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(11 часов назад)
Грузинские правозащитники выразили тревогу за состояние Афгана Садыгова

Грузинские правозащитники выразили тревогу за состояние Афгана Садыгова

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Грузинские правозащитники выразили тревогу в связи с состоянием здоровья Афгана Садыгова

Правозащитная организация «Права Грузии» выразила тревогу в связи с состоянием здоровья руководителя азербайджанского сайта Azel Tv Афгана Садыгова, который с 21 сентября проводит голодовку в СИЗО.

2 и 3 октября юристы организации "Права Грузии" встретились с Афганом Садыговым в изоляторе. Они обратили внимание на ухудшение состояния здоровья Садыгова. По словам адвокатов, ему трудно двигаться, говорить и сосредотачиваться.

В связи с этим, организация "Права Грузии" обратились в Пенитенциарную службу  с просьбой перевести Афгана Садыгова в соответствующее медицинское учреждение.

 Омбудсман Грузии проинформирован о состоянии  Афгана Садыгова, сообщили представители организации.

*Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июля его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вылететь только в Азербайджан.

В августе по  запросу из Азербайджана А.Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против  ареста и отказа предоставить ему убежище.

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