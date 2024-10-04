Политический мониторинг

Хроника событий
01.09.24:Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Сербии Марко Джурича. Сербия является другом и стратегическим партнером Азербайджана, заявил Алиев в ходе встречи, сообщает сайт главы государства. По мнению Алиева, дружественные отношения между Азербайджаном и Сербией очень важны не только с точки зрения двусторонних отношений, но и с точки зрения содействия развитию сотрудничества между Балканским и Кавказским регионами.
01.09.24:Досрочные парламентские выборы в Азербайджане не предложили избирателям политических альтернатив и прошли при чрезмерном ограничении основных свобод и средств массовой информации. Об этом говорится в совместном заявлении международных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ по итогам досрочных выборов в Милли меджлис. «Эти выборы прошли в ограничительной политической и правовой среде, при отсутствии политического плюрализма, что подорвало избирательный процесс», — сказал Майкл Крид, координатор и руководитель краткосрочных наблюдателей ОБСЕ.
02.09.24: Армения представила Азербайджану ответный вариант мирного договора, на версию Азербайджана от 24 июня. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Сербии Марко Джуричем. По словам Байрамова, это было сделано за несколько часов до пресс-конференции премьер-министра Никола Пашиняна.
02.09.24:Национальный совет демократических сил (НСДС) обратился к международному сообществу с призывом не признавать итоги состоявшихся 1 сентября внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.
03.09.24: Европейская служба внешних связей и безопасности выразила солидарность с ОБСЕ в оценке парламентских выборов в Азербайджане Европейская служба внешних связей и безопасности солидарна с ОБСЕ в оценке парламентских выборов в Азербайджане.
03.09.24: Правозащитная организация Amnesty International призвала освободить Бахруза Самедова и других критиков правительства Азербайджана, подвергшихся преследованиям.На фоне прошедших 1 сентября внеочередных выборов в Милли Меджлис, Amnesty International напомнила о преследовании журналистов и активистов во время избирательной кампании.
04.09.24: Соединенные Штаты отреагировали на парламентские выборы в Азербайджане, которые независимые наблюдатели охарактеризовали как «конкурс, лишенный конкуренции», сообщает вашингтонский корреспондент Turan. «Мы разделяем оценки и обеспокоенность миссии БДИПЧ ОБСЕ в отношении парламентских выборов в Азербайджане 1 сентября», - сказал пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на вопросы Turan.
04.09.24: Ильхам Алиев прибыл в Италию с деловым визитом.
04.09.24: Гражданам Франции, включая имеющим двойное гражданство, не рекомендуется ездить в Азербайджан без веской причины. Об этом говорится в сообщении МИД Франции от 4 сентября. «Граждане Франции, в том числе имеющие двойное гражданство, проживающие или едущие транзитом, подвергаются риску ареста, произвольного задержания и несправедливого судебного разбирательства в Азербайджане. Этот риск может особенно касаться людей, совершающих простой туристический визит или деловую поездку. В случае ареста или задержания уважение основных прав не гарантируется. Кроме того, по-прежнему категорически не рекомендуется выезжать в приграничные с Арменией районы, а также в районы бывшей автономной области Нагорного Карабаха и бывших прилегающих районов», - сказано в сообщении.
04.09.24: Международный Фонд «Справедливость для журналистов» опубликовал 4 сентября отчет о фактах нарушений прав журналистов в странах бывшего СССР за 2023 год. Данные в отчете использованы из открытых источников. В разделе об Азербайджане говорится о 147 инцидентах, связанных с нападениями/угрозами в отношении работников СМИ, блогеров, редакций традиционных и онлайн-изданий и онлайн-активистов. В отчете отмечено, что «с конца 2023 года началось беспрецедентное преследование независимых и критически настроенных СМИ и журналистов. В результате более 20 журналистов и работников СМИ в настоящее время находятся в тюрьме в Азербайджане, большинство независимых онлайн-СМИ были закрыты, а любая форма плюрализма находится под серьезной угрозой».
04.09.24: Посол Швеции в Азербайджане Тобиас Лоренсон принял членов семьи арестованного активиста, инвалида I группы Фамиля Халилова. Во встрече также принял участие правозащитник Руфат Сафаров. Как сообщил Сафаров на своей странице в Facebook, на встрече присутствовали также дипломаты посольств Латвии и Эстонии в Азербайджане. Встреча была организована по инициативе шведской правозащитной организации.
05.09.24: Содержащегося в Тбилисском СИЗО учредителя сайта Azel TV посетил представитель Миграционной службы Грузии. Об этом сообщила супруга Афгана Севиндж Садыгова, которая посетила его. Визит представителя Миграционной службы связан с тем, что АФГАН Садыгов попросил политическое убежище в Грузии. Чиновник в присутствии адвоката взял интервью и сообщил, что через месяц повторно посетит Афгана.
05.09.24: Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы выиграл иск в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Грузии и Азербайджана.ЕСПЧ установил, что Грузия нарушила статью 3 (запрет пыток) и статью 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции по правам человека в деле о похищении, жестоком обращении и незаконной отправке в Азербайджан.Также суд установил нарушение Азербайджаном статьи 5 (3) Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), а также статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни). ЕСПЧ постановил, что власти Грузии должны выплатить Мухтарлы 12 500 евро, а власти Азербайджана – 8 500 евро в качестве компенсации морального ущерба и судебных издержек.
05.09.24: В 09:55 ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зивель Кяльбаджарского района. ВС Азербайджана приняты адекватные ответные меры. В свою очередь, Минобороны Армении опровергает сообщения об обстрелах азербайджанских позиций 5 и 4 сентября (Нахчыванское направление).
06.09.24: Азербайджан отменит запрет на посещение страны членами ПАСЕ, после того, как полномочия делегации Азербайджана будут восстановлены в этой организации. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума в Черноббио (Италия).
06.09.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможность участия Баку в урегулировании конфликта между РФ и Украиной. Об этом он заявил, отвечая на вопросы модератора на Международном форуме в Черноббио (Италия). «Если говорить гипотетически, это вполне возможно. Учитывая, что мы вместе с Россией и Украиной 70 лет были в составе СССР, то мы поддерживаем многосторонние связи с ними, как на уровне личных контактов, так и в политической плоскости», - сказал Алиев. По его словам, у Азербайджане «очень хорошие отношения» как с Украиной, так и Россией.
06.09.24: «Мы можем добиться мира на Южном Кавказе, и сегодня мы видим, что это возможно на мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией», об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на Международном форуме Чернобио в Италии. Подчеркнув, что около 80% текста мирного договора уже согласовано, Алиев отметил, что уже начался процесс делимитации границ и даже демаркации.
06.09.24: Глава Управления оборонной разведки США Европа-Евразийского регионального центра Патрик Приор прибыл в Баку для обсуждения с правительством Азербайджана путей укрепления отношений между США и Азербайджаном в области безопасности.
06.09.24: Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы правительства Италии Джорджи Мелони подтвердили стратегический характер партнерства между двумя странами. Об этом написала Мелони в социальной сети X. По ее словам, стороны выразили «готовность продолжать углублять сотрудничество во всех секторах интересов, начиная с энергетики, в том числе в свете председательства Азербайджана на следующей (климатической конференции) COP29, которая пройдет в Баку в ноябре».
06.09.24: Солдат ВС Азербайджана покончил с собой. Согласно сообщению Военной прокуратуры Азербайджана Вели Аббасов покончил с собой, застрелившись из огнестрельного оружия. Сотрудники Шамкирской военной прокуратуры начали расследование, По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана.
