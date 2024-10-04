Евронаблюдатели ведут разведку в интересах НАТО против России и Ирана – директор ФСБ
Евронаблюдатели ведут разведку в интересах НАТО против России и Ирана – директор ФСБ
Запад стремится ввести свой "миротворческий" контингент стран НАТО в Закавказье, якобы, для помощи в урегулировании отношений Еревана и Баку, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Американцы и европейцы явно не заинтересованы в установлении стабильности в Закавказье. Склоняя Ереван к затягиванию переговоров с Баку, Запад пытается возглавить процесс азербайджано-армянского урегулирования и добиться размещения в регионе собственного "миротворческого" контингента – под эгидой ООН, а на самом деле - натовской". Об этом заявил Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Астане.
По его словам, развернутая на границе Армении и Азербайджана наблюдательная миссия ЕС «ведет разведдеятельность в интересах конкретной страны НАТО против России и ее партнеров».
В обмен на льготные поставки вооружений и гарантии безопасности Запад добивается от армянского правительства выхода из ОДКБ, что поставит Ереван в еще большую зависимость от НАТО в вопросе его отношений с Баку.
"Учитывая предыдущий опыт посредничества натовцев в разных регионах мира, закрепление НАТО в Закавказье не будет содействовать стабильности в регионе", - подчеркнул Бортников.
Директор ФСБ добавил, что западные страны провоцируют и другие конфликты на постсоветском пространстве, куда будут втянуты Беларусь, страны Балтии, Польша и Молдова.
Долгосрочная миссия ЕС была размещена в Армении 20 февраля 2023 года сроком на 2 года и состояла из 100 человек. В декабре 2023 года ЕС объявил о расширении миссии до 209 человек.
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