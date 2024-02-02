Россия продлила арест американской журналистке Алсу Курмашевой

Госдепартамент заявил в четверг, что знает о продлении в России срока содержания под стражей журналистки Алсу Курмашевой и по-прежнему "глубоко обеспокоен" этим вопросом.

Суд в Казани в четверг утром продлил срок содержания под стражей журналистов Радио Свобода до 5 апреля. Они находится под стражей в России с 18 октября. "У нас нет более высокого приоритета, чем безопасность граждан США", - сказал Миллер корреспонденту TURAN.

Он также добавил, что из-за введенных российским правительством ограничений, сотрудники посольства США в Москве не смогли присутствовать на слушаниях по делу Курмашевой в Казани, где она содержится.

«Мы продолжаем ожидать консульский доступ к г-же Курмашевой и настаиваем, чтобы Россия предоставила последовательный и своевременный консульский доступ ко всем гражданам США», - сказал он.

Нескольким правительствам ЕС удалось отправить своих представителей в Казань для участия в последних слушаниях.

«Алсу Курмашева — американка по выбору. Она решила стать гражданкой США из-за свобод, которые предоставляет это гражданство. Теперь ее и без того жестокое заключение продлено еще на два месяца", - заявили в совместном заявлении президент Вашингтонского национального пресс-клуба Эмили Уилкинс и президент Института журналистики Национального пресс-клуба Гил Кляйн.