07.09.24: Глава Европейского Евразийского регионального центра Разведывательного управления Министерства обороны США Патрик Прайор встретился с помощником президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым в ходе визита в Баку (6-7 сентября). По сообщению посольства США, на встрече обсуждались американо-азербайджанские отношения и сотрудничество в сфере безопасности.
08.09.24: Полиция города Сумгайыт задержала подозреваемого в к незаконном обороте наркотиков Сакита Мусаев 1988 г.р., сообщает пресс-служба МВД. В ходе обыска в доме Мусаева было обнаружены 50 кг героина, а также обогащенная психотропными веществами марихуана, опий и метамфетамин.
09.09.24: Влиятельный сенатор США Бен Кардин призвал председательствующий на COP29 Азербайджан освободить более десятка заключенных в тюрьму журналистов и активистов в преддверии климатического саммита, который пройдет в Баку в ноябре этого года, сообщает корреспондент Turan в Вашингтоне.
10.09.24: В Тбилиси перед Домом правительства Грузии состоялась акция протеста в защиту арестованного в этой стране руководителя азербайджанского сайта Azel TV Афгана Садыгова. Как сообщила Turan его супруга Севиндж Садыгова, в акции приняли участие местные независимые журналисты и активисты.Участники акции потребовали от властей Грузии приостановить экстрадицию А.Садыгова в Азербайджан.
10.09.24: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с новоназначенным главой внешнеполитического ведомства Украины Андреем Сибигой.Как сообщает пресс-службы азербайджанского МИД, в ходе телефонного разговора были обсуждены текущая повестка сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, а также вопросы региональной и международной безопасности.
10.09.24: В Наримановском районном суде Баку оглашен приговор трем иностранцам, нарисовавшим граффити на вагонах Бакинского метро.В частности, приговор был зачитан гражданину Франции Клерку Тео Хюго (Clerc Theo Hugo), гражданину Новой Зеландии Де-Сенту Квентину Исмаэлю (De-Saint Quentin İsmael) и гражданину Австралии Хану Полу (Han Paul). Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, суд расценил граффити, не имеющее какого-либо политического смысла как «хулиганство», повлекшее тяжкое последствие - «повреждение чужого имущества». Гражданин Франции приговорен к 3 годам лишения свободы. Двое других оштрафованы на 6800 манатов (около 3500 евро).
11.09.24: Делегация Евросоюза в Совете Европы по итогам заседания Совета министров 11 сентября в Страсбурге призывала власти Азербайджана решить вопросы, поднятые в заявлении Комитета, в соответствии со своими международными обязательствами, включая те, к которым Азербайджан, как член Совета Европы, присоединился.
11.09.24: 30 международных правозащитных организаций призывали усилить внимание к правам человека в Азербайджане в преддверии COP29.
11.09.24: В 10:50 подразделения ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского рйона Нахчыванской автономной республики. Азербайджанская сторона предприняла адекватные ответные меры, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
11.09.24: В Батуми состоялась трехсторонняя встреча министров обороны Грузии, Азербайджана и Турции. Стороны отметили важность объединения усилий в борьбе с угрозами безопасности региона. Министры подчеркнули важность расширения совместных трехсторонних и двусторонних учений, а также взаимного обмена опытом.
11.09.24: Утверждения премьер-министра Армении относительно проекта мирного соглашения и трехстороннего заявления от 10 ноября искажают реальность. Об этом сказано в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде относительно слов заявлений Пашиняна, озвученных 10 сентября на форуме "Ереванский диалог". Баку считает неприемлемым подписать мирное соглашение без несогласованных пунктов. Главным условием для подписания мирного соглашения является исключение из конституции Армении территориальных притязаний к Азербайджану.
11.09.24: В Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы редактора отдела экономики агентства Turan Хафиза Бабалы против газеты «Ики сахиль». Апелляция была подана на решение Хатаинского суда от 13 мая, отклонившего иск Бабалы к этому изданию. Иск был подан в связи с необоснованными обвинениями и клеветой газеты в адрес Бабалы в материале от 28 декабря 2023 года. В частности, газета написала, что «Хафиз Бабалы, установил контакты с иностранными фондами и проводил расследования и готовил статьи по их заказу».
11.09.24: Ватикан и Фонд Гейдара Алиева подписали договор о проведении реставрационных работ в Базилике Святого Павла. Документ подписали помощник президента Азербайджана и исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и кардинал Фернандо Вергес Альсага. Базилика Святого Павла является одним из крупнейших памятников Ватикана и с 1980 года входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
12.09.24: Франция осудила «произвольное и откровенное дискриминационное обращение» с гражданином этой страны Тео Клерком в Азербайджане, который был приговорен к трем годам лишения свободы за граффити в метро. При этом, двое других обвиняемых вместе с ним за те же действия, были приговорены к денежному штрафу, говорится в комментарии МИД Франции.
12.09.24: Минобороны Азербайджана и Командование объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме при поддержке Агентства развития медиа Азербайджана организовали в Баку курс по стратегическим коммуникациям. На тренинг были привлечены представители государственных структур, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана. Участникам была презентована Коммуникационная стратегия Министерства обороны.
12.09.24: Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Люксембурга. Джейхун Байрамов и Ксавье Беттель обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной безопасности. Как сообщила пресс-служба МИД, Байрамов подробно проинформировал Берттеля о ситуации в регионе в постконфликтный период и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.
12.09.24: В Насиминском районном суде Баку под председательством Бабека Панахова завершилось подготовительное заседание по жалобе, поданной в порядке частного обвинения Айдыном Алиевым против главы партии Народного фронта Али Керимли. Суд принял в производство жалобу. Слушания по существу назначены на 19 сентября. Алиев требует привлечь Керимли к ответственности по ст. 147.1 (клевета) УК Азербайджана. Истец назвал «клеветой» комментарий Керимли о том, что суд отменил решения съезда ПНФА после жалобы Айдына Алиева.
12.09.24: Азербайджан должен без каких-либо условий выполнять правила ПАСЕ, чтобы вернуть свою делегацию в Ассамблею. Об этом заявил глава делегации ФРГ в ПАСЕ Франк Швабе. Такое мнение он выразил, комментируя заявление президента Ильхама Алиева о том, что запрет депутатам ПАСЕ на въезд в Азербайджан будет снят после восстановления прав азербайджанской делегации в ассамблее.
12.09.24: В МИД Азербайджана назвали «предвзятыми и несправедливыми» утверждения Евросоюза, сделанные в Совете Европы о нарушениях прав человека в стране. Баку счел это «вмешательством во внутренние дела Азербайджана». Представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в своем комментарии призвал ЕС обратить внимание на , «нарушения прав человека в странах ЕС, вместо того чтобы выступать с необоснованными заявлениями против Азербайджана».
12.09.24: с 00:15 до 01:05 подразделения вооруженных сил Армении несколько раз обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики. Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры в указанном направлении, говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства Азербайджана. В свою очередь, военное ведомство Армении распространило сообщение, в котором утверждает, что указанное сообщение минобороны Азербайджана не соответствует действительности.
13.09.24: Глава МИД Джейхун Байрамов принял спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией Сердара Кылыча. На встрече обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, ситуация в регионе, переговоры между Анкарой и Ереваном по нормализации отношений, вопросы региональной и международной безопасности. Байрамов заявил о препятствиях на пути мирного процессая включая «претензии на территориальную целостность Азербайджана в конституции Армении, шаги третьих государств, способствующие милитаризации Армении», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.
