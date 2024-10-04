Грузинские правозащитники выразили тревогу в связи с состоянием здоровья Афгана Садыгова

Правозащитная организация «Права Грузии» выразила тревогу в связи с состоянием здоровья руководителя азербайджанского сайта Azel Tv Афгана Садыгова, который с 21 сентября проводит голодовку в СИЗО.

2 и 3 октября юристы организации "Права Грузии" встретились с Афганом Садыговым в изоляторе. Они обратили внимание на ухудшение состояния здоровья Садыгова. По словам адвокатов, ему трудно двигаться, говорить и сосредотачиваться.

В связи с этим, организация "Права Грузии" обратились в Пенитенциарную службу с просьбой перевести Афгана Садыгова в соответствующее медицинское учреждение.

Омбудсман Грузии проинформирован о состоянии Афгана Садыгова, сообщили представители организации.

*Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июля его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вылететь только в Азербайджан.

В августе по запросу из Азербайджана А.Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище.