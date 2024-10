Политический мониторинг

Хроника событий

01.09.24:Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра иностранных дел Сербии Марко Джурича. Сербия является другом и стратегическим партнером Азербайджана, заявил Алиев в ходе встречи, сообщает сайт главы государства. По мнению Алиева, дружественные отношения между Азербайджаном и Сербией очень важны не только с точки зрения двусторонних отношений, но и с точки зрения содействия развитию сотрудничества между Балканским и Кавказским регионами.

01.09.24:Досрочные парламентские выборы в Азербайджане не предложили избирателям политических альтернатив и прошли при чрезмерном ограничении основных свобод и средств массовой информации. Об этом говорится в совместном заявлении международных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ по итогам досрочных выборов в Милли меджлис. «Эти выборы прошли в ограничительной политической и правовой среде, при отсутствии политического плюрализма, что подорвало избирательный процесс», — сказал Майкл Крид, координатор и руководитель краткосрочных наблюдателей ОБСЕ.

02.09.24: Армения представила Азербайджану ответный вариант мирного договора, на версию Азербайджана от 24 июня. Об этом сообщил в понедельник глава МИД Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Сербии Марко Джуричем. По словам Байрамова, это было сделано за несколько часов до пресс-конференции премьер-министра Никола Пашиняна.

02.09.24:Национальный совет демократических сил (НСДС) обратился к международному сообществу с призывом не признавать итоги состоявшихся 1 сентября внеочередных парламентских выборов в Азербайджане.

03.09.24: Европейская служба внешних связей и безопасности выразила солидарность с ОБСЕ в оценке парламентских выборов в Азербайджане Европейская служба внешних связей и безопасности солидарна с ОБСЕ в оценке парламентских выборов в Азербайджане.

03.09.24: Правозащитная организация Amnesty International призвала освободить Бахруза Самедова и других критиков правительства Азербайджана, подвергшихся преследованиям.На фоне прошедших 1 сентября внеочередных выборов в Милли Меджлис, Amnesty International напомнила о преследовании журналистов и активистов во время избирательной кампании.

04.09.24: Соединенные Штаты отреагировали на парламентские выборы в Азербайджане, которые независимые наблюдатели охарактеризовали как «конкурс, лишенный конкуренции», сообщает вашингтонский корреспондент Turan. «Мы разделяем оценки и обеспокоенность миссии БДИПЧ ОБСЕ в отношении парламентских выборов в Азербайджане 1 сентября», - сказал пресс-секретарь Государственного департамента Мэтью Миллер на брифинге, отвечая на вопросы Turan.

04.09.24: Ильхам Алиев прибыл в Италию с деловым визитом.

04.09.24: Гражданам Франции, включая имеющим двойное гражданство, не рекомендуется ездить в Азербайджан без веской причины. Об этом говорится в сообщении МИД Франции от 4 сентября. «Граждане Франции, в том числе имеющие двойное гражданство, проживающие или едущие транзитом, подвергаются риску ареста, произвольного задержания и несправедливого судебного разбирательства в Азербайджане. Этот риск может особенно касаться людей, совершающих простой туристический визит или деловую поездку. В случае ареста или задержания уважение основных прав не гарантируется. Кроме того, по-прежнему категорически не рекомендуется выезжать в приграничные с Арменией районы, а также в районы бывшей автономной области Нагорного Карабаха и бывших прилегающих районов», - сказано в сообщении.

04.09.24: Международный Фонд «Справедливость для журналистов» опубликовал 4 сентября отчет о фактах нарушений прав журналистов в странах бывшего СССР за 2023 год. Данные в отчете использованы из открытых источников. В разделе об Азербайджане говорится о 147 инцидентах, связанных с нападениями/угрозами в отношении работников СМИ, блогеров, редакций традиционных и онлайн-изданий и онлайн-активистов. В отчете отмечено, что «с конца 2023 года началось беспрецедентное преследование независимых и критически настроенных СМИ и журналистов. В результате более 20 журналистов и работников СМИ в настоящее время находятся в тюрьме в Азербайджане, большинство независимых онлайн-СМИ были закрыты, а любая форма плюрализма находится под серьезной угрозой».

04.09.24: Посол Швеции в Азербайджане Тобиас Лоренсон принял членов семьи арестованного активиста, инвалида I группы Фамиля Халилова. Во встрече также принял участие правозащитник Руфат Сафаров. Как сообщил Сафаров на своей странице в Facebook, на встрече присутствовали также дипломаты посольств Латвии и Эстонии в Азербайджане. Встреча была организована по инициативе шведской правозащитной организации.

