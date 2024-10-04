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(11 часов назад)
Компания Caspian Equipment готовится к росту капитала

Компания Caspian Equipment готовится к росту капитала

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Компания Caspian Equipment готовится к увеличению капитала

Акционерное общество "Caspian Equipment Company" (продает двигатели и смазочные материалы, аккумуляторы, шины, фильтры и другие запасные части) объявило о выпуске акций на 0,1 миллиона манатов.

Компания разместила проспект эмиссии своих акций в системе электронного обнародования информации Центрального банка Азербайджана.

Согласно документу, предусматривается размещение 100 обыкновенных, именных, недокументированных  акций номинальной стоимостью от 1 000 манатов. Андеррайтером размещения является инвестиционная компания” CPM-Invest". Если все акции будут проданы, уставный капитал Caspian Equipment Company увеличится с 0,1 до 0,2 миллиона манатов.

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