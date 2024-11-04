Политический мониторинг

Резюме октября В октябре 2024 года в Азербайджане произошли значительные политические события, подчеркнутые возросшей дипломатической напряженностью, продолжающимся контролем за соблюдением прав человека и усилиями по достижению мира с Арменией. В этом месяце наблюдался заметный рост критики со стороны западных структур, особенно в преддверии климатического саммита COP29 в Баку. Норвежский фонд домов прав человека и такие крупные организации, как Human Rights Watch и Amnesty International, опубликовали отчеты, осуждающие обращение Азербайджана с активистами и журналистами. Кроме того, Европейский парламент принял резолюцию, призывающую освободить политических заключенных и предлагающую условное сотрудничество ЕС на основе положения с правами человека в Азербайджане. Дипломатическая деятельность была сосредоточена на армяно-азербайджанском мирном процессе, когда президент Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Казани. Оба лидера подчеркнули перспективы мира, хотя и на фоне взаимных обвинений в тактике проволочек. Переговоры также продолжались в рамках платформы 3+3, в которую входили Турция, Иран и Россия, с целью содействия региональному сотрудничеству без внешнего вмешательства. Азербайджан поддерживал тонкий баланс, укрепляя связи с Россией в качестве противовеса предполагаемому давлению Запада, при этом продолжая взаимодействовать с Западом по конкретным экономическим и энергетическим вопросам. Геополитический ландшафт еще больше изменился с заметными азербайджано-иранскими связями, когда заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с иранскими официальными лицами для укрепления двусторонних связей. Риторика Ирана смягчилась, возможно, из-за международной изоляции, хотя аналитики по-прежнему осторожны в отношении намерений Тегерана. В Баку сильные дожди выявили недостатки инфраструктуры, что привело к сильному наводнению в нескольких районах. Общественная критика усилилась в отношении прошлого руководства города за приоритет эстетики над функциональностью, что подчеркнуло текущие проблемы городской инфраструктуры. События октября подчеркивают сложное положение Азербайджана, которому приходится балансировать между региональными альянсами, отношениями с Западом и внутренними проблемами в области прав человека на фоне пристального международного внимания с COP29.

Хроника событий 01.10.24: Норвежский фонд по правам человека опубликовал доклад под названием «Растущий кризис в области прав человека в Азербайджане», в котором обращается внимание на усиление репрессий против критиков правительства в стране в преддверии КС-29. 01.10.24: В сентябре сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) посетили лиц армянского происхождения, об этом агентству Turan сообщили в бакинском представительстве МККК. С задержанными проведены встречи один на один и созданы условия для их общения с семьями. 01.10.24: Распоряжением главы государства, Рахман Мустафаев назначен послом Азербайджана в России. Другим распоряжением Ильхама Алиева, Мустафаев освобожден от должности посла Азербайджана в Нидерландах и постоянного представителя Азербайджана в Организации по запрету химического оружия. 01.10.24: Сотрудники Астаринской таможни предотвратили перевозку крупной партии психотропных средств Ирана в Россию транзитом через Азербайджан. Как сказано в сообщении Государственного таможенного комитета, наркотики обнаружили при рентген-досмотре автомобиля с грузом "компьютерных аксессуаров". 01.10.24: В больнице французского города Мюлуз от многочисленных ножевых ранений скончался политэмигрант Видади, который 29 сентября рано утром он подвергся нападению трех неизвестных в своем доме. 01.10.24: Азербайджан должен соответствовать ценностям Совета Европы, это условие для возвращения делегации в ПАСЕ. Таков был основной лейтмотив дебатов на тему: «Ухудшение ситуации с правами человека, верховенства закона и демократии в Азербайджане», состоявшихся на заседании сессии ПАСЕ в Страсбурге. 02.10.24: К сожалению, сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы зашло в тупик. Об этом заявил действующий председатель Комитета министров Совета Европы, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, выступая на сессии ПАСЕ в Страсбурге. В июле Комитет Совета Европы против пыток выступил с заявлением, указав на отказ Баку от сотрудничества. 02.10.24: Дети ученого-экономиста Губада Ибадоглу, находящегося под домашним арестом в Азербайджане, призвали премьер-министра Великобритании Кира Стармера использовать предстоящий климатический саммит COP29 в Баку, чтобы добиться освобождения их отца. 02.10.24: Правительство Азербайджана профинансирует 4 проекта в украинском городе Ирпень, восстанавливаемом после освобождения из-под оккупации. Об этом написал в facebook глава этого города Олександр Маркушин, после встречи с помощником президента Азербайджана по внешней политике Хикметом Гаджиевым. 03.10.24: Учредитель Toplum TV Алескер Мамедли подвергся плохому обращению в Хатаинском районном суде. Туда он был доставлен в связи с продлением срока его ареста. По возвращении в СИЗО он позвонил своему брату Насими Мамедли и сообщил, что до начала процесса его много часов продержали в отдельной комнате в наручниках. 03.10.24: «Насильственная смерть Видади Искендерли должна быть эффективно и оперативно расследована. Мы призываем французские власти рассмотреть все возможные мотивы его убийства, включая критику президента и правительства Азербайджана, что явилось причиной его изгнания. Это отвратительное преступление должно быть расследовано в срочном порядке, и все подозреваемые в этом преступлении должны быть привлечены к ответственности в ходе справедливого судебного разбирательства». Об этом говорится в заявлении представителя организации Amnesty International по Южному Кавказу Натальи Нозадзе. 03.10.24: 2-3 октября Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин с официальным визитом посетил Баку, в ходе которого состоялась встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана. 03.10.24: Беларусь и Азербайджан укрепляют свои отношения на основе взаимной выгоды, а не геополитических союзов, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым. Переговоры, состоявшиеся в Минске, подчеркнули глубину партнерства между двумя бывшими советскими республиками, особенно на фоне меняющейся региональной динамики. 03.10.24: Хатаинский районный суд Баку удовлетворил ходатайства следствия о продлении сроков предварительного заключения обвиняемых по делу Toplum TV.Так, на три месяца продлены сроки ареста директора Института демократических инициатив (ИДИ) Акифа Гурбанова, члена ИДИ Руслана Иззятли, активиста Илькина Амрахова, учредителя Toplum TV Алескера Мамедли и сотрудников этого издания: Мушфига Джаббара и Али Зейналова. 03.10.24: В Милли Меджлисе создана временная Комиссия по противодействию внешним вмешательствам и гибридным угрозам. Решение об этом было принято 30 сентября. Председателем комиссии избран новоизбранный депутат Рамид Намазов. В функции Комиссии входит подготовка отчетов о случаях внешних вмешательств и гибридных угроз, а также предложения по противодействию им. 03.10.24: С самого первого дня COP29 был тесно связан с мирным процессом между Азербайджаном и Арменией, далее отметил посол. «Мы возлагаем большие надежды на то, что COP29 также поможет принести мир на Южный Кавказ. Обе страны (Азербайджан и Армения) как никогда близки к мирному соглашению. Обе стороны предприняли смелые шаги к миру, и мы призываем их также пройти на этом пути последнюю милю, которая всегда самая трудная. Германия по-прежнему привержена поддержке этого процесса», - подчеркнул посол ФРГ в Азербайджане Ральф Хорлеманн. 04.10.24: Базирующийся в Нью-Йорке Комитет по защите журналистов (КЗЖ) осуждает продление предварительного заключения в Азербайджане 11 журналистам и призывает власти страны освободить их в преддверии климатической конференции COP29, которая состоится в ноябре. 04.10.24: Около 60 американских законодателей в четверг обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой оказать давление на президента Азербайджана Ильхама Алиева, чтобы он освободил политических заключенных перед климатическим саммитом COP29. 04.10.24: Законодатели, среди которых 10 сенаторов и 48 конгрессменов, призвали Блинкена заставить Азербайджан принять «реальные меры» для освобождения политических заключенных и осудить провокационные заявления в адрес Армении, которые «рискуют подорвать мирные переговоры». 