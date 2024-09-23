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(9 часов назад)
Афган Садыгов продолжает  голодовку в грузинском СИЗО

Афган Садыгов продолжает  голодовку в грузинском СИЗО

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Афган Садыгов продолжает  голодовку в грузинском СИЗО

Арестованный в Грузии руководитель азербайджанского сайта Azel TV Афган Садыгов третьи сутки продолжает  голодовку в СИЗО.

Он протестует против необоснованного уголовного преследования и требует своего освобождения, сообщила Turan его супруга Севиндж Садыгова.

Сегодня она говорила с мужем по телефону.

Она отметила, что А.Садыгова перевели в камеру с заключенными, проводящими голодовку.

В этой камере заключенным дважды в день измеряют кровяное давление. При этом, А.Садыгову пока никакой медицинской помощи не оказано.

С.Садыгова заявила, что намерена обратиться к омбудсмену Грузии для привлечения внимания к голодовке мужа.

Афган Садыгов начал 20 сентября после того, как власти Грузии отказали ему в предоставлении политического убежища.

Напомним, что Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В середине июля его не выпустили из Грузии в Турцию, сообщив, что он может вылететь только в Азербайджан.

В августе по экстрадиционному запросу из Азербайджана А.Садыгова заключили под стражу.

В Баку его обвиняют в вымогательстве.

Журналист отвергает обвинения. Ранее, он дважды в Азербайджане был судим. Правозащитные организации оба раза признавали его политзаключенным.

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