05.09.24: Содержащегося в Тбилисском СИЗО учредителя сайта Azel TV посетил представитель Миграционной службы Грузии. Об этом сообщила супруга Афгана Севиндж Садыгова, которая посетила его. Визит представителя Миграционной службы связан с тем, что АФГАН Садыгов попросил политическое убежище в Грузии. Чиновник в присутствии адвоката взял интервью и сообщил, что через месяц повторно посетит Афгана.

05.09.24: Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы выиграл иск в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против Грузии и Азербайджана.ЕСПЧ установил, что Грузия нарушила статью 3 (запрет пыток) и статью 5 (право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции по правам человека в деле о похищении, жестоком обращении и незаконной отправке в Азербайджан.Также суд установил нарушение Азербайджаном статьи 5 (3) Конвенции (право на свободу и личную неприкосновенность), а также статьи 8 (право на уважение частной и семейной жизни). ЕСПЧ постановил, что власти Грузии должны выплатить Мухтарлы 12 500 евро, а власти Азербайджана – 8 500 евро в качестве компенсации морального ущерба и судебных издержек.

05.09.24: В 09:55 ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Зивель Кяльбаджарского района. ВС Азербайджана приняты адекватные ответные меры. В свою очередь, Минобороны Армении опровергает сообщения об обстрелах азербайджанских позиций 5 и 4 сентября (Нахчыванское направление).

06.09.24: Азербайджан отменит запрет на посещение страны членами ПАСЕ, после того, как полномочия делегации Азербайджана будут восстановлены в этой организации. Об этом заявил президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы модератора в рамках Международного форума в Черноббио (Италия).

06.09.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев не исключил возможность участия Баку в урегулировании конфликта между РФ и Украиной. Об этом он заявил, отвечая на вопросы модератора на Международном форуме в Черноббио (Италия). «Если говорить гипотетически, это вполне возможно. Учитывая, что мы вместе с Россией и Украиной 70 лет были в составе СССР, то мы поддерживаем многосторонние связи с ними, как на уровне личных контактов, так и в политической плоскости», - сказал Алиев. По его словам, у Азербайджане «очень хорошие отношения» как с Украиной, так и Россией.

06.09.24: «Мы можем добиться мира на Южном Кавказе, и сегодня мы видим, что это возможно на мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией», об этом заявил президент Ильхам Алиев, выступая на Международном форуме Чернобио в Италии. Подчеркнув, что около 80% текста мирного договора уже согласовано, Алиев отметил, что уже начался процесс делимитации границ и даже демаркации.

06.09.24: Глава Управления оборонной разведки США Европа-Евразийского регионального центра Патрик Приор прибыл в Баку для обсуждения с правительством Азербайджана путей укрепления отношений между США и Азербайджаном в области безопасности.

06.09.24: Встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и главы правительства Италии Джорджи Мелони подтвердили стратегический характер партнерства между двумя странами. Об этом написала Мелони в социальной сети X. По ее словам, стороны выразили «готовность продолжать углублять сотрудничество во всех секторах интересов, начиная с энергетики, в том числе в свете председательства Азербайджана на следующей (климатической конференции) COP29, которая пройдет в Баку в ноябре».

06.09.24: Солдат ВС Азербайджана покончил с собой. Согласно сообщению Военной прокуратуры Азербайджана Вели Аббасов покончил с собой, застрелившись из огнестрельного оружия. Сотрудники Шамкирской военной прокуратуры начали расследование, По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана.

07.09.24: Глава Европейского Евразийского регионального центра Разведывательного управления Министерства обороны США Патрик Прайор встретился с помощником президента Азербайджанской Республики Хикметом Гаджиевым в ходе визита в Баку (6-7 сентября). По сообщению посольства США, на встрече обсуждались американо-азербайджанские отношения и сотрудничество в сфере безопасности.

08.09.24: Полиция города Сумгайыт задержала подозреваемого в к незаконном обороте наркотиков Сакита Мусаев 1988 г.р., сообщает пресс-служба МВД. В ходе обыска в доме Мусаева было обнаружены 50 кг героина, а также обогащенная психотропными веществами марихуана, опий и метамфетамин.

09.09.24: Влиятельный сенатор США Бен Кардин призвал председательствующий на COP29 Азербайджан освободить более десятка заключенных в тюрьму журналистов и активистов в преддверии климатического саммита, который пройдет в Баку в ноябре этого года, сообщает корреспондент Turan в Вашингтоне.