04.10.24: 60 проармянских членов американского Конгресса обратились к американскому правительству с просьбой ввести дополнительные санкции против Азербайджана. «Утром я прочитал это мерзкое заявление, которое не может повлиять на нашу волю. Но это показывает, что политика враждебности против нас не прекращается». Об этом заявил глава Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с жителями Джабраила. "Просмотрев это заявление, я понял, что автор и адрес одни и те же. Адрес — государственный секретарь Госдепартамента США, но у меня нет ни малейшего сомнения, что это обращение написано и в Госдепартаменте. То есть, они пишут письма сами себе, угрожают нам, обвиняют нас», - цитирует Алиева госагентство Азертадж. 05.10.24: Директор онлайн издания Abzas Media Ульви Гасанлы после того, как предал огласке факты применения пыток в Бакинском СИЗО-1, в котором он содержится, сам стал подвергаться бесчеловечному обращению, заявила супруга журналиста Рубаба Гулиева. 05.10.24: Содержащийся в санчасти Бакинского СИЗО-1, парализованный активист, инвалид первой группы Фамиль Халилов со 2 октября перешел к сухой голодовке. Он уже 53-е сутки голодает в знак протеста против необоснованного уголовного преследования. «С Фамилем мы увиделись 3 октября. Из-за болезни желудка он уже не можнт пить. Поэтому со 2 октября он перешел к сухой голодовке. Он находится в тяжелом состоянии, у него высокая температура. Фамиль очень ослаб», - сказала Turan супруга активиста. 05.10.24: 43 депутата Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана обратились к министру иностранных дел страны Джейхуну Байрамову с просьбой пересмотреть отношения с США и прекратить соглашения о сотрудничестве в сфере обороны. Депутаты призвали остановить все проекты, реализуемые Агентством США по международному развитию (USAID) и его неправительственными организациями в Азербайджане, а также прекратить деятельность USAID в стране. Обращение депутатов было подготовлено в ответ на письмо группы членов Конгресса США, адресованное государственному секретарю Энтони Блинкену. 06.10.24: Азербайджан призвал Армению отказаться от провокационных действий и сделать выбор между завершением процесса нормализации или продолжением пути конфронтации после дипломатического столкновения на саммите Франкофонии во Франции в начале этой недели. «Армянская сторона должна сделать выбор: идти ли по пути завершения процесса нормализации или продолжать конфронтацию по всем направлениям», — говорится в заявлении МИД Азербайджана. «Азербайджан привержен инициированному им процессу нормализации отношений». 06.10.24: Проводящему 55-е сутки голодовку в СИЗО, парализованному активисту, инвалиду первой группы Фамилю Халилову начальник этого учреждения вручил грамоту-благодарность за «примерное поведение». Начальник Эльнур Исмайлов лично вручил Халилову награду, придя в его камеру. Об этом сообщила супруга активиста Кичикханум Халилова после телефонного разговора с мужем. 07.10.24: Распоряжением главы государства, уволен в запас командующий Вторым армейским корпусом, генерал-лейтенант Маис Бархударов. Сообщение об этом опубликовали ряд проправительственных СМИ. Министерство обороны не комментирует эти сообщения. В свою очередь, военные источники подтвердили агентству Turan Факт смещения Бархударова.Те же источники сообщили, что причина увольнения молодого генерала (48 лет) и героя Второй карабахской войны – это причастность к массовым нарушениям прав военнослужащих в скандальном «Тертерском деле». 08.10.24: Пашинян и Путин договорились, что Контрольно-пропускной пункт между Арменией и Ираном с 1 января 2025 года будут охранять только армянские пограничники. Об этом договорились в ходе встречи 8 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщила его пресс-секретарь Назели Багдасарян. 08.10.24: «Соединенные Штаты ценят свои двусторонние отношения с Азербайджаном», — заявил во вторник представитель Госдепартамента вашингтонскому корреспонденту TURAN, коментируя последние обвинения официального Баку в адрес США и Запада в целом. «Наше сотрудничество с Азербайджаном, направленное на успешное проведение COP29 и достижение общих целей в области климата и энергетики, является примером того, чего мы можем достичь, работая вместе», — заявил представитель Госдепартамента. 08.10.24: Азербайджанский город Лачын станет культурной столицей СНГ в 2025 году, затем эстафета перейдет к армянскому Мегри, а после него - к белорусскому Молодечно. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите СНГ в Москве. 08.10.24: В ходе встреч один на один президент России Владимир Путин говорил с Ильхамом Алиевым и Николом Пашияняном по полчаса. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Ну и тема "Зангезурского коридора" тоже затрагивалась», - сказал Песков, отвечая на вопрос поднималась ли эта тема в ходе встреч. 08.10.24: Силы Береговой охраны пресекли доставку в Азербайджан крупной партии наркотиков, сообщила 8 октября пресс-служба Госпогранслужбы.Так, в районе села Ниязабад Хачмазского района пограничники обнаружили свыше 205 кг различных видов наркотических средств и 13 110 таблеток метадона М-40, говорится в сообщении. 08.10.24: На заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям обсужден проект постановления о выборах руководителей рабочих групп по связям с парламентами других стран. В одобренном проекте не предусмотрено создание группы по связям с парламентом Франции. 08.10.24: Международные правозащитные организации Human Rights Watch и Freedom Now опубликовали совместный 74-страничный отчет, в котором сообщают о репрессиях в Азербайджане в отношении критиков власти в преддверии конференции COP29 и призывают освободить политзаключенных. С аналогичным призывом выступила и правозащитная организация Amnesty International. 08.10.24: Распоряжением президента Азербайджана генерал-майор Намиг Исламзаде назначен заместителем министра обороны - командующим ВВС Азербайджана. Пост командующего ВВС оказался вакантным после увольнения в мае этого года в запас генерал-лейтенанта Рамиза Тахирова. 08.10.24: Начальник Гештаба ВС Азербайджана Керим Велиев принял делегацию НАТО во главе с гендиректором Международного военного штаба НАТО Янушем Адамчаком. На встрече были обсуждены аспекты сотрудничества в военной, военно-образовательной областях, вопросы региональной безопасности и др. 09.10.24: Глава государства Ильхам Алиев принял министра по международной энергетике и климату Великобритании Керри Маккарти. В ходе встречи состоялось обсуждение подготовки к проведению климатической конференции COP29. Согласно сообщению посольства, министр предложила Алиеву поддержку Великобритании в проведении COP29. Стороны обсудили важность процесса по переходу на чистую энергию. 09.10.24: Глава государства Ильхам Алиев принял первого заместителя Генерального секретаря ООН Амину Мохаммед и обсудил с ней подготовку к COP29. В ходе встречи Мохаммед сказала, что основной темой предстоящей конференции станет финансовый вопрос. Она выразила надежду, международное сообщество установит новые финансовые цели. 09.10.24: Глава государства Ильхам Алиев принял советника президента США по международной климатической политике Джона Подесту. Подеста сообщил, что провел продуктивные переговоры с азербайджанскими коллегами по поводу COP29 и рад обменяться мнениями по этому поводу с президентом Азербайджана. Он отметил важность принятия решений по двухгодичным отчетам о прозрачности и по новой финансовой цели, на предстоящей конференции. 09.10.24: Главный редактор издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы столкнулась с дискриминацией в Бакинском СИЗО-1, где ей запретили встречи с матерью. Это произошло после того, как она предала огласке фактов голосования в СИЗО иностранными гражданами на внеочередных парламентских выборах . Об этом сообщила мать журналистки Офелия Магеррамова. 10.10.24: Погранслужба сообщила, что в результате проводимых пограничных и оперативно-розыскных мероприятий в сфере обеспечения безопасности государственной границы, борьбы с нелегальной миграцией задержаны 6 человек, пытавшихся нарушить государственную границу Азербайджана. 10.10.24: Азербайджан предпринимает смелые шаги для преодоления вызовов климатических изменений, заявил президент Ильхам Алиев в своем приветственном послании участникам открывшейся в Баку двухдневной конференции Pre-COP29. 