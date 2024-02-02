США «тесно сотрудничают» с Грузией на фоне кадровых перестановок в правительстве

США «тесно сотрудничают» с Грузией на фоне кадровых перестановок в правительстве

США в четверг отреагировали на недавние перестановки в правительстве Грузии. "Мы, конечно же в курсе того, что формируется новое правительство и предстоящих дискуссий в парламенте", - заявил вашингтонскому корреспонденту Тuran преcc-секретарь Госдепартамента Мэтью Миллер.

«Наше посольство тесно сотрудничает с правительством Грузии, и мы надеемся на продолжение этих отношений».

Ранее в четверг правящая партия Грузии выдвинула своего лидера Ираклия Кобахидзе на пост премьер-министра вместо Ираклия Гарибашвили, который ушел в отставку, как сообщается, для подготовки к национальным выборам этой осенью.