13.09.24: Сенатор США Бен Кардин вновь призвал правительство Азербайджана освободить Губада Ибадоглу. "Доктор Губад Ибадоглу — всемирно уважаемый ученый и политический активист — отмечает сегодня свой 53-й день рождения под домашним арестом после 274 дней заключения за разоблачение коррупции в Азербайджане. Я еще раз призываю власти к #Freeguard."
14.09.24: Глава Британской разведывательной службы MI 6 Ричард Мур 14 сентября прибыл в Баку для участия в конфренции по безопасности, с участием глав и высоких представителей спецслужб целого ряда стран.
14.09.24: Военнослужащий №-ской воинской части министерства обороны Азербайджана солдат Нурбала Асиф оглу Багиров убит выстрелом из огнестрельного оружия. Об этом сообщили в Военной прокуратуре Азербайджана. По факту в Шамкирской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.
16.09.24: Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и подтвердил важность прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN. Блинкен "приветствовал недавний прогресс между сторонами, включая соглашение о демаркации границы", - говорится в сообщении Государственного департамента.
16.09.24: Миграционная служба Грузии отказалась предоставить убежище гражданину Азербайджана, учредителю сайта Azel TV Афгану Садыгову. Об этом агентству Turan сообщила его супруга Севиндж Садыгова. Свой отказ грузинская сторона объяснила «отсутствием политических мотивов в его деле.
16.09.24: ЦИК Азербайджана утвердил Протокол об общих итогах выборов в Милли Меджлиса VII созыва как состоявшихся, и передаче его на утверждение Конституционного суда.
16.09.24: Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично извинился перед армянским народом, признав, что он, как и его предшественники, ввел нацию в заблуждение, увековечивая историю о продолжающемся конфликте с соседними странами. В посте на Facebook Пашинян провел различие между предыдущей политикой, которая была сосредоточена на территориальном завоевании, и его видением «Настоящей Армении», которая, по его словам, началась после поражения Армении в войне с Азербайджаном в 2020 году.
16.09.24: Франция ожидает от Азербайджана продвижения в мирных переговорах с Арменией до Конференции ООН по климату COP29 в Баку. Об этом заявил находящийся в Ереване министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном. "Франция выступает за скорейшее подписание договора, который установит справедливый и стабильный мир, при уважении суверенитета, территориальной целостности двух стран. В этом весь смысл документа, подписанного в Алматы в 1991 г. В Праге общественности была представлена та же идея", – цитирует Сежурне «Спутник Армения».
16.09.24: Политический Комитет (ПК) партии «Республиканская альтернатива» (REAL) провел первичные обсуждения итогов досрочных парламентских выборов. Принято решение дать оценку парламентским выборам после подведения официального итога избирательному процессу и участию в них кандидатов от партии.Политкомитет принял заявление Ильгара Мамедова об отставке с поста председателя этой структуры, говорится в сообщении партии.
17.09.24: В МИД Азербайджана раскритиковал внешнеполитическую программу правительства Нидерландов, где упомянут «захват Нагорного Карабаха». В частности, в разделе программы «международная безопасность», среди конфликтов по соседству Европы говорится о «захвате Нагорного Карабаха». «К сожалению, нидерландская сторона в очередной раз демонстрирует предвзятость в отношении Азербайджана. Недопустимо, чтобы освобождение оккупированных территорий Азербайджана расценивалось, как «захват Нагорного Карабаха».
17.09.24: Независимому азербайджанскому изданию Abzas Media вручена премия «Free Media Awards» («Свободные медиа») за 2024 год. Премию приняла временный главный редактор издания Лейла Мустафаева.
18.09.24: Глава МД Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джошуа Хаком.На встрече были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, региональная ситуация в постконфликтный период, перспективы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщила пресс-служба МИД.
18.09.24: Европейский свободный альянс группы зеленых в Европейском парламенте официально выдвинул азербайджанского ученого и антикоррупционного активиста Губада Ибадоглу на престижную премию имени Сахарова за свободу мысли 2024 года.
19.09.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об установлении 20 сентября Днем национального суверенитета в знак признания успешных усилий Азербайджана по восстановлению своей территориальной целостности. Указ отмечает этот день как ежегодный национальный праздник, отмечающий восстановление суверенитета Азербайджана на всей его территории.Решение было принято по завершению крупной военной операции, начатой 19 сентября 2023 года с целью ликвидации остатков армянских военных сил в регионе Карабаха.
19.09.24: Начальник генерального штаба ВС Азербайджана Керим Велиев прибыл с официальным визитом в Италию. В программе визита встречи с военным руководством Италии и посещение компаний оборонной промышленности, сообщила пресс-служба Минобороны.
19.09.24: Группа социалистов и демократов Европейского парламента призвала к прекращению уголовного дела в Азербайджане против ученого-экономиста Губада Ибадоглу и других политзаключенных. Заявление было принято после встречи накануне группы членов делегации с дочерью политика Жалей Байрамовой.
19.09.24: A group of socialists and democrats of the European Parliament has called for termination of the criminal case in Azerbaijan against economist Gubad Ibadoglu and other political prisoners.The statement was adopted after a group of delegation members met the previous day with the politician's daughter Jaley Bayramova.
20.09.24: Вопросы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турции были обсуждены в ходе встречи командующих ВВС двух стран – Намига Исламзаде и Зии Джемаля Кадыоглу. В ходе визита в Турции Исламзаде был принят также министром национальной обороны Яшаром Гюлером и председателем Комитета оборонной промышленности администрации президента Халуком Гёргюном.
20.09.24: В Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор члену правления Движения «Мусульманское единство» Агали Яхьяеву, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Яхьяев отверг предъявленные ему обвинения и назвал дело сфабрикованным, сообщили близкие активиста. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы.
20.09.24: Комитет министров Совета Европы на заседании 17-19 сентября рассмотрел вопросы, касающиеся контроля за исполнением решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Комитет министров Совета Европы призвал Азербайджан исполнять решения ЕСПЧ.
20.09.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Карабахского университета в городе Ханкенди. Этот вуз решением главы государства был создан после полного восстановления контроля Азербайджана над Карабахом в сентябре 2023 года.
20.09.24: В Азербайджане отмечается День государственного суверенитета. Сегодня исполнился год со дня проведения военной операции в Карабахе, завершившейся полной деоккупацией территорий Азербайджана.
20.09.24: В Риме состоялись переговоры начальников штабов вооруженных сил Италии и Азербайджана – Каво Драгоне и Керима Велиева. В ходе встреч тет-а-тет и в расширенном составе были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах и вопросы региональной безопасности.
20.09.24: Очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Литвы состоялся Вильнюсе. На переговорах азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, литовскую - заместитель министра иностранных дел Йонас Сурвила.
21.09.24: Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю 30-й годовщиной подписания «Контракта века». Как подчеркивается в письме Блинкена реализация «контракта века» позволила Азербайджану стать важным поставщиком энергии.
21.09.24: Пленум Конституционного суда Азербайджана утвердил итоги внеочередных выборов в Милли Меджлис 1 сентября.
23.09.24: Натиг Джафарли, известный азербайджанский экономист, был избран председателем партии REAL (Реальная альтернатива) ее политическим комитетом.
23.09.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял вице-премьера правительства Узбекистана Джамшида Ходжаева. Как сообщает сайт главы государства, в ходе встречи было отмечено динамичное развитие двусторонних отношений и взаимное желание работать над инвестиционными проектами. В этой связи Алиев подчеркнул, что созданный совместный инвестиционный фонд уже обеспечен конкретными проектами.