10.10.24: Министр энергетики Франции Ольга Живерне прибыла в Баку для участия в предварительной конференции COP29. «Обсуждения перед COP29 необходимы для подготовки к COP29 и продвижения вперед по ключевым вопросам климата. Мероприятие в Баку является поворотным моментом в дебатах по климатическому финансированию, ископаемому топливу и адаптации», написала Ольга Живерне в своем аккаунте на платформе X. Встреч с официальными лицами Азербайджана у нее не было. 11.10.24: Согласно сообщению Генеральной прокуратуры Азербайджана, решением Бинагадинского суда Баку продлен срок ареста ранее арестованных лидеров карабахских сепаратистов: Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Бабаяна, Давида Ишханяна, Левы Мнацаканяна, Давида Манукяна и Рубена Варданяна. Соответствующее представление в суд поступило от Следственного управления Генеральной прокуратуры и Генерального прокурора Азербайджана. 11.10.24: Старший советник президента США по климатической политике Джон Подеста опроверг утверждения официального Баку, что письмо группы конгрессменов с призывом ввести санкции против властей Азербайджана написано в Госдепартаменте. В ходе брифинга в Баку, комментируя по просьбе Turan эти обвинения, он сказал, что сила американской демократии в разделении властей. 11.10.24: Парламент Азербайджана ратифицировал ряд соглашений с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата (РКИК ООН) о проведении 29-й сессии Конференции сторон (COP29) в Баку. Соглашения были подписаны в Баку 17 августа 2024 года и в Бонне 23 августа 2024 года между правительством Азербайджана и Секретариатом Киотского протокола и Парижского соглашения. 11.10.24: Комиссар ЕС по климатическим действиям Вопке Хукстра в рамках визита в Баку 10-11 октября принял участие в последней министерской встрече перед COP29. Всего за месяц до COP29 в Баку, это стало важной возможностью обсудить такие темы, как климатическое финансирование, международные рынки углеродов, статья 6 Парижского соглашения, адаптация, смягчение последствий, прозрачная отчетность и выполнение обязательства COP28 по ускорению перехода от ископаемого топлива. 12.10.24: В Минобороны Азербайджана в формате видеосвязи состоялось совещание с участием руководства военного ведомства, командующих видов войск, руководителей крупных воинских соединений.Министр дал конкретные поручения о «поддержании боеспособности войск на высоком уровне, повышении бдительности, а также готовности к принятию превентивных мер против всех возможных провокаций реваншистских сил на условной границе». 14.10.24: «Биноклевая дипломатия» европейской наблюдательной миссии неприемлема. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты нового посла Бельгии Жюльена де Фрепона. По словам Алиев, это создает недоверие в отношениях Азербайджана с Евросоюзом. Какая была необходимость продлевать срок миссии, увеличивать ее численность, не советуясь при этом с Баку? - посетовал Алиев. 14.10.24: Утром в районе села Гушчу Айрым Газахского района (граничит с Арменией) на противопехотной мине подорвался местный житель Илькин Сарыев (2001 г.р.). Об этом говорится в совместном сообщении МВД, Генпрокуратуры и агентства по разминированию ANAMA. Молодой человек пострадал во время выпаса скота. Он был доставлен в больницу, пострадала его правая нога, его состояние стабильно, говорится в сообщении. 15.10.24: По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана, гражданин Франции Седрик Мишель, обвиняемый властями Люксембурга в экономических преступлениях, и гражданин Туреции Огуз Аталай, обвиняемый властями Румынии в создании организованной преступной группы и незаконной перевозке мигрантов, были объявлены в международный розыск и задержаны в Азербайджане. 15.10.24: Добивавшийся отмены незаконного запрета на выезд из страны, общественный актиаист Ниджат Ибрагим оказался за решеткой. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 126.1 (умышленное нанесение ущерба здоровью) УК, сообщила Turan адвокат Зибейда Садыгова. По ее словам, еще 9 сентября Насиминский районный суд арестовал его на 4 месяца. Ибрагиму грозит до 8 лет лишения свободы. Получить комментарии в МВД не удалось. 15.10.24: Вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках визита в Иран, встретился с главой МИД Ирана Аббасом Арагчы. Как сообщает İRNA, в ходе встречи Арагчы заявил, что Иран выступает против вмешательства в Южный Кавказ внешних сил, решения всех вопросов сами странами регионами, в том числе в формате 3+3 .Арагчы заявил о необходимости принятия глобальных шагов для прекращения операций Израиля при поддержке Западных государств против «беззащитного народа Палестины и Ливана». Согласно тому же источнику, Мустафаев назвал полезным и конструктивным сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в области торговли, инвестиций, транзита, электроэнергии, водных ресурсов и нефтяной промышленности. 16.10.24: Свыше 95% наркотиков были ввезены в Азербайджан контрабандным путем из Ирана. Об этом говорится в отчете госкомиссии Азербайджана по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков за 9 месяцев прошлого года. В общем объеме конфискованных наркотиков 82% (4 тонны 881 кг) составила марихуана. Из них 3 тонны 888 кг. были обогащенной марихуаной, ввезенной из-за рубежа. 16.10.24: Соединенные Штаты заявили, что «никогда не связывали» возможное мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией с климатической конференцией ООН COP29. "Мы хотели увидеть мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном несколько месяцев назад и настаивали на мирном соглашении, но это зависит от двух сторон, а не от США», - сказал пресс-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на вопросы TURAN. 16.10.24: Проводящий 127-е сутки голодовку в заключении экономист Фазиль Гасымов подвергся физическому давлению со стороны персонала Лечебного учреждения пенитенциарной службы. Это произошло после встречи Гасымова со своим адвокатом Тельманом Гасымовым. По словам близких, сотрудники учреждения, отобрали у Гасымова трость и толкнули его, в результате, он упал. Когда он рассказал об этом своим родным по телефону, разговор прервали на 35-й секунде. 17.10.24: Новоизбранный президент Конгресса Новой Каледонии Вейлма Фалео объявила об отмене спорного соглашения о сотрудничестве с Азербайджаном. Соглашение, подписанное в начале этого года предшественником Фалео Ро Вамитаном, было призвано поддержать борьбу Новой Каледонии за независимость от Франции. Однако этот шаг вызвал резкую реакцию французского правительства, которое обвинило Азербайджан во вмешательстве в дела его заморских территорий и разжигании сепаратистских амбиций. 17.10.24: Азербайджанский ученый, антикоррупционный активист и политик Губад Ибадоглу в числе трех номинантов на премию Европарламента «Свобода мысли» имени академика Сахарова за 2024 год. 18.10.24: МИД Азербайджана вечером опубликовал краткое сообщение по итогам встречи в Стамбуле, в котором сказано: «18 октября 2024 года в Стамбуле в рамках региональной консультативной платформы «3+3» состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна. Стороны продолжили переговоры по Соглашению об установлении мира и межгосударственных отношениях и договорились приложить больше усилий для его скорейшего заключения», - сказано в пресс-релизе. 18.10.24: На совместной встрече министров иностранных дел Турции, Ирана, России, Азербайджана и Армении министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подчеркнул решающую роль регионального сотрудничества в противодействии иностранной милитаризации и геополитической напряженности на Южном Кавказе. Байрамов подчеркнул предстоящее завершение транспортных связей между Восточным Зангезуром и Нахчываном Азербайджана через Иран и подтвердил приверженность Баку прочному миру с Арменией, призвав к конституционным реформам для предотвращения будущих конфликтов. В ответ министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступил за расширение связей через железную дорогу Гюмри-Карс между Арменией и Турцией, отметив готовность Армении к пограничной инфраструктуре. Мирзоян предложил Баку оптимизировать пограничные и таможенные протоколы, подчеркнув потенциал региональных железных дорог для соединения Персидского залива с Черным, Каспийским и Средиземным морями. 18.10.24: В Азербайджане отмечается как День восстановления независимости. 21.10.24: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов принял генеральныго директора по Европе Совета национальной безопасности США Майкла Карпентера. Как сказано в сообщении пресс-службы МИД, стороны обсудили двусторонние и региональные вопросы, а также текущую ситуацию и перспективы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. 21.10.