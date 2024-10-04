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(11 часов назад)
Сенаторы и конгрессмены призвали Блинкена потребовать от Баку освободить политзаключенных

Сенаторы и конгрессмены призвали Блинкена потребовать от Баку освободить политзаключенных

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Сенаторы и конгрессмены призвали Блинкена потребовать от Баку освобождения политзаключенных

Около 60 американских законодателей в четверг обратились к госсекретарю Энтони Блинкену с просьбой оказать давление на президента Азербайджана Ильхама Алиева, чтобы он освободил политических заключенных перед климатическим саммитом COP29.

Законодатели, среди которых 10 сенаторов и 48 конгрессменов, призвали Блинкена заставить Азербайджан принять «реальные меры» для освобождения политических заключенных и осудить провокационные заявления в адрес Армении, которые «рискуют подорвать мирные переговоры».

«Мы призываем Государственный департамент добиться немедленного и безоговорочного освобождения всех политических заключенных, заложников и военнопленных, включая этнических армян, чтобы создать более благоприятную среду для успешной дипломатии на COP29», — говорится в письме.

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