23.09.24: Наращивание военной мощи является приоритетной задачей Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев , выступая на первом заседании Милли Меджлиса 7-го созыва. «Задача номер один – наращивание нашей военной мощи. Несмотря на то, что Вторая Карабахская война и антитеррористическая операция остались позади, происходящие в мире процессы, возникновение новых очагов конфликтов, войн и эскалация напряженности вокруг нас, так и реваншистские тенденции в Армении вынуждают нас постоянно уделять внимание этой сфере».
23.09.24: Союз «За свободу политзаключенных в Азербайджане» объявил обновленный список политзаключенных, в который включены 319 лиц. Список составлен директором Института мира и демократии Лейлой Юнус и главой Центра мониторинга политзаключенных Эльшаном Гасановым.
23.09.24: Международная правозащитная организация Amnesty International начала кампанию защиты арестованных в Азербайджане исследователей - Бахруза Самедова и Игбала Абилова. На сайте организации опубликован образец обращения к руководству Азербайджана с требованием освобождения исследователей. «Ученые Игбал Абилов и Бахруз Самедов были арестованы по сфабрикованным обвинениям, включая «государственную измену» в отместку за их научные труды и активизм. Оба остаются под стражей, и им не разрешаются посещения или общение с семьями. Если их признают виновными, им грозят длительные сроки тюремного заключения до 20 лет», - говорится в петиции.
23.09.24: Военнослужащий №-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана Байрамов Муса Сахлияр оглу скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия.Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры. По факту в связи с фактом в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.
23.09.24: Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осудило и полностью отвергло заявления, сделанные министром иностранных дел Канады Мелани Джоли 22 сентября, говорится в ответе, опубликованном пресс-секретарем министерства Айхан Гаджизаде.В своем заявлении Гаджизаде раскритиковал министра Джоли за то, что она манипулирует и искажает факты, касающиеся армяно-азербайджанского конфликта.
23.09.24: В Баку состоялась встреча замминистра ИД России Михаила Богданова с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Как сказано в сообщении МИД РФ, в ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по представляющей взаимный интерес международной и региональной проблематике. Особое внимание было уделено Ближнему Востоку с акцентом на развитие военно-политической ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и на юге Ливана.
24.09.24: В рамках 79-ой сессии генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана - Джейхуна Байрамова и Сейида Аббаса Арагчи. В ходе встречи было отмечено, что культурное и религиозное партнерство между Азербайджаном и Ираном является одним из основных факторов развития связей между двумя странами, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.
24.09.24: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 79-ой сессии Генассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи были обсуждены вопросы отношений Азербайджана с Советом Европы, а также текущая региональная ситуация.
24.09.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в 5-й Юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке (ADEX-2024) и 14-й Международной выставке средств внутренней безопасности, защиты и спасения «Securex Caspian», которые проходят в Баку Экспо Центре.
24.09.24: В Баку Министерства обороны Азербайджана и Казахстана подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год. Документ подписали министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и глава военного ведомства Казахстана Руслан Жаксылыков, прибывший в Баку для участия на 5-ой юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX».
24.09.24: Правительства, участвующие в 29-й ежегодной Конференции ООН по изменению климата (COP29), должны выполнять свои обязательства в области прав человека, говорится в сообщении Human Rights Watch. «Третий год подряд COP проходит в репрессивном государстве, которое серьезно ограничивает свободу слова и мирных собраний», — сказал Мирто Тилианаки, старший защитник окружающей среды в Human Rights Watch. «Правительства, участвующие в COP29 в Азербайджане, должны выступить с четким посланием о том, что борьба с изменением климата требует значительного участия независимых голосов».
24.09.24: Государственная авиакомпания AZAL в очередной раз отменила свои рейсы в Израиль в связи с широкомасштабными боевыми действиями на севере страны, на границе с Ливаном.
24.09.24: На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил с речью, в которой подчеркнул приверженность Азербайджана международному праву, борьбе с изменением климата и устойчивому развитию.
25.09.24: Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Азербайджане Марка Либби.По информации аппарата омбудсмена, в ходе встречи омбудсмен информировала гостя о своей деятельности в сфере защиты прав и свобод человека.
25.09.24: В Бакинском международном аэропорту был представлен многоцелевой истребитель JF-17C (Block-III) совместного пакистано-китайского производства. Как сказано в сообщении Минобороны, эти самолеты поступили в арсенал ВВС Азербайджана.
25.09.24: В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 января 2025 года. Постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.
25.09.24: Фонд Домов прав человека и еще десять международных правозащитных организаций призвали Парламентскую ассамблею Совета Европы отреагировать на продолжающиеся репрессии в Азербайджане.
26.09.24: Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении с участием госсекретаря США завершилась в Нью Йорке вечером безрезультатно. Такой вывод можно сделать из итогового сообщения официальных Баку и Еревана.
26.09.24: Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле азербайджанских позиций в Нахчыванской автономной республике (НАР). В частности, как говорится в сообщении военного ведомства, в 16.10 подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из крупнокалиберных пулеметов позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Лякятаг Джульфинского района НАР. Азербайджанскими подразделениями были предприняты ответные меры на указанном направлении, далее сказано в пресс-релизе. В свою очередь, минобороны Армении заявило, что указанная информация военного ведомства Азербайджана «не соответствует действительности».
26.09.24: Гейдар Алиев, 27-летний сын президента Азербайджана Ильхама Алиева, впервые принял участие в совещании высокого уровня по экономическим вопросам, что стало значительным публичным появлением.
26.09.24: Сотрудничество между Израилем и Азербайджаном продолжает расти, в том числе в сфере оборонной промышленности. Об этом написал в своем аккаунте на платформе X посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик. «AS Holdings и ее дочерняя компания Ari Arms — международная компания, специализирующаяся на производстве и разработке легкого оружия по стандарту НАТО — подписали сегодня стратегический Меморандум о взаимопонимании (МОВ) с Azersilah, госкомпанией при Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.
26.09.24: В связи с тем, что Баку, как город-организатор COP29, вскоре окажется в центре внимания глобального климата, посольства стран Северной Европы запустили инициативу «NORDIC TALKS: The Nordic Green Model» в сотрудничестве с местной платформой Kitabistan.
26.09.24: Мир между Арменией и Азербайджаном не только возможен, но и в пределах досягаемости. Об этом заявил, выступая на Генассамблее ООН премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, обе страны признают территориальную целостность друг друга и неприкосновенности границ времен СССР.
27.09.24: США заявили, что надеются, что Азербайджан и Армения смогут заключить мирное соглашение к ежегодной климатической конференции ООН COP29, которая пройдет в Баку этой осенью, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN. «Вчерашняя встреча была посвящена тому, как мы можем преодолеть оставшиеся вопросы в канун COP29. Мы видим, что есть потенциальная возможность для двух сторон объединиться и продемонстрировать миру, что они вступают в новые отношения», — сказал Том Салливан, старший политический советник Госсекретаря, отвечая на вопрос корреспондента TURAN в ходе брифинга в Нью-Йорке.
27.09.24: Общественный «Комитет солидарности во имя справедливости» обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой содействия в освобождении талышского исследователя Игбала Абилова.
27.09.24: 27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти — день глубоких национальных размышлений и почтения памяти павших героев. Эта дата увековечивает тех, кто отдал свои жизни в 44-дневной войне 2020 года, которая стала решающей в освобождении оккупированных территорий вокруг бывшей Нагорно-Карабахской Автономной Области, включая районы Гадрут и город Шуша. Восстановление территориальной целостности Азербайджана стало важнейшим итогом этой войны.