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял специального помощника президента США, генерального директора Совета национальной безопасности по Европе Майкла Карпентера. Как сообщает пресс-служба президента, Майкл Карпентер вручил Алиеву письмо президента США Джозефа Байдена. В письме президенту Алиеву Байден выразил поддержку прогрессу в достижении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув приверженность США поддержке прочного мира, уважающего суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. Байден отметил, что такое соглашение может преобразовать регион, усилив торговлю, инвестиции и связь в Европе и Центральной Азии. По мере приближения COP29 в Баку он призвал Алиева воспользоваться возможностью продемонстрировать свою приверженность миру на мировой арене, призвав к компромиссу для завершения соглашения в этом году. Байден подчеркнул готовность своей администрации поддержать мирный процесс, а Майкл Карпентер намерен обсудить инициативы США с Алиевым. 22.10.24: По приглашению министра обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенанта Бактыбека Бекболотова Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов сегодня отбыл с официальным визитом в Кыргызстан. Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, Гасанов проведет переговоры со своим кыргызским коллегой Бактыбеком Бекболотовым и другими официальными лицами этой страны. 22.10.24: По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, на нефтеперерабатывающем заводе имени Гейдара Алиева в Низаминском районе Баку, одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Азербайджана, вспыхнул пожар. Государственная пожарная служба оперативно отреагировала на место происшествия, успешно локализовав и потушив пожар, чтобы предотвратить его дальнейшее распространение. Кадры в социальных сетях указывают на то, что пожар произошел на производственной территории завода. Дальнейшие подробности пока не разглашаются. 22.10.24: Сильные дожди в Баку привели к сильному наводнению в нескольких районах, включая Сабунчинский, Бингадинский и Наримановский, поскольку плохо спроектированные подземные переходы и туннели, отделанные мрамором, но не имеющие надлежащего дренажа, заполнились водой глубиной до 1,5-2 метров. Десятки автомобилей застряли, и Министерству по чрезвычайным ситуациям пришлось перекрыть въезды в туннели и откачивать воду. Этот инцидент подчеркнул критику бывшего мэра Гаджибалы Абуталыбова, который уделял больше внимания эстетике, чем функциональности в инфраструктурных проектах. Теперь жители подвергают сомнению ответственность должностных лиц, ответственных за эти инфраструктурные решения. 23.10.24: Глава Азербайджана Ильхам Алиев отбыл в город Казань для участия в заседании стран БРИКС. 23.10.24: Социал-демократы и зеленые группы Европейского парламента призвали к немедленному освобождению азербайджанских политзаключенных, включая экономиста Губада Ибадоглу, в преддверии климатического саммита COP29 в Баку. Социал-демократы призвали Азербайджан заняться ухудшающейся ситуацией с правами человека, предположив, что соглашения ЕС с Азербайджаном должны быть связаны с прогрессом в области прав человека и миром с Арменией. Обе группы призвали ЕС приостановить газовое соглашение с Азербайджаном до улучшения условий. Депутаты Европарламента Сергей Лагодинский и Маркета Грегорова осудили репрессии Азербайджана против гражданского общества, выступив за решительную поддержку ЕС оппозиционных голосов на COP29. 24.10.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встретились в Казани в ходе 16-го саммита БРИКС 24 октября 2024 года. Согласно заявлениям из офисов обоих лидеров, обсуждения были сосредоточены на продвижении мирного договора, делимитации и демаркации границ и других взаимных интересах. Министрам иностранных дел было поручено продолжить переговоры по Соглашению о мире и межгосударственных отношениях, чтобы ускорить его окончательную доработку и заключение. 24.10.24: Европейский парламент осудил нарушения прав человека в Азербайджане и призвал ЕС положить конец газовой зависимости от Баку в резолюции, принятой в четверг. Депутаты Европарламента подчеркнули усиление репрессий в отношении активистов, журналистов и лидеров оппозиции в преддверии COP29, заявив, что эти действия несовместимы с проведением климатического саммита. Резолюция призвала к освобождению политических заключенных, прекращению произвольных задержаний и выводу азербайджанских войск с территории Армении, подчеркнув, что будущее партнерство ЕС и Азербайджана должно быть обусловлено улучшением ситуации с правами человека и приверженностью миру с Арменией. Резолюция была принята 453 голосами «за», 31 «против» и 89 воздержавшихся. 24.10.24: Во время дебатов в Европейском парламенте комиссар Николас Шмит призвал Азербайджан использовать предстоящий саммит COP29 как возможность для решения проблем с правами человека, призвав освободить задержанных активистов и журналистов, включая финалиста премии имени Сахарова Губада Ибадоглу. Шмит также подчеркнул возможность для Азербайджана и Армении продвинуть мирные усилия. В ответ МИД Азербайджана раскритиковал заявления Шмита как «беспочвенные» и «предвзятые», обвинив ЕС во вмешательстве во внутренние дела Азербайджана и игнорировании проблем с правами человека в своих собственных государствах-членах. Министерство призвало ЕС занять более сбалансированную позицию в отношении региональной стабильности и мира. 25.10.24: Посол Либби сегодня встретилась с доктором Губадом Ибадоглу и выразила обеспокоенность состоянием его здоровья. Соединенные Штаты призывают Азербайджан придерживаться своих международных обязательств в области прав человека, снять ограничения с доктора Ибадоглу и освободить всех несправедливо задержанных. 25.10.24: Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла ЕС Петера Михалко для вручения ноты протеста против недавней резолюции Европейского парламента и заявлений еврокомиссара. Министерство раскритиковало то, что оно назвало «клеветнической кампанией» под руководством ЕС, которая подрывает суверенитет Азербайджана, вмешивается в его внутренние дела и способствует реваншизму в Армении, что, по его словам, препятствует региональным мирным усилиям. Азербайджан подчеркнул свою приверженность отношениям с ЕС, основанным на взаимном уважении, и призвал ЕС избегать действий, которые могут нанести ущерб двусторонним отношениям или нарушить суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. 25.10.24: Ильхам Алиев подписал указ об утверждении "Положения о совместной деятельности Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по делимитации государственной границы и вопросам пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном". 25.10.24: Милли Меджлис Азербайджана раскритиковал недавнюю резолюцию Европейского парламента как «предвзятую и однобокую», обвинив членов Европарламента в антиазербайджанских настроениях и игнорировании суверенитета Азербайджана. Азербайджанские парламентарии выступили против того, что они считают европейской поддержкой вооруженных сил Армении, которая, по их словам, подпитывает реваншистские тенденции и рискует вновь разжечь региональный конфликт. Милли Меджлис также осудил попытки членов Европарламента политизировать климатическую конференцию COP29 и их призыв освободить бывших лидеров сепаратистов Карабаха, которых Азербайджан считает военными преступниками. Резолюция Европейского парламента осудила Азербайджан за нарушения прав человека, заявив, что они несовместимы с проведением COP29 в Баку. 25.10.24: Хатаинский районный суд Баку отклонил жалобу директора Abzas Media Ульви Гасанлы на бесчеловечное обращение и плохие условия содержания под стражей в Бакинском СИЗО-1. Адвокат Гасанлы Зибейда Садыгова подробно описала такие проблемы, как ограниченный доступ к воде, теснота в камере, личные обыски, прослушивание телефонных звонков и ограничение свиданий с ребенком. Гасанлы сообщил об угрозах после того, как он раскрыл случаи пыток в следственном изоляторе, что свидетельствует о причастности сотрудников к жестокому обращению с задержанными. Несмотря на отсутствие представителей Пенитенциарной службы в суде, жалоба была отклонена, и команда защиты Гасанлы планирует обжаловать это решение. 25.10.24: В ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна 24 октября в Казани обсуждалась тема пленных, а министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян предложил вернуть некоторых армянских военнослужащих в обмен на участие Армении в COP29. Сообщается, что Алиев ответил, усомнившись в отсутствии у Пашиняна спроса на Рубена Варданяна, на что Пашинян ответил, что знает, что Азербайджан его не освободит. Алиев отметил, что вместо этого Варданяна запрашивает Россия, сообщает армянская ежедневная газета Hraparak . Мирзоян поделился подробностями этого обмена мнениями на закрытом заседании с депутатами «Гражданского договора». 