарного режима. Вопрос: Почему все это происходит? Ответ: В ответ на этот вопрос хочу еще раз подчеркнуть, что основной причиной всего этого является геополитическое столкновение в регионе и, соответственно, противостояние демократии и авторитаризма. Процессы показывают, что геополитическая конкуренция продолжит усиливать напряженность. По мере обострения этой конкуренции алиевская власть неизбежно будет вынуждена искать убежища в России - главном надежном покровителе авторитаризма в большинстве регионов. Это само по себе будет сопровождаться усилением авторитаризма в стране. Не случайно в последнее время в стране усилились репрессии. Все это происходит в контексте, который я упомянул. Я думаю, что также сохранится тренд внутриполитического ухудшения. Вопрос: Какие шаги должны предпринять Азербайджан и Франция, а также третьи стороны для улучшения отношений между двумя государствами? Ответ: Во-первых, нужно посмотреть, что значит иметь хорошие двусторонние отношения. Азербайджанские власти по традиции избегали институциональных связей с Западом, довольствуясь в основном деловыми связями с западными меркантильными кругами. Несмотря на то, что западные государства, критиковали для проформы неуважение к правам человека и демократии, отношения в основном были в этом формате. Но эта модель хороших отношений не отвечает нашим национальным интересам. То есть, когда мы говорим о хороших отношениях с Западом, мы не можем игнорировать институциональные связи, демократизацию. В противном случае все сотрудничество сводится к интересам горстки людей. Не будем забывать, что Франция также является ведущим членом Европейского Союза. Без хороших отношений с Францией развитие этого направления невозможно. Поэтому для установления позитивных отношений с Западом в соответствии с нашими интересами в стране должен идти процесс искренней демократизации. Но судя по всему, в ближайшем будущем отношения будут усугубляться все больше. По мере обострения отношений с Западом, по всей вероятности, отношения с Францией будут демонстрировать особую динамику ухудшения. В регионе мы также видим, что Грузия и Армения добились определенного прогресса в отношениях с Западом и демократии. Поэтому правительству нужны темы, оправдывающие дружбу с Россией. С этой точки зрения, самая лучшая и проверенная в этом плане тема – тема вражды с Арменией. В свою очередь, по мере того, как вражда с Арменией продолжается, Запад неизбежно наступает на нас, проармянская позиция Запада становится все более очевидной. В свою очередь, власти используют это для дискредитации линии сближения с Западом. На самом деле, наша цель не должна заключаться в том, чтобы доказать, что Запад против нас, что он занимает несправедливую позицию по отношению к нам. Это может быть тема для чьей-то пропаганды. Но это не поможет решить глубокие системные проблемы, с которыми сталкивается страна. Скорее, эта стратегическая линия создает для нас гораздо более глубокие проблемы и блокирует горизонты для прогресса страны. Однако для авторитарной власти это не проблема. Главный приоритет для них - максимально нейтрализовать угрозу демократии.