27.09.24: Посол США в Азербайджане Марк Либби посетил Аллею Шехидов и возложил цветы монументу вечного огня в память погибший в Первой и Второй Карабахской войнах. «Сегодня мы чтим и вспоминаем тех азербайджанцев, которые отдали свои жизни за десятилетия конфликта между Азербайджаном и Арменией. Соединенные Штаты тверды в своей приверженности содействию миру, примирению и стабильности на Южном Кавказе. Мы продолжаем поддерживать гуманитарную помощь, разминирование и усилия по достижению прочного и достойного мирного соглашения на благо всех людей региона», — сказал посол Либби.
27.09.24: Азербайджан и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Саудовской Аравии о взаимном освобождении от визовых требований лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта и совершающих краткосрочные поездки.
27.09.24: Азербайджан и Индонезия договорились о безвизовых поездках обладателей дипломатических паспортов. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано министрами иностранных дел Азербайджана и Индонезии - Джейхуном Байрамовым и Ретно Марсуди.
27.09.24: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с германской коллегой Анналеной Бербок. Как сообщила пресс-служба МИД Азербайджана, министры обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Германией, а также текущую ситуацию в регионе в постконфликтный период.
27.09.24: 24, 26 и 27 сентября азербайджанские пограничники задержали граждан Алжира (3 человека) и Пакистана (19 человек), пытавшихся незаконно перейти границы Азербайджана.
28.09.24: Министр иностранных дел Азербайджана Джайхун Байрамов отверг возможность «частичного мира» с Арменией во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в ответ на более оптимистичный тон, заданный Ереваном в начале недели. Его комментарии подчеркнули резкий контраст между позициями двух стран, подчеркнув значительные препятствия, которые остаются для завершения всеобъемлющего мирного соглашения.
29.09.24: В ходе совместной операции Службы госбезопасности и Госпогранслужбы Азербайджана была пресечена попытка доставки из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков. Так, на территории погранотряда «Горадиз» был замечен дрон, следовавший из Ирана в сторону Азербайджана. В ходе принятых мер, летательный аппарат был перехвачен и посажен. При его досмотре было обнаружено 19,7 кг марихуаны и 1500 таблеток метадона М-40.
29.09.24: Проживающий во Франции азербайджанский политэмигрант Видади Искендерли подвергся нападению со стороны неизвестных. В семь часов утра в городе Мюлуз трое неизвестных в масках пробрались к нему в квартиру через окно, рассказали близкие Искендерли. Один из нападавших нанес Искендерли многочисленные ножевые ранения, двое других стояли у дверей. От многочисленных ран он скончался в больнице.
30.09.24: Президент Ильхам Алиев поздравил еврейское население с Рош ха Шана.
30.09.24: Бывший депутат, предприниматель Назим Байдемирли осужден на 8 лет лишения свободы. В своем выступлении адвокат Агиль Лаидж заявил, что вина Байдемирли по предъявленному обвинение в вымогательстве, не была доказана. На процессе не было удовлетворено ни одно из ходатайств защиты, и не представлено ни одно доказательство вины. Он назвал дело против Байдемирли «юридическим террором».
30.09.24: На открывшейся осенней сессии ПАСЕ, которая продлится до 4 октября, ожидается обсуждение вопросов ухдшения ситуации с правами человека в Азербайджане. В проект повестки дня сессии включен вопрос о «срочных дебатах в связи с ухудшением ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане».
Предвестник бури
14.09.24: Глава Британской разведывательной службы MI 6 Ричард Мур 14 сентября прибыл в Баку для участия в конфренции по безопасности, с участием глав и высоких представителей спецслужб целого ряда стран.
Визит главы МИ-6 в Баку сигнализирует о геополитических проблемах в регионе
Внезапный приезд Ричарда Мура, главы британской разведывательной службы MI6, в Баку 14 сентября вызвал интригу в дипломатических и разведывательных кругах. Официальное участие Мура включало в себя чтение лекции в Университете ADA, заметное событие, которое привлекло внимание всего Азербайджана. Однако истинное значение его визита, как полагают, лежит далеко за пределами академических дискуссий. В отсутствие официальных заявлений со стороны властей Азербайджана или посольства Великобритании высказываются предположения, что визит Мура является стратегическим шагом, связанным с более широкими проблемами региональной безопасности, включая Иран, Россию, Ближний Восток и войну на Украине.
Прибытие Мура состоялся в решающий для Азербайджана момент, который все больше оказывается в центре меняющихся геополитических альянсов и напряженности. Его визит последовал за важной встречей в Лондоне с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, состоявшейся за неделю до этого. Эта встреча завершилась совместной статьей, опубликованной в Financial Times . В своей статье Мур и Бернс предупредили о беспрецедентных угрозах международному порядку, утверждая, что мир сталкивается с самыми серьезными вызовами со времен Холодной войны. Скоординированное сообщение двух ведущих деятелей разведки Запада подчеркивает срочность их совместных усилий по противодействию тому, что они называют «агрессивным давлением России» и войной президента Владимира Путина в Украине.
Меняющаяся геополитическая карта
Географическое положение Азербайджана ставит его на стык нескольких ключевых региональных проблем: его отношения с Ираном долгое время были напряженными, особенно из-за союзов Ирана с Арменией и его интересов на Южном Кавказе. Иран также выразил обеспокоенность тесными связями Азербайджана с Израилем, который использовал воздушное пространство Азербайджана в своих разведывательных и военных операциях, нацеленных на иранские активы. Учитывая растущее влияние Ирана на Ближнем Востоке, визит Мура может означать усиление интереса Запада к сдерживанию региональных амбиций Тегерана.
Продолжающаяся война России в Украине также бросает тень на регион. Осторожное дипломатическое балансирование Азербайджана между Москвой и Западом было проверено его экспортом энергоносителей в Европу и его ролью ключевого игрока в Южном газовом коридоре, который является альтернативой российским поставкам энергоносителей. Обсуждения Мура в Баку могут вращаться вокруг укрепления роли Азербайджана как надежного энергетического партнера для Европы, одновременно решая вопрос о растущем влиянии Москвы на Южный Кавказ.
Более того, связи Баку с Турцией, членом НАТО, и его участие в региональных инициативах, таких как Организация тюркских государств, повышают его роль в динамике региональной безопасности. Руководство Азербайджана проводит деликатные дискуссии с Арменией о заключении мирного договора. Поскольку обе стороны ищут внешнюю поддержку, визит Мура может указывать на британский интерес к стабилизации хрупкого мирного процесса между двумя соседями.
Связь Ирана и России
Ключевым элементом вероятных обсуждений Мура в Баку станет углубление отношений Ирана с Россией, которое стало более заметным после вторжения Москвы на Украину. Две страны наладили экономические, военные и энергетические связи, причем Иран поставляет России беспилотники и военные технологии в обмен на финансовую поддержку. Это растущее партнерство вызывает обеспокоенность в западных столицах, особенно с учетом продолжающейся ядерной программы Ирана и его провокационных действий на Ближнем Востоке.
Азербайджан, имеющий протяженную границу с Ираном, глубоко затронут этими событиями. Тегеран исторически рассматривал независимую внешнюю политику Баку и его связь с Израилем как вызов своему влиянию в регионе. Последние сообщения предполагают, что Азербайджан может играть более активную роль в противодействии иранской деятельности, включая сотрудничество разведки с западными и региональными державами.