26.10.24: Президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев провел встречу со старшим советником президента США по международной климатической политике Джоном Подеста. Об этом говорится на странице COP29 на социальной платформе "Х". Стороны обсудили важность сотрудничества и глобальных действий для решения проблемы изменения климата в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Баку 11-22 ноября. 26.10.24: Активист движения «Мусульманское единство» Ахсан Нурузаде был задержан, всего через 20 дней после освобождения из тюрьмы. Сообщается, что Нурузаде был похищен четырьмя гражданскими лицами во время встречи с дочерью в Баку, и его местонахождение остается неизвестным. Попытки его семьи связаться с властями остались без ответа. Ранее, в 2017 году, Нурузаде был обвинен в торговле наркотиками и приговорен к семи годам лишения свободы, дело, которое правозащитные организации считают политически мотивированным. 27.10.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с результатами проведенных в стране парламентских выборов и «победой партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия». 28.10.24: Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил члена Движения мусульманского единства Гасана Аббасзаде к трем годам лишения свободы, первоначально обвинив его в крупном обороте наркотиков, но затем смягчив обвинение до хранения наркотиков для личного потребления. Аббасзаде, заявивший о своей невиновности до ареста, позже отказался от признательных показаний, заявив, что они были сделаны под давлением. Его адвокат Зибейда Садыгова сослалась на процессуальные нарушения в ходе расследования, включая отсутствие своевременного обыска и непросмотр записей видеонаблюдения. Защита планирует обжаловать приговор и может при необходимости обратиться в Европейский суд по правам человека. 28.10.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с председателем Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генералом Сахиром Шамшадом Мирзой, подтвердив взаимную поддержку территориальной целостности и суверенитета друг друга. Алиев подчеркнул обсуждения по азербайджанским инвестициям в Пакистан, потенциально на общую сумму 2 миллиарда долларов, во время своего недавнего визита в Исламабад. Он похвалил добавление пакистанских самолетов JF-17C в состав ВВС Азербайджана и выразил ожидание участия премьер-министра Пакистана в COP29 и предстоящем государственном визите. Генерал Мирза подчеркнул глубокие связи между странами, при этом Азербайджан поддерживает Пакистан в вопросе Кашмира, а Пакистан поддерживает Азербайджан в вопросе Армении. 28.10.24: В Баку прошел круглый стол, посвященный обсуждению сотрудничества Азербайджана и НАТО в сфере энергетической безопасности и изменения климата, в ознаменование 30-летия участия Азербайджана в программе НАТО «Партнерство ради мира». На мероприятии, в котором приняли участие должностные лица НАТО, эксперты и азербайджанские ученые, основное внимание уделялось роли Азербайджана в энергетической безопасности Европы, угрозам критически важной инфраструктуре и проблемам, связанным с климатом. 29.10.24: Азербайджанские политэмигранты провели акцию протеста у Белого дома, требуя освобождения политзаключенных в Азербайджане. Демонстранты призвали бойкотировать предстоящую климатическую конференцию COP29 в Баку и вывесили портреты задержанных. В то время как власти Азербайджана отрицают заявления о политически мотивированных преследованиях, местные правозащитные организации сообщают о 319 политзаключенных в стране. 30.10.24: Специальный представитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков встретился с членами правительства и парламента Великобритании, включая советника по национальной безопасности Тима Барроу и министра Стивена Даути, во время своего визита в Великобританию. Обсуждения были сосредоточены на отношениях между Азербайджаном и Великобританией, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и COP29. Амирбеков также затронул мирный процесс и COP29 в своей речи в Chatham House, как сообщил посол Азербайджана Элин Сулейманов. 30.10.24: Коалиция, выступающая за прозрачность в добывающей промышленности Азербайджана, призвала освободить главу Kanal-13 Оруджева, который уже год находится в тюрьме по обвинениям, которые, по ее словам, являются сфабрикованными и связаны с его журналистской деятельностью. Ссылаясь на нарушения стандартов ИПДО в отношении свободы гражданского общества, коалиция осудила его арест и призвала Азербайджан улучшить ситуацию с правами человека в преддверии COP29, крупного климатического события. Она также призвала освободить других политических деятелей, включая Губада Ибадоглу, и снять ограничения с независимого гражданского общества и иностранных доноров. 30.10.24: Основатель Toplum TV Аласкар Мамедли сталкивается с серьезными проблемами со здоровьем во время содержания под стражей, включая камни в почках и увеличенные узлы печени, поджелудочной железы и щитовидной железы, требующие хирургического вмешательства. Его брат Насими Мамедли сообщил, что в следственном изоляторе нет адекватных медицинских учреждений, что побудило его заявить о намерении ходатайствовать о домашнем аресте для Аласкара. Несмотря на свое плохое здоровье, Аласкар не жаловался на условия содержания под стражей, но считает расследование «юридическим террором», отметив, что его не допрашивали более шести месяцев. Обращения к властям с просьбой об его освобождении остаются без ответа, а правозащитники считают его и других сотрудников Toplum TV политическими заключенными. 30.10.24: Президент «Радио Свобода» Стивен Капус (Stephen Capus) призвал к освобождению журналиста и экономиста Фарида Мехралызаде. 30.10.24: Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил гражданина Афганистана Фаузана Мусу Хана к 10 годам лишения свободы за планирование террористического акта в Азербайджане. Хан был признан виновным в подготовке нападения с применением оружия на иностранное посольство в Баку. По данным Службы государственной безопасности Азербайджана, Хан прибыл в Азербайджан с намерением совершить преступные деяния, следил за посольством, искал огнестрельное оружие и взрывчатые вещества и пытался завербовать сообщников. The Times of Israel ранее сообщала, что Иран мог финансировать и руководить нападением на посольство Израиля в Азербайджане. Ни семья Хана, ни официальные лица Афганистана или Ирана не прокомментировали это дело. 31.10.24: Суд Сумгаита признал виновными нескольких офицеров Вооруженных сил Азербайджана по «Тертерскому делу» за пытки сослуживцев. Фуад Агаев получил 13 лет лишения свободы, Гурбан Джумшудов — 10 лет, Фуад Ахундов и Рамиль Ахмедов — по 9 лет и 6 месяцев каждый, а Джавид Агададашов — 10 лет. Эти офицеры, включая помощника бывшего командира корпуса Хикмета Гасанова, были признаны виновными в пытках, незаконном лишении свободы и злоупотреблении должностными полномочиями. Тертерское дело берет свое начало в 2017 году, когда более 450 военнослужащих были задержаны и подвергнуты пыткам по ложным обвинениям в шпионаже, в результате чего погибло не менее 10 человек. Высокопоставленные должностные лица, причастные к делу, не понесли наказания. 31.10.24: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр Великобритании Стивен Даути обсудили азербайджано-армянский мирный процесс, двусторонние отношения и региональные вопросы в недавнем телефонном разговоре. Они выразили удовлетворение сотрудничеством в сфере энергетики, образования и инвестиций, уделив особое внимание альтернативным энергетическим проектам с участием SOCAR и BP. Байрамов подчеркнул прогресс в мирных переговорах с Арменией, но назвал конституционные территориальные претензии Армении ключевым препятствием. Также обсуждалась подготовка к COP29. 31.10.24: Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян затронул вопрос о возможном участии Армении в COP29 в Баку, заявив, что это пока не подтверждено. Он подчеркнул продолжающиеся переговоры с Азербайджаном об освобождении заключенных и делимитации границ, подчеркнув цель Армении по обеспечению своих 29 743 квадратных километров суверенной территории, включая более 200 квадратных километров, которые в настоящее время оккупированы. Мирзоян отклонил требования Азербайджана о внесении изменений в конституцию, сославшись на соответствие Конституционного суда Армении Алма-Атинской декларации. Он также подчеркнул, что вся разблокированная инфраструктура должна оставаться под суверенитетом и законами стран-участниц.