10.09.24: В Тбилиси перед Домом правительства Грузии состоялась акция протеста в защиту арестованного в этой стране руководителя азербайджанского сайта Azel TV Афгана Садыгова. Как сообщила Turan его супруга Севиндж Садыгова, в акции приняли участие местные независимые журналисты и активисты.Участники акции потребовали от властей Грузии приостановить экстрадицию А.Садыгова в Азербайджан.

10.09.24: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с новоназначенным главой внешнеполитического ведомства Украины Андреем Сибигой.Как сообщает пресс-службы азербайджанского МИД, в ходе телефонного разговора были обсуждены текущая повестка сотрудничества между Азербайджаном и Украиной, а также вопросы региональной и международной безопасности.

10.09.24: В Наримановском районном суде Баку оглашен приговор трем иностранцам, нарисовавшим граффити на вагонах Бакинского метро.В частности, приговор был зачитан гражданину Франции Клерку Тео Хюго (Clerc Theo Hugo), гражданину Новой Зеландии Де-Сенту Квентину Исмаэлю (De-Saint Quentin İsmael) и гражданину Австралии Хану Полу (Han Paul). Как сообщил Turan адвокат Эльчин Садыгов, суд расценил граффити, не имеющее какого-либо политического смысла как «хулиганство», повлекшее тяжкое последствие - «повреждение чужого имущества». Гражданин Франции приговорен к 3 годам лишения свободы. Двое других оштрафованы на 6800 манатов (около 3500 евро).

11.09.24: Делегация Евросоюза в Совете Европы по итогам заседания Совета министров 11 сентября в Страсбурге призывала власти Азербайджана решить вопросы, поднятые в заявлении Комитета, в соответствии со своими международными обязательствами, включая те, к которым Азербайджан, как член Совета Европы, присоединился.

11.09.24: 30 международных правозащитных организаций призывали усилить внимание к правам человека в Азербайджане в преддверии COP29.

11.09.24: В 10:50 подразделения ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского рйона Нахчыванской автономной республики. Азербайджанская сторона предприняла адекватные ответные меры, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.

11.09.24: В Батуми состоялась трехсторонняя встреча министров обороны Грузии, Азербайджана и Турции. Стороны отметили важность объединения усилий в борьбе с угрозами безопасности региона. Министры подчеркнули важность расширения совместных трехсторонних и двусторонних учений, а также взаимного обмена опытом.

11.09.24: Утверждения премьер-министра Армении относительно проекта мирного соглашения и трехстороннего заявления от 10 ноября искажают реальность. Об этом сказано в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде относительно слов заявлений Пашиняна, озвученных 10 сентября на форуме "Ереванский диалог". Баку считает неприемлемым подписать мирное соглашение без несогласованных пунктов. Главным условием для подписания мирного соглашения является исключение из конституции Армении территориальных притязаний к Азербайджану.

11.09.24: В Бакинском апелляционном суде состоялось рассмотрение жалобы редактора отдела экономики агентства Turan Хафиза Бабалы против газеты «Ики сахиль». Апелляция была подана на решение Хатаинского суда от 13 мая, отклонившего иск Бабалы к этому изданию. Иск был подан в связи с необоснованными обвинениями и клеветой газеты в адрес Бабалы в материале от 28 декабря 2023 года. В частности, газета написала, что «Хафиз Бабалы, установил контакты с иностранными фондами и проводил расследования и готовил статьи по их заказу».

11.09.24: Ватикан и Фонд Гейдара Алиева подписали договор о проведении реставрационных работ в Базилике Святого Павла. Документ подписали помощник президента Азербайджана и исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров и кардинал Фернандо Вергес Альсага. Базилика Святого Павла является одним из крупнейших памятников Ватикана и с 1980 года входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

12.09.24: Франция осудила «произвольное и откровенное дискриминационное обращение» с гражданином этой страны Тео Клерком в Азербайджане, который был приговорен к трем годам лишения свободы за граффити в метро. При этом, двое других обвиняемых вместе с ним за те же действия, были приговорены к денежному штрафу, говорится в комментарии МИД Франции.

12.09.24: Минобороны Азербайджана и Командование объединенных сил НАТО со штаб-квартирой в Брунсуме при поддержке Агентства развития медиа Азербайджана организовали в Баку курс по стратегическим коммуникациям. На тренинг были привлечены представители государственных структур, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана. Участникам была презентована Коммуникационная стратегия Министерства обороны.