Раскрытие дипломатических посланий
Визит Мура, официально оформленный как академическое мероприятие, почти наверняка направлен на передачу ключевых дипломатических посланий руководству Азербайджана. Возможно, Мур выступает в качестве посредника между Баку и Лондоном, подчеркивая важность согласования с западными стратегиями по сдерживанию российской агрессии и сдерживанию иранского влияния. По мере того, как Лондон и Вашингтон усиливают координацию в вопросах безопасности и разведки, стратегическое значение Азербайджана как регионального игрока становится все более очевидным.
Участие Азербайджана в мировых энергетических рынках, особенно в контексте продолжающихся усилий Европы по снижению зависимости от российского газа, ставит его в уникальное положение. Мур может попытаться еще больше закрепить роль Азербайджана как важного партнера в европейских усилиях по диверсификации энергоресурсов, одновременно усиливая необходимость в повышенной бдительности в отношении внешних угроз со стороны Ирана и России.
Экспертное мнение
Визит Ричарда Мура в Баку, хотя и окутанный официальной тишиной, подчеркивает растущую значимость Азербайджана в геополитике региона. Поскольку Запад стремится создать более прочные альянсы и сдержать дестабилизирующие силы, исходящие от России и Ирана, стратегическое положение Азербайджана становится критическим. Будь то посредством энергетического сотрудничества, региональных дискуссий по безопасности или соглашений об обмене разведданными, дипломатическая миссия Мура, вероятно, направлена на то, чтобы Баку оставался ключевым партнером Лондона и его западных союзников в решении сложных и меняющихся проблем сегодняшней глобальной безопасности.
ПАСЕ-Азербайджан: конфликт в развитии
01.09.24:Досрочные парламентские выборы в Азербайджане не предложили избирателям политических альтернатив и прошли при чрезмерном ограничении основных свобод и средств массовой информации. Об этом говорится в совместном заявлении международных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ по итогам досрочных выборов в Милли меджлис. «Эти выборы прошли в ограничительной политической и правовой среде, при отсутствии политического плюрализма, что подорвало избирательный процесс», — сказал Майкл Крид, координатор и руководитель краткосрочных наблюдателей ОБСЕ.
12.09.24: Азербайджан должен без каких-либо условий выполнять правила ПАСЕ, чтобы вернуть свою делегацию в Ассамблею. Об этом заявил глава делегации ФРГ в ПАСЕ Франк Швабе. Такое мнение он выразил, комментируя заявление президента Ильхама Алиева о том, что запрет депутатам ПАСЕ на въезд в Азербайджан будет снят после восстановления прав азербайджанской делегации в ассамблее.
12.09.24: В МИД Азербайджана назвали «предвзятыми и несправедливыми» утверждения Евросоюза, сделанные в Совете Европы о нарушениях прав человека в стране. Баку счел это «вмешательством во внутренние дела Азербайджана». Представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в своем комментарии призвал ЕС обратить внимание на , «нарушения прав человека в странах ЕС, вместо того чтобы выступать с необоснованными заявлениями против Азербайджана».
30.09.24: На открывшейся осенней сессии ПАСЕ, которая продлится до 4 октября, ожидается обсуждение вопросов ухдшения ситуации с правами человека в Азербайджане. В проект повестки дня сессии включен вопрос о «срочных дебатах в связи с ухудшением ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане».
«Ожидания позитивной динамики в отношениях с ПАСЕ исходят от азербайджанской стороны»
Сообщается, что вопрос о ситуации с правами человека в Азербайджане включен в повестку дня осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
На первый день сессии, 30 сентября, запланированы срочные дебаты на тему «Ухудшение ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане».
13 сентября агентство Turan со ссылкой на источники в Совете Европы сообщило, что в случае одобрения повестки дня обсуждения на эту тему начнутся 3 октября: «По итогам обсуждений будут приняты рекомендации о мерах, которые необходимо предпринять в отношении Азербайджана за невыполнение обязательств перед Комитетом министров Совета Европы».
Член Глобального совета международной организации Publish What You Pay по региону Евразия, председатель общественного объединения Democracy Monitor и бывший главный эксперт Программы развития ООН Фуад Гасанов, рассказал об этом агентству ASTNA .
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Вопрос: Фуад бей, в повестку дня ПАСЕ включены срочные дебаты на тему «Ухудшение ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане». Была ли в этом необходимость? Чего ПАСЕ добиваеся этим?
Ответ: Я хотел бы отметить, что согласно процедурным правилам Парламентской ассамблеи Совета Европы, правило 51 относительно срочной процедуры в Ассамблее было рассмотрено 27 июня 1994 года, и Ассамблея приняла во внимание предложения Бюро относительно срочной процедуры (Документ 7080, Параграф XXII). В зависимости от представления Бюро рассматривает запросы на срочную процедуру. Председатель (или другой член Бюро) представит рекомендацию Бюро Ассамблее на ее следующем заседании в соответствии с правилом 51.3 и установит дату и время дебатов в соответствии с правилом 51.4. Комитет обычно не подает более одного запроса на срочную процедуру в течение любой сессии. Однако Бюро также отмечает, что если это оправдано ходом событий и если есть единогласное мнение комитета, не исключена возможность подачи комитетом более одного запроса. В этом случае также делается ссылка на правило 27.4. Согласно правилу 51.1, дебаты могут проводиться по вопросу, не включенному в проект повестки дня, по просьбе Комитета министров Совета Европы, соответствующего комитета, одной или нескольких политических групп либо двадцати или более членов Ассамблеи или их заместителей.
В целом процесс принятия решений Бюро и его представление Ассамблее относительно применения процедурных правил ПАСЕ является сложным и открытым для обоснованных исключений. Одним из основных критериев выбора Бюро срочной процедуры является конкретный момент, который оправдывает актуальность темы, будь то новый вопрос или продолжающийся вопрос, достигший критической точки в политическом, социальном или экономическом контексте. Невыполнение Азербайджаном, как государством-членом, своих обязательств или даже его открытый и продолжающийся отказ делать это, а также ухудшающаяся ситуация с правами человека являются основными факторами, которые требуют применения срочной процедуры. Решение о срочном обсуждении ухудшения ситуации в Азербайджане в отношении прав человека, верховенства закона и демократии было принято большинством в две трети голосов членов Бюро, и это следует воспринимать как серьезный политический жест с потенциальными правовыми последствиями.
Вопрос: В информации говорится: «По результатам обсуждений будут приняты рекомендации о принятии мер в отношении Азербайджана за невыполнение обязательств перед Комитетом министров Совета Европы». Какие меры могут быть приняты в отношении Азербайджана?
Ответ: Если государство-член Совета Европы (СЕ) не выполняет свои обязательства по закону, Комитет министров может реализовать несколько мер: Согласно статье 8 (Приостановка прав), если государство-член серьезно нарушает статью 3 (которая воплощает принципы верховенства права и прав человека), Комитет министров может приостановить права представительства страны и потребовать ее выхода. Если государство-член не выполняет запрос о выходе, Комитет министров может принять решение о приостановке его членства в Совете Европы с указанной даты. Кроме того, согласно статье 9, если государство-член не выполняет свои финансовые обязательства, Комитет министров может приостановить его право на представительство в Комитете и Консультативной ассамблее до выполнения этих обязательств.