Повышенное внимание 03.10.24: 2-3 октября Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин с официальным визитом посетил Баку, в ходе которого состоялась встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и руководством Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана. Россия проявляет интерес к Азербайджану в условиях растущей напряженности в отношениях с Западом В качестве шага, подчеркивающего стратегический интерес России к Южному Кавказу, Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России (СВР), посетил Баку в начале этой недели, проведя встречи на высоком уровне с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и должностными лицами азербайджанских разведывательных служб. Визит, состоявшийся 2-3 октября, подчеркивает намерение Москвы усилить свое влияние в регионе на фоне растущей антизападной риторики как со стороны российского, так и азербайджанского руководства. В ходе переговоров Нарышкин и Алиев, как сообщается, обсудили широкий круг вопросов, касающихся двустороннего сотрудничества в сфере разведки, уделив особое внимание борьбе с терроризмом и мерам по борьбе с западным влиянием. Согласно заявлению, опубликованному СВР, стороны обсудили «враждебные устремления западных спецслужб, направленные на подрыв внутриполитической стабильности» в России и Азербайджане, и подчеркнули необходимость усиления сотрудничества для противодействия внешним угрозам. Визит, о котором азербайджанская сторона не сообщила, отражает углубляющееся сближение Москвы и Баку. Встречи Нарышкина с главами Службы внешней разведки и Службы государственной безопасности Азербайджана были охарактеризованы СВР как конструктивные, взаимовыгодные и сосредоточенные на защите национальных интересов обеих стран. Это сближение происходит в то время, когда президент Алиев резко усилил свою критику в адрес Соединенных Штатов и их союзников, обвинив их в проведении политики «неблагодарности» по отношению к Азербайджану. Выступая перед жителями Джебраильского района в пятницу, Алиев раскритиковал Вашингтон за недавние призывы американских законодателей ввести санкции против Азербайджана. Он указал пальцем на Государственный департамент США, предположив, что он организовал эти инициативы, чтобы подорвать позиции Баку. «Шестьдесят проармянских членов Конгресса призвали к новым санкциям против Азербайджана. Это враждебный шаг, который нас не остановит», — заявил Алиев. «Они пишут письма сами себе, угрожают нам, обвиняют нас». Он продолжил критиковать США за то, что он назвал двойными стандартами, напомнив, что 907-я поправка, которая ограничивала помощь США Азербайджану в 1992 году, была отменена только тогда, когда поддержка Баку потребовалась во время оккупации Афганистана. «Когда они с позором бежали из Афганистана, против нас снова были введены санкции. Какая это дружба?» — заметил Алиев, добавив, что западные державы не могут простить Азербайджану восстановление территориальной целостности без их благословения. Заявления Алиева были поддержаны Александром Бортниковым, главой Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, который утверждал, что западные страны стремятся внедрить миротворческое присутствие НАТО на Южном Кавказе под видом миссии ООН. Выступая на встрече должностных лиц по безопасности СНГ в Астане, Бортников утверждал, что миссия наблюдателей ЕС, в настоящее время размещенная на границе Армении и Азербайджана, проводит разведывательные операции в интересах конкретных стран НАТО. «Американцы и европейцы явно не заинтересованы в установлении стабильности в Закавказье, — утверждает Бортников. — Подстрекая Ереван к затягиванию переговоров с Баку, Запад пытается направить процесс урегулирования и добиться размещения в регионе собственного «миротворческого» контингента». Замечания Бортникова соответствуют более широкому нарративу, поддерживаемому российскими официальными лицами, которые все чаще представляют Запад как дестабилизирующую силу на постсоветском пространстве. По словам Бортникова, цель НАТО — отвлечь Армению от ее зависимости от возглавляемой Россией Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и еще больше интегрировать ее в западные структуры безопасности. Европейский союз впервые учредил свою миссию по наблюдению в Армении в феврале 2023 года, разместив 100 человек с мандатом на наблюдение за армяно-азербайджанской границей и помощь в предотвращении возобновления боевых действий. В декабре 2023 года миссия была расширена до 209 человек, что подверглось резкой критике со стороны Москвы. Бортников предупредил, что попытки Запада консолидировать свое присутствие на Южном Кавказе могут распространиться на другие части бывшего Советского Союза, втянув Беларусь, страны Балтии, Польшу и Молдову в более широкую паутину конфликтов. Он подчеркнул, что участие НАТО в регионе не будет способствовать долгосрочной стабильности. Скоординированные сообщения Нарышкина и Бортникова иллюстрируют, в какой степени Россия пересматривает свою позицию на Южном Кавказе, сталкиваясь с усиливающейся геополитической конкуренцией. Для Москвы сохранение стратегического плацдарма в Азербайджане — богатой энергоресурсами стране, играющей ключевую роль в стабильности Каспийского региона — имеет решающее значение. В то же время Баку, похоже, готов сблизиться с Россией, используя свои отношения с Москвой в качестве противовеса предполагаемым попыткам Запада ограничить его суверенитет. Однако дрейф Азербайджана в сторону России не лишен рисков. Несмотря на свою риторику, Баку сохраняет тонкий баланс между Москвой и Западом, приветствуя западные инвестиции и поддерживая тесные связи в сфере безопасности с Россией. Любое существенное изменение этого равновесия может усложнить внешнеполитическую стратегию Баку, особенно в условиях, когда он стремится лавировать в бурных водах Каспийского бассейна, где сталкиваются интересы великих держав.

Долгая дорога к миру 06.10.24: Азербайджан призвал Армению отказаться от провокационных действий и сделать выбор между завершением процесса нормализации или продолжением пути конфронтации после дипломатического столкновения на саммите Франкофонии во Франции в начале этой недели. «Армянская сторона должна сделать выбор: идти ли по пути завершения процесса нормализации или продолжать конфронтацию по всем направлениям», — говорится в заявлении МИД Азербайджана. «Азербайджан привержен инициированному им процессу нормализации отношений». 31.10.24: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и министр Великобритании Стивен Даути обсудили азербайджано-армянский мирный процесс, двусторонние отношения и региональные вопросы в недавнем телефонном разговоре. Они выразили удовлетворение сотрудничеством в сфере энергетики, образования и инвестиций, уделив особое внимание альтернативным энергетическим проектам с участием SOCAR и BP. Байрамов подчеркнул прогресс в мирных переговорах с Арменией, но назвал конституционные территориальные претензии Армении ключевым препятствием. Также обсуждалась подготовка к COP29. 31.10.24: Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян затронул вопрос о возможном участии Армении в COP29 в Баку, заявив, что это пока не подтверждено. Он подчеркнул продолжающиеся переговоры с Азербайджаном об освобождении заключенных и делимитации границ, подчеркнув цель Армении по обеспечению своих 29 743 квадратных километров суверенной территории, включая более 200 квадратных километров, которые в настоящее время оккупированы. Мирзоян отклонил требования Азербайджана о внесении изменений в конституцию, сославшись на соответствие Конституционного суда Армении Алма-Атинской декларации. Он также подчеркнул, что вся разблокированная инфраструктура должна оставаться под суверенитетом и законами стран-участниц. «Цель — оказать давление на Азербайджан, чтобы он подписал неполное мирное соглашение» Армения надеется подписать положения мирного соглашения с Азербайджаном в течение предстоящих четырех недель. Президент Армении Ваагн Хачатурян сообщил агентству Reuters, что Ереван хочет подписать 16 статей, уже согласованных с Баку, до климатической конференции ООН в Баку, которая состоится 11-22 ноября. Выступая на конференции по устойчивому развитию в Гамбурге, он сказал: На прошлой неделе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил в Варшаве, что у Азербайджана нет «политической воли» подписать мирное соглашение с Арменией и, возможно, он планирует дополнительные военные операции против Армении. «По каким-то причинам, в силу определенных расчетов они каждый раз выдвигают новые предварительные условия, и мы видим, что Баку просто не хочет подписывать документ... Мы не видим политической воли с азербайджанской стороны», - сказал он. Мирзоян также выразил серьезную обеспокоенность потенциальными дополнительными военными планами Азербайджана в отношении армянских территорий: «Могу привести пример. Сейчас Азербайджан использует термин «Западный Азербайджан», имея в виду территорию Армении. Нас уверяют, что это не территориальные претензии, но, к сожалению, создается совершенно иное впечатление». Глава пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде опроверг заявления Мирзояна: «Мирзоян на Варшавском форуме высказал ложные идеи в адрес Азербайджана». Заявив, что Варшавский форум был направлен на разжигание антиазербайджанских настроений, Гаджизаде добавил, что министр иностранных дел Армении во время своего выступления на форуме занимался распространением дезинформации и манипуляциями. Политический аналитик