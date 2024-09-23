Афган Садыгов продолжает голодовку в грузинском СИЗО
Афган Садыгов продолжает голодовку в грузинском СИЗО
Арестованный в Грузии руководитель азербайджанского сайта Azel TV Афган Садыгов третьи сутки продолжает голодовку в СИЗО.
Он протестует против необоснованного уголовного преследования и требует своего освобождения, сообщила Turan его супруга Севиндж Садыгова.
Сегодня она говорила с мужем по телефону.
Она отметила, что А.Садыгова перевели в камеру с заключенными, проводящими голодовку.
В этой камере заключенным дважды в день измеряют кровяное давление. При этом, А.Садыгову пока никакой медицинской помощи не оказано.
С.Садыгова заявила, что намерена обратиться к омбудсмену Грузии для привлечения внимания к голодовке мужа.
Афган Садыгов начал 20 сентября после того, как власти Грузии отказали ему в предоставлении политического убежища.
Напомним, что Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В середине июля его не выпустили из Грузии в Турцию, сообщив, что он может вылететь только в Азербайджан.
В августе по экстрадиционному запросу из Азербайджана А.Садыгова заключили под стражу.
В Баку его обвиняют в вымогательстве.
Журналист отвергает обвинения. Ранее, он дважды в Азербайджане был судим. Правозащитные организации оба раза признавали его политзаключенным.
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