12.09.24: Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Люксембурга. Джейхун Байрамов и Ксавье Беттель обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной безопасности. Как сообщила пресс-служба МИД, Байрамов подробно проинформировал Берттеля о ситуации в регионе в постконфликтный период и процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

12.09.24: В Насиминском районном суде Баку под председательством Бабека Панахова завершилось подготовительное заседание по жалобе, поданной в порядке частного обвинения Айдыном Алиевым против главы партии Народного фронта Али Керимли. Суд принял в производство жалобу. Слушания по существу назначены на 19 сентября. Алиев требует привлечь Керимли к ответственности по ст. 147.1 (клевета) УК Азербайджана. Истец назвал «клеветой» комментарий Керимли о том, что суд отменил решения съезда ПНФА после жалобы Айдына Алиева.

12.09.24: Азербайджан должен без каких-либо условий выполнять правила ПАСЕ, чтобы вернуть свою делегацию в Ассамблею. Об этом заявил глава делегации ФРГ в ПАСЕ Франк Швабе. Такое мнение он выразил, комментируя заявление президента Ильхама Алиева о том, что запрет депутатам ПАСЕ на въезд в Азербайджан будет снят после восстановления прав азербайджанской делегации в ассамблее.

12.09.24: В МИД Азербайджана назвали «предвзятыми и несправедливыми» утверждения Евросоюза, сделанные в Совете Европы о нарушениях прав человека в стране. Баку счел это «вмешательством во внутренние дела Азербайджана». Представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в своем комментарии призвал ЕС обратить внимание на , «нарушения прав человека в странах ЕС, вместо того чтобы выступать с необоснованными заявлениями против Азербайджана».

12.09.24: с 00:15 до 01:05 подразделения вооруженных сил Армении несколько раз обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Бузгов Бабекского района Нахчыванской Автономной Республики. Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры в указанном направлении, говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства Азербайджана. В свою очередь, военное ведомство Армении распространило сообщение, в котором утверждает, что указанное сообщение минобороны Азербайджана не соответствует действительности.

13.09.24: Глава МИД Джейхун Байрамов принял спецпредставителя Турции по нормализации отношений с Арменией Сердара Кылыча. На встрече обсуждался мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, ситуация в регионе, переговоры между Анкарой и Ереваном по нормализации отношений, вопросы региональной и международной безопасности. Байрамов заявил о препятствиях на пути мирного процессая включая «претензии на территориальную целостность Азербайджана в конституции Армении, шаги третьих государств, способствующие милитаризации Армении», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

13.09.24: Сенатор США Бен Кардин вновь призвал правительство Азербайджана освободить Губада Ибадоглу. "Доктор Губад Ибадоглу — всемирно уважаемый ученый и политический активист — отмечает сегодня свой 53-й день рождения под домашним арестом после 274 дней заключения за разоблачение коррупции в Азербайджане. Я еще раз призываю власти к #Freeguard."

14.09.24: Глава Британской разведывательной службы MI 6 Ричард Мур 14 сентября прибыл в Баку для участия в конфренции по безопасности, с участием глав и высоких представителей спецслужб целого ряда стран.

14.09.24: Военнослужащий №-ской воинской части министерства обороны Азербайджана солдат Нурбала Асиф оглу Багиров убит выстрелом из огнестрельного оружия. Об этом сообщили в Военной прокуратуре Азербайджана. По факту в Шамкирской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

16.09.24: Госсекретарь США Энтони Блинкен позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и подтвердил важность прочного и достойного мира между Азербайджаном и Арменией, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN. Блинкен "приветствовал недавний прогресс между сторонами, включая соглашение о демаркации границы", - говорится в сообщении Государственного департамента.

16.09.24: Миграционная служба Грузии отказалась предоставить убежище гражданину Азербайджана, учредителю сайта Azel TV Афгану Садыгову. Об этом агентству Turan сообщила его супруга Севиндж Садыгова. Свой отказ грузинская сторона объяснила «отсутствием политических мотивов в его деле.

16.09.24: ЦИК Азербайджана утвердил Протокол об общих итогах выборов в Милли Меджлиса VII созыва как состоявшихся, и передаче его на утверждение Конституционного суда.

16.09.24: Премьер-министр Армении Никол Пашинян публично извинился перед армянским народом, признав, что он, как и его предшественники, ввел нацию в заблуждение, увековечивая историю о продолжающемся конфликте с соседними странами. В посте на Facebook Пашинян провел различие между предыдущей политикой, которая была сосредоточена на территориальном завоевании, и его видением «Настоящей Армении», которая, по его словам, началась после поражения Армении в войне с Азербайджаном в 2020 году.