Октай Гасымов в интервью ASTNA сказал, что заявления Армении о готовности подписать мирное соглашение неправдивы и являются частью более широкой стратегии создания международного давления на Азербайджан. * * * Вопрос: Президент Армении Ваагн Хачатрян заявил о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном. Действительно ли Армения готова подписать мирное соглашение, или блефует? Ответ: Заявления армянских официальных лиц о готовности подписать мирное соглашение неискренни. Эти заявления следует рассматривать как пропаганду и манипуляцию. Потому, что их цель не достижение мира, а в создание видимости того, что Армения является конструктивной стороной, манипулируя тем самым международным общественным мнением и оказывая давление на Азербайджан, изменить ситуацию в пользу Армении. Продолжающаяся в последние месяцы антиазербайджанская риторика Армении и ее сторонников свидетельствует о скоординированности этих усилий. Не стоит упускать из виду и резкое усиление критики со стороны США, европейских институтов и международных организаций в адрес Азербайджана. Внезапное усиление этой критики, несмотря на отсутствие существенных изменений в ситуации с правами человека с 1990-х годов, порождает определенные вопросы. Поскольку, если кардинальных изменений в ситуации в этой сфере не произошло, то почему ужесточилась риторика? На мой взгляд, цель - оказать давление на Азербайджан для подписания неполного мирного соглашения. Манипулирование вопросом карабахских армян также служит этой цели. Вопрос: На прошлой неделе министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян выступая в Варшаве заявил, что у Азербайджана нет «политической воли» подписать мирное соглашение с Арменией. Насколько правдоподобно это утверждение? Ответ: Выступление Мирзояна в Варшаве следует считать ударом по процессу, поскольку ее содержание в целом состоит из обвинений Азербайджана. И эту позицию следует рассматривать как часть вышеупомянутой кампании оказания давления. По логике, сторона, стремящаяся к миру, должна избегать риторики, которая повредит процессу. Однако в случае с Мирзояном и возглавляемым им министерством мы видим противоположное. В последнее время на различных площадках Мирзоян пытался обвинить Азербайджан в «этнической чистке». Заявление МИД Армении от 19 сентября также вредит мирному процессу и является неприемлемым поведением. Позиция Азербайджана в связи с мирным соглашением ясна: статьи конституции Армении и других законодательных актов, содержащих территориальные претензии к Азербайджану, должны быть удалены. Без удаления этих статей достижение прочного мира невозможно. В данной ситуации, вместо того, чтобы продемонстрировать политическую волю и предпринять шаги к устойчивому миру, Армения больше занимается манипуляциями. Вопрос: Мирзоян заявил, что Баку неоднократно отвергал предложение Еревана подписать «временное мирное соглашения» и что Азербайджан продолжает выдвигать новые предварительные условия. Почему Азербайджан не хочет подписывать временное мирное соглашение, и какими должны быть его условия, чтобы документ был подписан? Ответ: Это просто демагогия. Мирное соглашение либо есть, либо его нет. Если не все вопросы в процессе согласованы, значит, процесс не завершен. Если желателен реальный мир, то должны быть согласованы все вопросы. Такое представление как сейчас подпишем 80% соглашения сейчас, а остальное потом, неприемлемо. Кто даст гарантию, что в будущем Армения выполнит свои обещания по оставшимся вопросам? Я это не верю. Потому что Пашинян, подписавший трехстороннее заявление от 10 ноября, фактически уклоняется от своих обязательств по Зангезурскому коридору и лишая законной силы свою подпись. Поэтому нет никаких гарантий, что, данные сегодня обещания, в будущем будут выполнены. Следует учесть, что Азербайджан уже более 3 лет предлагает Армении мирное соглашение, основанное на 5 основных принципах. Армения, принявшая вначале это предложение, впоследствии начала вносить в него поправки, что было попыткой затянуть переговорный процесс. В частности, попытки включить в текст мирного соглашения такие положения, как «права и безопасность карабахских армян», были направлены на то, чтобы поставить гнездо сепаратизма под международный контроль, что было неприемлемо. Намеренное затягивание процесса привело к тому, что документ подвергся 10-и редакциям. Тот факт, что Армения отреагировала на последнюю редакцию спустя 70 дней, также можно рассматривать, как указание на ее намерение затянуть процесс. С другой стороны, Армения стремится сесть за стол переговоров только с привлечением посредников, что, способствуя внешнему вмешательству, затягивает процесс. Азербайджан же предлагает двусторонний формат прямых переговоров, который может считаться наиболее оптимальным вариантом. Эффективность этого формата уже доказана. Сейчас главное требование Азербайджана внесение поправок в конституцию Арменией и подача совместного запроса о прекращении деятельности Минской группы ОБСЕ с правовой точки зрения, от чего Армения уклоняется. Вопрос: Мирзоян сказал, что Азербайджан планирует новые военные операции против Армении. Возможно ли это? Ответ: Мирзоян пытается сыграть на опережение, обвинив Азербайджан. На самом деле нынешняя политика Армении строится на провоцировании Азербайджана на ответные действия путем совершения диверсий на границах. Так называемую «Гражданскую» миссию ЕС и лихорадочное вооружение Армении в последние дни следует считать предвестниками будущей напряженности. Если препятствия для подписания мирного соглашения не будут устранены и интенсивное вооружение Армении продолжится, возможность военного противостояния станет реальной. Вопрос: Они выражают обеспокоенность термином «Западный Азербайджан». Действительно ли у Азербайджана есть такой план? Ответ: Вопросы, касающиеся прав западных азербайджанцев, были в той или иной форме на повестке дня с тех пор, как они подверглись этнической чистке в Армении. Однако в последние годы актуализация термина «Западный Азербайджан» связана с реваншистской политикой Армении. Потому, что позиция Армении относительно взаимного признания территориальной целостности, одного из основных принципов предложенного Азербайджаном мирного соглашения, должна считаться неприемлемой. Потому что попытки Армении создать в регионе неконтролируемую серую зону, манипулируя вопросом карабахских армян и пытаясь заблокировать этот процесс, вынудили Азербайджан предпринять адекватные шаги и совершенно справедливо этот вопрос был вынесен за стол переговоров.Если учесть, что главной причиной конфликта между сторонами, являются этнические чистки и депортация западных азербайджанцев, то отсутствие в течение 35 лет международной реакции относительно восстановления их прав, является прискорбным. В настоящее время этот вопрос стал актуальным, обращения общественности Западного Азербайджана распространены в ООН и на других международных площадках, ведется определенная работа по достойному возвращению. Когда-нибудь эта проблема должна быть решена. Те, кто хочет возвращения карабахских армян, должны также признать и право на возвращение западных азербайджанцев. Вопрос: Заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что в проекте мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном нет пункта о возвращении азербайджанцев в Армению. Означает ли это, что нет пункта и о возвращении армян в Азербайджан? Как должны решаться эти вопросы? Ответ: Хотя этот вопрос не включен в документ, его обсуждение является неоспоримым фактом. После трехсторонней встречи в Брюсселе в июле 2023 года, прошедшую при посредничестве президента ЕС Шарля Мишеля, стало ясно, что этот вопрос был вынесен на обсуждение. Такая же ситуация повторилась неделю спустя, на встрече министров иностранных дел в Москве. По-моему, позиция Азербайджана заключается в том, что этот вопрос должен рассматриваться комплексно и процесс вестистись параллельно. Либо и то, и другое, либо ни то, ни другое. Позиция Азербайджана в отношении карабахских армян ясна: были проведены встречи с их представителями, был представлен план реинтеграции. На самом высоком уровне было заявлено, что тем, кто примет азербайджанское гражданство Азербайджана, и подчинится закону, будут предоставлены основные гарантии. Но, они отказались от этого и добровольно переселились в Армению. Согласна ли на это Армения? В отличие от Азербайджана, нет. Наоборот, они утверждают, что такой процесс будет угрожать безопасности Армении и пытаются ему помешать. Даже спикер армянского парламента выйдя за рамки, предложил нам вернуться на Алтай. И хотя в нынешней ситуации общества обеих стран не готовы к этому процессу, со временем они могут найти решение проблемы. Вопрос: Каковы Ваши предложения по скорейшему подписанию мирного соглашения? Ответ: Если внешние посредники не будут вмешиваться в процесс, то мир в регионе может быть достигнут за короткий срок. Но для этого необходим двусторонний формат переговоров. Но, будет ли он реализован, сейчас сказать сложно. Потому, что Армения, ни в коем случае не хочет сесть за стол переговоров с Азербайджаном с глазу на глаз. Считает, что в этом случае ее позиции существенно ослабнут. Поэтому она пытается привлечь к переговорному процессу США или другие западные структуры. Такая позиция в данной ситуации ведет процесс в тупик. Чтобы выйти из этого тупика, обязательна политическая воля. Проявит ли Армения такую ​​политическую волю в ближайшем будущем? Вероятность этого мала, но все же возможна.