Эти меры гарантируют соблюдение государствами-членами своих обязательств и принципов Совета Европы. Комитет министров и Парламентская ассамблея, как отмечено в различных статьях и резолюциях, могут консультироваться и дать рекомендации по решению вопроса отказа от сотрудничества. Комитет министров может также принять соответствующие меры для консультаций с международными неправительственными организациями, работающими над вопросами в рамках мандата Совета Европы.
Вопрос: Новый виток напряженности в отношениях Азербайджан-ПАСЕ возник после того, как официальный Баку в начале этого года ввел запрет на депутатов, проголосовавших за приостановление полномочий делегации Азербайджана. Если ПАСЕ сейчас предпримет какие-либо дальнейшие меры, не усилит ли это еще больше эту напряженность?
Ответ: Во-первых, я хотел бы напомнить вам, что Совет Европы является ведущей организацией по правам человека, созданной для продвижения демократии, прав человека и верховенства закона в Европе и за ее пределами. Членство в организации является добровольным обязательством для государств, расположенных в европейском политическом пространстве, и это международная политико-правовая платформа, от которой нельзя просто так отказаться. Азербайджан был принят в члены в 2001 году, добровольно взяв на себя обязательства в области прав человека, верховенства закона и сотрудничества в области политических, социальных и экономических прав. Хотя первые годы сотрудничество между Азербайджаном и Советом Европы развивалось позитивно, на последующих этапах сотрудничества наблюдались и продолжают существовать устойчивые и существенные проблемы.
В настоящее время проблемы в сотрудничестве между страной и организацией усугубились, что привело к нежелательной кризисной ситуации. Лица, классифицированные как политические заключенные, оказавшиеся в заключении без обеспечения верховенства закона, ранее освобождались небольшими группами посредством амнистии, а затем посредством механизма помилования. Однако эта проблема так и не была решена системно или навсегда, несмотря на постоянные требования и призывы Совета Европы и других международных организаций. Практика политического заключения не была прекращена. Последние указы о помиловании, за некоторыми исключениями, не распространялись на лиц, классифицированных как политические заключенные, что еще больше усугубило подход правительства к этому вопросу.
Власти Азербайджана последовательно избегали сотрудничества с докладчиками Совета Европы по политическим заключенным — сначала Кристофом Штрассером, а затем Сунной Торхильдур — и постоянно создавали препятствия для их визитов в рамках их мандатов. Во время визитов последних содокладчиков, следивших за выполнением обязательств Азербайджана перед Парламентской ассамблеей, необходимое сотрудничество не было обеспечено. В настоящее время Азербайджан возглавляет список государств-членов, которые хуже всего выполняют решения Европейского суда по правам человека, при этом 75% решений в отношении страны остаются неисполненными.
В прошлом году Азербайджан полностью прекратил и без того слабое сотрудничество с Комитетом Совета Европы по предупреждению пыток (КПП), который контролирует и оценивает реализацию абсолютного права не подвергаться пыткам (статья 3 Европейской конвенции о правах человека) в государствах-членах. Одним из приоритетных вопросов в рамках мандата Совета Европы является регулярное наблюдение за выборами в государствах-членах, при этом в страну направляются краткосрочные миссии под эгидой долгосрочного наблюдения ОБСЕ. Азербайджан исключил Совет Европы из приглашений международных наблюдательных миссий на последние две избирательные компании, что привело к тупику в сотрудничестве в этой области и невыполнению правовых обязательств.
Следует также отметить, что подготовленный и принятый международными экспертами много лет назад 219-страничный доклад под названием «Коррупция в Совете Европы» наглядно разоблачил неопровержимые негативные практики Азербайджана в рамках организации, что еще больше ухудшило и без того плохой имидж страны с точки зрения прозрачности и прав человека.
Отказ ПАСЕ в начале этого года подтвердить мандат делегации Азербайджана на текущий год стало первым необходимым и неизбежным шагом крупнейшей правозащитной организации континента в ответ на давнее уклонение и даже отказ Азербайджана, как государства-члена этой организации, от выполнения своих обязательств, о чем было сказано выше. Цель - обеспечить существенные позитивные изменения в поведении Азербайджана и способствовать его полному возвращению на эту большую площадку. Для улучшения отношений Азербайджану было бы достаточно сделать политическое заявление на высоком уровне, подтверждающее его приверженность своим обязательствам. Конечно, эта демонстрация политической воли должна была быть подтверждена необходимыми практическими шагами в направлении выполнения этих обязательств. Однако вместо этого были предприняты действия, которые еще больше обострили напряженность. Спустя несколько месяцев после решения ПАСЕ в начале этого года Азербайджан объявил 76 депутатов, проголосовавших за неподтверждение мандата делегации Азербайджана, персонами нон грата и объявил о запрете на их въезда в страну. Это свидетельствует о том, что, несмотря на ожидания позитивной динамики со стороны Азербайджана, страна к этому не готова.
Вопрос: Ильхам Алиев заявил в Италии, что запрет на членство в ПАСЕ будет снят, как только Азербайджан вернется в организацию. В это время в Азербайджане прошли внеочередные парламентские выборы, на которые не была приглашена наблюдательная миссия Совета Европы. ОБСЕ/БДИПЧ не дало положительной оценки выборам. Как вы думаете, признает ли ПАСЕ делегацию из Азербайджана, состоящую из новоизбранных депутатов?
Ответ: Для подтверждения мандата делегации в ПАСЕ до истечения одного года было проведено несколько обсуждений в Комитете министров. Единогласная позиция заключалась в том, что Азербайджан должен начать постепенно предпринимать необходимые шаги. Принимая во внимание, что Азербайджан не предпринял никаких необходимых шагов по вопросам, перечисленных в докладе «Коррупция в Совете Европы», и что в прошлом году он полностью прекратил сотрудничество с критически важным органом Совета Европы, Комитетом по предупреждению пыток (КПП), ситуация только ухудшилась. Более того, ПАСЕ не была приглашена для наблюдения за внеочередными президентскими выборами, что является юридическим обязательством Азербайджана. Эти действия и являются причиной того, что мандат делегации в ПАСЕ не был подтвержден.
Вопреки ожиданиям позитивной динамики в отношениях, Азербайджан не предпринял необходимых шагов и отказ пригласить миссию наблюдателей ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы свидетельствует о том, что у Азербайджана по-прежнему нет политической воли на высоком уровне. Да, предварительный отчет БДИПЧ/ОБСЕ о выборах был объективным и критическим, а окончательный отчет, который будет опубликован примерно через два месяца, даст более подробную картину выборов и послевыборных процессов. Ожидается, что окончательная оценка также будет негативной.
Вопрос: Кому выгодно ухудшение отношений с Советом Европы? Кто от этого выигрывает?
Ответ: Ухудшение отношений с Советом Европы, безусловно, не в интересах организации, и, учитывая меняющийся фон не столь отдаленных региональных и глобальных процессов, это не должно быть и в интересах и Азербайджана. Единственная сторона, которая, похоже, выигрывает от ухудшения отношений, это Россия, которая сожгла мосты с Западом, включая Совет Европы, и заинтересована в противоречиях, кризисах и конфликтах в отношениях между западными странами и региональными государствами, преследуя при этом амбиции альтернативных региональных и глобальных альянсов.
Вопрос: Какие шаги должны предпринять обе стороны, чтобы отношения вернулись в нормальное русло?