16.09.24: Франция ожидает от Азербайджана продвижения в мирных переговорах с Арменией до Конференции ООН по климату COP29 в Баку. Об этом заявил находящийся в Ереване министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном. "Франция выступает за скорейшее подписание договора, который установит справедливый и стабильный мир, при уважении суверенитета, территориальной целостности двух стран. В этом весь смысл документа, подписанного в Алматы в 1991 г. В Праге общественности была представлена та же идея", – цитирует Сежурне «Спутник Армения».

16.09.24: Политический Комитет (ПК) партии «Республиканская альтернатива» (REAL) провел первичные обсуждения итогов досрочных парламентских выборов. Принято решение дать оценку парламентским выборам после подведения официального итога избирательному процессу и участию в них кандидатов от партии.Политкомитет принял заявление Ильгара Мамедова об отставке с поста председателя этой структуры, говорится в сообщении партии.

17.09.24: В МИД Азербайджана раскритиковал внешнеполитическую программу правительства Нидерландов, где упомянут «захват Нагорного Карабаха». В частности, в разделе программы «международная безопасность», среди конфликтов по соседству Европы говорится о «захвате Нагорного Карабаха». «К сожалению, нидерландская сторона в очередной раз демонстрирует предвзятость в отношении Азербайджана. Недопустимо, чтобы освобождение оккупированных территорий Азербайджана расценивалось, как «захват Нагорного Карабаха».

17.09.24: Независимому азербайджанскому изданию Abzas Media вручена премия «Free Media Awards» («Свободные медиа») за 2024 год. Премию приняла временный главный редактор издания Лейла Мустафаева.

18.09.24: Глава МД Джейхун Байрамов принял делегацию во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джошуа Хаком.На встрече были обсуждены вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, региональная ситуация в постконфликтный период, перспективы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщила пресс-служба МИД.

18.09.24: Европейский свободный альянс группы зеленых в Европейском парламенте официально выдвинул азербайджанского ученого и антикоррупционного активиста Губада Ибадоглу на престижную премию имени Сахарова за свободу мысли 2024 года.

19.09.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об установлении 20 сентября Днем национального суверенитета в знак признания успешных усилий Азербайджана по восстановлению своей территориальной целостности. Указ отмечает этот день как ежегодный национальный праздник, отмечающий восстановление суверенитета Азербайджана на всей его территории.Решение было принято по завершению крупной военной операции, начатой ​​19 сентября 2023 года с целью ликвидации остатков армянских военных сил в регионе Карабаха.

19.09.24: Начальник генерального штаба ВС Азербайджана Керим Велиев прибыл с официальным визитом в Италию. В программе визита встречи с военным руководством Италии и посещение компаний оборонной промышленности, сообщила пресс-служба Минобороны.

19.09.24: Группа социалистов и демократов Европейского парламента призвала к прекращению уголовного дела в Азербайджане против ученого-экономиста Губада Ибадоглу и других политзаключенных. Заявление было принято после встречи накануне группы членов делегации с дочерью политика Жалей Байрамовой.

20.09.24: Вопросы расширения военного сотрудничества между Азербайджаном и Турции были обсуждены в ходе встречи командующих ВВС двух стран – Намига Исламзаде и Зии Джемаля Кадыоглу. В ходе визита в Турции Исламзаде был принят также министром национальной обороны Яшаром Гюлером и председателем Комитета оборонной промышленности администрации президента Халуком Гёргюном.

20.09.24: В Бакинском суде по тяжким преступлениям был оглашен приговор члену правления Движения «Мусульманское единство» Агали Яхьяеву, обвиняемому в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Яхьяев отверг предъявленные ему обвинения и назвал дело сфабрикованным, сообщили близкие активиста. Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы.

20.09.24: Комитет министров Совета Европы на заседании 17-19 сентября рассмотрел вопросы, касающиеся контроля за исполнением решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Комитет министров Совета Европы призвал Азербайджан исполнять решения ЕСПЧ.

20.09.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии Карабахского университета в городе Ханкенди. Этот вуз решением главы государства был создан после полного восстановления контроля Азербайджана над Карабахом в сентябре 2023 года.

20.09.24: В Азербайджане отмечается День государственного суверенитета. Сегодня исполнился год со дня проведения военной операции в Карабахе, завершившейся полной деоккупацией территорий Азербайджана.