Иранская корректировка 15.10.24: Вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках визита в Иран, встретился с главой МИД Ирана Аббасом Арагчы. Как сообщает İRNA, в ходе встречи Арагчы заявил, что Иран выступает против вмешательства в Южный Кавказ внешних сил, решения всех вопросов сами странами регионами, в том числе в формате 3+3. Арагчы заявил о необходимости принятия глобальных шагов для прекращения операций Израиля при поддержке Западных государств против «беззащитного народа Палестины и Ливана». Согласно тому же источнику, Мустафаев назвал полезным и конструктивным сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в области торговли, инвестиций, транзита, электроэнергии, водных ресурсов и нефтяной промышленности. «Иранские власти поняли, что говорить с Азербайджаном в угрожающем тоне неэффективно» В редкий момент дипломатической открытости президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал разрешить сохраняющуюся напряженность вокруг нападения на посольство Азербайджана в Тегеране. Во время встречи 14 октября с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым Пезешкиан подчеркнул важность углубления сотрудничества между двумя странами, что стало сигналом об отходе от порой враждебной риторики, которая была характерна для отношений между Тегераном и Баку в последние годы. «Нет необходимости строить стены на границах для укрепления и содействия безопасности, миру и общению между странами», — сказал Пезешкиан, намекая на более совместное будущее. Он подчеркнул братские связи между Ираном и Азербайджаном, подчеркнув, что «расширение отношений между двумя странами очень ценно для нас». Однако он также отметил, что участие нерегиональных держав в Южном Кавказе остается чувствительным вопросом для Тегерана, тонким, но острым напоминанием о давних опасениях Ирана относительно иностранного влияния в регионе. Но можно ли доверять оливковой ветви Тегерана? Политический аналитик Насими Мамедли по-прежнему настроен скептически. «Трудно указать на какие-либо последовательные доказательства дружелюбия Ирана к Азербайджану», — сказал Мамедли ASTNA, ссылаясь на бурную историю между двумя странами. * * * Вопрос: Президент Ирана назвал Азербайджан другом и братом. Учитывая события между Ираном и Азербайджаном с 2020 года, насколько искренними можно считать высказывания Пезешкиана и насколько вероятно, что Иран останется приверженным этой политике? Ответ: До сих пор было сложно представить факты, демонстрирующие дружественное отношение иранского руководства к Азербайджану. Напротив, есть много случаев недружественных отношений. Мы можем только надеяться, что этот подход иранского президента не является просто его личной позицией или вопросом протокола, но что он открывает новое окно в будущих отношениях иранского государства. В конце концов, в Иране президент не определяет основное политическое направление государства. Хотя Масуд Пезешкиан может быть искренним в своей позиции, он не определяет государственную политику. Более того, в современных противоречивых и сложных геополитических процессах любые подобные заявления носят ситуативный характер. Мы также должны учитывать, что международная изоляция Ирана и угрозы ему могут побудить его искать новые политические отношения со своими соседями. Вопрос: Пезешкиан также сказал, что они не рассматривают участие других стран в регионе как соответствующее интересам региональных государств. Какое сообщение он пытается передать здесь? Может ли быть скрытая угроза в этом, казалось бы, мягком сообщении? Ответ: Одним из основных направлений нынешней внешней политики Азербайджана является жизнь в условиях тесного сотрудничества с региональными государствами. Это даже цель формата 3+3. Я считаю, что этот месседж не направлен на нас. Азербайджан уже показал свою приверженность этой политике. Официальный Баку ясно заявил, что придерживается принципов добрососедства со всеми своими соседями, включая Иран, и никогда не позволял и не позволит третьему государству использовать свою территорию против Ирана. В то же время Азербайджан по-прежнему полон решимости использовать все международные возможности для собственной безопасности. На мой взгляд, иранские власти поняли, что говорить с Азербайджаном в угрожающем тоне неэффективно. Эта политика нанесла им больше вреда, чем нам. Вопрос: Президент Ирана заявил, что суверенитет ни одной страны не должен игнорироваться. Но в предыдущих заявлениях Иран утверждал, что его граница с Арменией является красной линией. Следует ли рассматривать эту риторику как продолжение этой позиции или она изменилась? Ответ: Никаких изменений в политике Ирана в отношении Армении не наблюдается. Зачастую риторика используется для маскировки реальных отношений. Однако разворачивающиеся в регионе процессы и будущие действия армянского правительства не исключают возможности возникновения напряженности. На Ближнем Востоке и в других регионах одна из самых больших угроз суверенитету различных стран исходит от иранских властей. Иран, который время от времени угрожал Азербайджану, часто поддерживал Армению. Вопрос: Масуд Пезешкиан упомянул, что они будут следить за делом о вооруженном нападении на посольство Азербайджана в Тегеране до тех пор, пока юридические процессы не будут полностью завершены, но он не уточнил, что подразумевают эти процессы. Что мы должны из этого понять? Почему Иран сейчас заявляет, что будет расследовать это дело? Ответ: Согласно официальным сообщениям Ирана, судебный процесс по данному террористическому инциденту завершен, но исполнение приговора отложено. Я не полностью осведомлен о том, как требования уголовного права Ирана были соблюдены в этом процессе. Похоже, что юридические процедуры в соответствии с иранскими законами еще не завершены. В любом случае, нормализация азербайджано-иранских отношений во многом зависит от этого фактора. Я верю, что Иран завершит юридические процедуры в этом случае, чтобы наладить новые и доверительные отношения с нашей страной. Вопрос: Однако, если посмотреть на ситуацию с другой точки зрения, то внимание мира сейчас сосредоточено на отношениях Ирана и Израиля из-за текущих событий на Ближнем Востоке. Иран также кажется несколько изолированным в этом отношении. Может ли быть, что Иран, оказавшись «в ловушке», теперь ищет союзников? Или Иран пытается улучшить свои отношения с Азербайджаном, чтобы получить помощь? Ответ: Изоляция Ирана является результатом его политики. Прокси-силы, созданные Ираном для укрепления своего идеологического, политического и военного присутствия на Ближнем Востоке, поставили страну на грань войны. Наряду с административно-политическим положением ухудшаются также социальные и экономические условия Ирана. Любая война может стать началом конца иранского режима. Естественно, Тегеран хотел бы избежать такой войны. Поэтому мы можем наблюдать некоторые временные изменения в его традиционной политике. Иран стремится к альянсам с такими крупными державами, как Россия и Китай. В этом отношении Азербайджан не может оказать никакой поддержки. Как я уже упоминал ранее, мы не позволяем использовать наши территории в военных целях против Ирана. Нахождение в одной траншее с Ираном также не соответствует нашей политике. Продолжение и расширение экономических и торговых отношений между Ираном и Азербайджаном отвечает интересам обеих сторон. Вопрос: Какова должна быть позиция Азербайджана по этому вопросу? Ответ: Поведение официального Тегерана неоднократно демонстрировало ревнивое отношение к существованию азербайджанского государства. Он воспринимает силу нашей страны, независимую внешнюю политику и светскую государственность как угрозу. Иран также выразил обеспокоенность тем, что Азербайджан станет центром притяжения для проживающих в Иране турок. Поэтому в азербайджанском обществе до сих пор нет доверия и уверенности в изменении принципиальной политики Ирана по отношению к нам. Азербайджан должен внести свой вклад в то, чтобы Организация тюркских государств стала новым значимым объединением в регионе. Он должен еще больше углубить свои стратегические отношения с Турцией. Новые транспортные и энергетические коридоры из Азии в Европу могут значительно способствовать развитию, миру и сотрудничеству в этом направлении. Азербайджан должен расширить двусторонние отношения с ведущими западными странами и решить правовые вопросы в отношениях государство-гражданин для внутренней стабильности и безопасности.