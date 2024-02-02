США «тесно сотрудничают» с Грузией на фоне кадровых перестановок в правительстве
США «тесно сотрудничают» с Грузией на фоне кадровых перестановок в правительстве
США в четверг отреагировали на недавние перестановки в правительстве Грузии. "Мы, конечно же в курсе того, что формируется новое правительство и предстоящих дискуссий в парламенте", - заявил вашингтонскому корреспонденту Тuran преcc-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.
«Наше посольство тесно сотрудничает с правительством Грузии, и мы надеемся на продолжение этих отношений».
Ранее в четверг правящая партия Грузии выдвинула своего лидера Ираклия Кобахидзе на пост премьер-министра вместо Ираклия Гарибашвили, который ушел в отставку, как сообщается, для подготовки к национальным выборам этой осенью.
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