20.09.24: В Риме состоялись переговоры начальников штабов вооруженных сил Италии и Азербайджана – Каво Драгоне и Керима Велиева. В ходе встреч тет-а-тет и в расширенном составе были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической, военно-образовательной сферах и вопросы региональной безопасности.

20.09.24: Очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Литвы состоялся Вильнюсе. На переговорах азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, литовскую - заместитель министра иностранных дел Йонас Сурвила.

21.09.24: Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное послание по случаю 30-й годовщиной подписания «Контракта века». Как подчеркивается в письме Блинкена реализация «контракта века» позволила Азербайджану стать важным поставщиком энергии.

21.09.24: Пленум Конституционного суда Азербайджана утвердил итоги внеочередных выборов в Милли Меджлис 1 сентября.

23.09.24: Натиг Джафарли, известный азербайджанский экономист, был избран председателем партии REAL (Реальная альтернатива) ее политическим комитетом.

23.09.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял вице-премьера правительства Узбекистана Джамшида Ходжаева. Как сообщает сайт главы государства, в ходе встречи было отмечено динамичное развитие двусторонних отношений и взаимное желание работать над инвестиционными проектами. В этой связи Алиев подчеркнул, что созданный совместный инвестиционный фонд уже обеспечен конкретными проектами.

23.09.24: Наращивание военной мощи является приоритетной задачей Азербайджана, заявил президент Ильхам Алиев , выступая на первом заседании Милли Меджлиса 7-го созыва. «Задача номер один – наращивание нашей военной мощи. Несмотря на то, что Вторая Карабахская война и антитеррористическая операция остались позади, происходящие в мире процессы, возникновение новых очагов конфликтов, войн и эскалация напряженности вокруг нас, так и реваншистские тенденции в Армении вынуждают нас постоянно уделять внимание этой сфере».

23.09.24: Союз «За свободу политзаключенных в Азербайджане» объявил обновленный список политзаключенных, в который включены 319 лиц. Список составлен директором Института мира и демократии Лейлой Юнус и главой Центра мониторинга политзаключенных Эльшаном Гасановым.

23.09.24: Международная правозащитная организация Amnesty International начала кампанию защиты арестованных в Азербайджане исследователей - Бахруза Самедова и Игбала Абилова. На сайте организации опубликован образец обращения к руководству Азербайджана с требованием освобождения исследователей. «Ученые Игбал Абилов и Бахруз Самедов были арестованы по сфабрикованным обвинениям, включая «государственную измену» в отместку за их научные труды и активизм. Оба остаются под стражей, и им не разрешаются посещения или общение с семьями. Если их признают виновными, им грозят длительные сроки тюремного заключения до 20 лет», - говорится в петиции.

23.09.24: Военнослужащий №-ской воинской части Министерства обороны Азербайджана Байрамов Муса Сахлияр оглу скончался в результате выстрела из огнестрельного оружия.Об этом сообщила пресс-служба Военной прокуратуры. По факту в связи с фактом в Губадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

23.09.24: Министерство иностранных дел Азербайджана решительно осудило и полностью отвергло заявления, сделанные министром иностранных дел Канады Мелани Джоли 22 сентября, говорится в ответе, опубликованном пресс-секретарем министерства Айхан Гаджизаде.В своем заявлении Гаджизаде раскритиковал министра Джоли за то, что она манипулирует и искажает факты, касающиеся армяно-азербайджанского конфликта.

23.09.24: В Баку состоялась встреча замминистра ИД России Михаила Богданова с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Как сказано в сообщении МИД РФ, в ходе беседы состоялся доверительный обмен мнениями по представляющей взаимный интерес международной и региональной проблематике. Особое внимание было уделено Ближнему Востоку с акцентом на развитие военно-политической ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и на юге Ливана.

24.09.24: В рамках 79-ой сессии генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке состоялась встреча министров иностранных дел Азербайджана и Ирана - Джейхуна Байрамова и Сейида Аббаса Арагчи. В ходе встречи было отмечено, что культурное и религиозное партнерство между Азербайджаном и Ираном является одним из основных факторов развития связей между двумя странами, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

24.09.24: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 79-ой сессии Генассамблеи ООН встретился с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе. Как сообщает пресс-служба МИД, в ходе встречи были обсуждены вопросы отношений Азербайджана с Советом Европы, а также текущая региональная ситуация.