Ответ: Ключ к улучшению отношений находится в руках Азербайджана. Первым шагом может стать политическое заявление доброй воли. Далее можно быстро восстановить сотрудничество с КПП Совета Европы и отменить ошибочное политическое решение о запрете въезда в страну членов ПАСЕ. В то же время мандат делегации Азербайджана в ПАСЕ будет восстановлен, я в этом уверен. Давайте примем во внимание, что Совет Европы в январе заявил, что у него не было иного выбора, кроме как принять такое решение, поскольку государство-член не уважало ценности организации, а также заявил, что заинтересован в скорейшем возвращении Азербайджана.
Вызывает разочарование тот факт, что страна, которая имеет важные обязательства в области прав человека перед международными организациями, членом которых она является, сотрудничает с таким важным глобальным партнером, как Европейский Союз, в области энергетической безопасности, региональных коммуникаций и в других стратегических областях, а также претендует на участие в формировании регионального мира и безопасности и архитектуры экономического сотрудничества, имеет 303 политических заключенных. Этот факт неоднократно подчеркивался в новых международных отчетах и продолжает наносить ущерб имиджу страны.
Проведение Азербайджаном COP29 (Конференции сторон), посвященной правам человека и борьбе с изменением климата, представляет как возможности, так и проблемы. Однако прискорбно, что в Азербайджане, который будет принимать это крупное мероприятие, проблема прав человека обостряется, и отсутствует свободная и эффективная среда гражданского общества. Крайне важно, чтобы к ноябрю, когда состоится это грандиозное мероприятие, были освобождены политические заключенные, прекращены политически мотивированные преследования и этот вопрос был бы решен системно и устойчиво, наряду с улучшением законодательной и практической среды для свободного гражданского общества.
Сентябрьские тезисы
23.09.24: Наращивание военной мощи является приоритетной задачей Азербайджана, заявил сегодня президент Ильхам Алиев , выступая на первом заседании Милли Меджлиса 7-го созыва. «Задача номер один – наращивание нашей военной мощи. Несмотря на то, что Вторая Карабахская война и антитеррористическая операция остались позади, происходящие в мире процессы, возникновение новых очагов конфликтов, войн и эскалация напряженности вокруг нас, так и реваншистские тенденции в Армении вынуждают нас постоянно уделять внимание этой сфере».
Парламентские приоритеты Алиева: Армия, Безопасность, Суверенитет
В своей речи в Милли Меджлисе 23 сентября 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил стратегические приоритеты Азербайджана: укрепление его армии, обеспечение безопасности его границ и сохранение его суверенитета. Его предупреждения Армении и ее иностранным покровителям подчеркнули проблемы, с которыми сталкивается Азербайджан в обеспечении прочного мира в регионе. Тем не менее, его акцент на самостоятельности, экономической диверсификации и реконструкции рисует картину страны, решившей двигаться вперед, несмотря на сложную геополитическую динамику вокруг нее. Как сказал Алиев, «Азербайджан давно зарекомендовал себя как достойное и гордое государство».
Выступление Алиева на инаугурационном заседании седьмого созыва парламента страны стало напоминанием о бурном прошлом Азербайджана и меняющемся настоящем на Южном Кавказе.
«Вторая Карабахская война и полное восстановление нашего суверенитета — историческое событие мирового масштаба», — заявил Алиев, задав тон речи, пропитанной национализмом и чувством выполненного долга. Он подчеркнул, что возвращение Карабаха и Восточного Зангезура, территорий, на которые Армения претендовала в течение десятилетий, не только изменило международное положение Азербайджана, но и заложило основу для того, что он назвал «новыми возможностями и новыми горизонтами для страны».
Военная сила как краеугольный камень
Ключевой темой выступления Алиева стала непоколебимая приверженность Азербайджана военной мощи. «Без нашей военной мощи мы не добьемся успеха, ни в какой плоскости — ни в экономической, ни в политической», — заявил он, указав, что военная мощь Азербайджана имеет решающее значение для прекращения оккупации Карабаха. Далее Алиев объявил о планах по дальнейшему развитию военно-промышленного комплекса страны, подчеркнув инвестиции в местное оборонное производство и сотрудничество с зарубежными партнерами в целях модернизации военного потенциала.
Он также сделал резкое предупреждение Армении, обвинив ее руководство в поощрении реваншистских настроений. «В Армении растут реваншистские силы... Они не хотят мириться с последствиями второй карабахской войны», — отметил Алиев. Это, в сочетании с международной поддержкой Армении, было повторяющейся проблемой на протяжении всей его речи. «Мы все хорошо видим, что против нас продолжают выдвигаться необоснованные обвинения и двойные стандарты», — добавил он, предположив, что иностранные державы сговариваются ослабить с трудом завоеванные достижения Азербайджана.
Геополитические риски и безопасность границ
Внимание президента Алиева простиралось за пределы Карабаха на границы Азербайджана, которые он охарактеризовал как критические зоны потенциального конфликта. «Мы укрепляемся на условной границе [с Арменией], потому что в любой момент можно ожидать провокации со стороны Армении», — предупредил он. Алиев отметил, что Армения при поддержке западных стран накапливает оружие и проводит совместные военные учения. Он не уклонился назвать Францию и США, обвинив их в вооружении Армении в рамках более широких усилий по оказанию давления на Азербайджан.
Алиев также связал национальную безопасность с охраной границ, объяснив логику решения Азербайджана держать свои сухопутные границы закрытыми. «Закрытие наших сухопутных границ в последние годы спасло нас от больших бедствий», — заявил он, назвав эту меру необходимой для поддержания внутренней стабильности.
Реконструкция и экономическая независимость
В своей речи президент также коснулся масштабных восстановительных работ в Карабахе и Восточном Зангезуре, где инфраструктурные проекты продвигаются быстрыми темпами. Алиев отметил, что на восстановление этих регионов, включая строительство дорог, туннелей, мостов и социальных объектов, уже выделено 19 миллиардов манатов. Однако Алиев посетовал на отсутствие международной поддержки этих усилий, отметив, что свой вклад внесли только «братские государства», такие как Узбекистан и Казахстан, в то время как донорские организации остались равнодушными.
Этот акцент на самообеспечении распространился и на экономическую политику, где Алиев подчеркнул низкий внешний долг Азербайджана и диверсифицированный рост в ненефтяном секторе. «Наша экономика выросла более чем на четыре процента, в то время как ненефтяной сектор вырос на семь процентов», — заявил Алиев, указав на устойчивость страны, несмотря на внешние вызовы.
Проблемы в мирных переговорах с Арменией
Несмотря на военные и дипломатические победы Азербайджана, Алиев выразил разочарование из-за зашедших в тупик мирных переговоров с Арменией. «Мы видим, что Армения искусственно затягивает этот вопрос», — сказал он, имея в виду мирный процесс, начавшийся после второй карабахской войны.. Он обвинил Армению в тактике затягивания времени и в исключении важных положений из мирного договора. Скептицизм Алиева относительно приверженности Армении миру был ощутим, поскольку он предупредил, что любая неспособность нормализовать отношения будет иметь пагубные последствия для региональной безопасности.
Внешняя политика и международные отношения
В последней части своей речи Алиев коснулся развивающейся внешней политики Азербайджана, которую он охарактеризовал как более независимую и напористую после победы в Карабахе. «Мы никогда ничего не делали против кого-либо, мы никогда никому не мешали. Но мы также каждый раз учили тех, кто хотел вмешаться в наши дела, чтобы они этого не делали», - сказал он. Замечания Алиева намекнули на растущий разрыв с западными странами, особенно с теми, кто критиковал действия Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта. Тем не менее, он отметил, что международное положение Азербайджана значительно улучшилось, о чем свидетельствует единогласное решение провести COP29 в Азербайджане в 2024 году.
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