24.09.24: Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в 5-й Юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке (ADEX-2024) и 14-й Международной выставке средств внутренней безопасности, защиты и спасения «Securex Caspian», которые проходят в Баку Экспо Центре.

24.09.24: В Баку Министерства обороны Азербайджана и Казахстана подписали план двустороннего военного сотрудничества на 2025 год. Документ подписали министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и глава военного ведомства Казахстана Руслан Жаксылыков, прибывший в Баку для участия на 5-ой юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставке «ADEX».

24.09.24: Правительства, участвующие в 29-й ежегодной Конференции ООН по изменению климата (COP29), должны выполнять свои обязательства в области прав человека, говорится в сообщении Human Rights Watch. «Третий год подряд COP проходит в репрессивном государстве, которое серьезно ограничивает свободу слова и мирных собраний», — сказал Мирто Тилианаки, старший защитник окружающей среды в Human Rights Watch. «Правительства, участвующие в COP29 в Азербайджане, должны выступить с четким посланием о том, что борьба с изменением климата требует значительного участия независимых голосов».

24.09.24: Государственная авиакомпания AZAL в очередной раз отменила свои рейсы в Израиль в связи с широкомасштабными боевыми действиями на севере страны, на границе с Ливаном.

24.09.24: На 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступил с речью, в которой подчеркнул приверженность Азербайджана международному праву, борьбе с изменением климата и устойчивому развитию.

25.09.24: Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Азербайджане Марка Либби.По информации аппарата омбудсмена, в ходе встречи омбудсмен информировала гостя о своей деятельности в сфере защиты прав и свобод человека.

25.09.24: В Бакинском международном аэропорту был представлен многоцелевой истребитель JF-17C (Block-III) совместного пакистано-китайского производства. Как сказано в сообщении Минобороны, эти самолеты поступили в арсенал ВВС Азербайджана.

25.09.24: В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 января 2025 года. Постановление об этом подписал премьер-министр Али Асадов.

25.09.24: Фонд Домов прав человека и еще десять международных правозащитных организаций призвали Парламентскую ассамблею Совета Европы отреагировать на продолжающиеся репрессии в Азербайджане.

26.09.24: Трехсторонняя встреча глав МИД Азербайджана и Армении с участием госсекретаря США завершилась в Нью Йорке вечером безрезультатно. Такой вывод можно сделать из итогового сообщения официальных Баку и Еревана.

26.09.24: Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле азербайджанских позиций в Нахчыванской автономной республике (НАР). В частности, как говорится в сообщении военного ведомства, в 16.10 подразделения вооруженных сил Армении обстреляли из крупнокалиберных пулеметов позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Лякятаг Джульфинского района НАР. Азербайджанскими подразделениями были предприняты ответные меры на указанном направлении, далее сказано в пресс-релизе. В свою очередь, минобороны Армении заявило, что указанная информация военного ведомства Азербайджана «не соответствует действительности».

26.09.24: Гейдар Алиев, 27-летний сын президента Азербайджана Ильхама Алиева, впервые принял участие в совещании высокого уровня по экономическим вопросам, что стало значительным публичным появлением.

26.09.24: Сотрудничество между Израилем и Азербайджаном продолжает расти, в том числе в сфере оборонной промышленности. Об этом написал в своем аккаунте на платформе X посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик. «AS Holdings и ее дочерняя компания Ari Arms — международная компания, специализирующаяся на производстве и разработке легкого оружия по стандарту НАТО — подписали сегодня стратегический Меморандум о взаимопонимании (МОВ) с Azersilah, госкомпанией при Министерстве оборонной промышленности Азербайджана.

26.09.24: В связи с тем, что Баку, как город-организатор COP29, вскоре окажется в центре внимания глобального климата, посольства стран Северной Европы запустили инициативу «NORDIC TALKS: The Nordic Green Model» в сотрудничестве с местной платформой Kitabistan.

26.09.24: Мир между Арменией и Азербайджаном не только возможен, но и в пределах досягаемости. Об этом заявил, выступая на Генассамблее ООН премьер Армении Никол Пашинян. По его словам, обе страны признают территориальную целостность друг друга и неприкосновенности границ времен СССР.

27.09.24: США заявили, что надеются, что Азербайджан и Армения смогут заключить мирное соглашение к ежегодной климатической конференции ООН COP29, которая пройдет в Баку этой осенью, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN. «Вчерашняя встреча была посвящена тому, как мы можем преодолеть оставшиеся вопросы в канун COP29. Мы видим, что есть потенциальная возможность для двух сторон объединиться и продемонстрировать миру, что они вступают в новые отношения», — сказал Том Салливан, старший политический советник Госсекретаря, отвечая на вопрос корреспондента TURAN в ходе брифинга в Нью-Йорке.

27.09.24: Общественный «Комитет солидарности во имя справедливости» обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой содействия в освобождении талышского исследователя Игбала Абилова.

27.09.24: 27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти — день глубоких национальных размышлений и почтения памяти павших героев. Эта дата увековечивает тех, кто отдал свои жизни в 44-дневной войне 2020 года, которая стала решающей в освобождении оккупированных территорий вокруг бывшей Нагорно-Карабахской Автономной Области, включая районы Гадрут и город Шуша. Восстановление территориальной целостности Азербайджана стало важнейшим итогом этой войны.

27.09.24: Посол США в Азербайджане Марк Либби посетил Аллею Шехидов и возложил цветы монументу вечного огня в память погибший в Первой и Второй Карабахской войнах. «Сегодня мы чтим и вспоминаем тех азербайджанцев, которые отдали свои жизни за десятилетия конфликта между Азербайджаном и Арменией. Соединенные Штаты тверды в своей приверженности содействию миру, примирению и стабильности на Южном Кавказе. Мы продолжаем поддерживать гуманитарную помощь, разминирование и усилия по достижению прочного и достойного мирного соглашения на благо всех людей региона», — сказал посол Либби.

27.09.24: Азербайджан и Саудовская Аравия подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Азербайджана и правительством Саудовской Аравии о взаимном освобождении от визовых требований лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта и совершающих краткосрочные поездки.

27.09.24: Азербайджан и Индонезия договорились о безвизовых поездках обладателей дипломатических паспортов. Соответствующее межправительственное соглашение было подписано министрами иностранных дел Азербайджана и Индонезии - Джейхуном Байрамовым и Ретно Марсуди.

27.09.24: Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН встретился с германской коллегой Анналеной Бербок. Как сообщила пресс-служба МИД Азербайджана, министры обсудили двусторонние отношения между Азербайджаном и Германией, а также текущую ситуацию в регионе в постконфликтный период.

27.09.24: 24, 26 и 27 сентября азербайджанские пограничники задержали граждан Алжира (3 человека) и Пакистана (19 человек), пытавшихся незаконно перейти границы Азербайджана.

28.09.24: Министр иностранных дел Азербайджана Джайхун Байрамов отверг возможность «частичного мира» с Арменией во время выступления на Генеральной Ассамблее ООН в ответ на более оптимистичный тон, заданный Ереваном в начале недели. Его комментарии подчеркнули резкий контраст между позициями двух стран, подчеркнув значительные препятствия, которые остаются для завершения всеобъемлющего мирного соглашения.

29.09.24: В ходе совместной операции Службы госбезопасности и Госпогранслужбы Азербайджана была пресечена попытка доставки из Ирана в Азербайджан крупной партии наркотиков. Так, на территории погранотряда «Горадиз» был замечен дрон, следовавший из Ирана в сторону Азербайджана. В ходе принятых мер, летательный аппарат был перехвачен и посажен. При его досмотре было обнаружено 19,7 кг марихуаны и 1500 таблеток метадона М-40.

29.09.24: Проживающий во Франции азербайджанский политэмигрант Видади Искендерли подвергся нападению со стороны неизвестных. В семь часов утра в городе Мюлуз трое неизвестных в масках пробрались к нему в квартиру через окно, рассказали близкие Искендерли. Один из нападавших нанес Искендерли многочисленные ножевые ранения, двое других стояли у дверей. От многочисленных ран он скончался в больнице.

30.09.24: Президент Ильхам Алиев поздравил еврейское население с Рош ха Шана.

30.09.24: Бывший депутат, предприниматель Назим Байдемирли осужден на 8 лет лишения свободы. В своем выступлении адвокат Агиль Лаидж заявил, что вина Байдемирли по предъявленному обвинение в вымогательстве, не была доказана. На процессе не было удовлетворено ни одно из ходатайств защиты, и не представлено ни одно доказательство вины. Он назвал дело против Байдемирли «юридическим террором».

30.09.24: На открывшейся осенней сессии ПАСЕ, которая продлится до 4 октября, ожидается обсуждение вопросов ухдшения ситуации с правами человека в Азербайджане. В проект повестки дня сессии включен вопрос о «срочных дебатах в связи с ухудшением ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане».