Натиг Джафарли встает у руля партии REAL и намечает стратегический путь вперед

Натиг Джафарли, известный азербайджанский экономист, был избран председателем партии REAL (Реальная альтернатива) ее политическим комитетом, что обозначило новое направление для осажденной политической группы. В своем заявлении в социальной сети Джафарли изложил стратегические приоритеты партии и грозные препятствия, с которыми она сталкивается на нынешнем политическом поле Азербайджана.

Джафарли, которого уважают за его экономическую хватку и общественную активность, подчеркнул, что главной целью REAL под его руководством будет активизация и расширение прав и возможностей гражданского общества Азербайджана. «Наша миссия — активно искать решения проблем страны, а не просто каталогизировать их», — заявил он. Этот прагматичный подход подчеркивает его приверженность преобразованию политического дискурса в действенные стратегии.

Недавно назначенный председатель подчеркнул силу партии в ее разнообразном и опытном составе. «REAL — это ресурс, объединяющий людей с высоким уровнем знаний, интеллекта и страстью к коллективному принятию решений», — отметил Джафарли. Он подтвердил свою приверженность реализации стратегических решений, принятых Политическим комитетом партии, обеспечивая согласованность и последовательность в их инициативах.

Однако Джафарли не уклонился от решения существенных препятствий, с которыми сталкивается REAL. Он выделил три критических вопроса: потенциальная эрозия политических институтов в Азербайджане, снижение общественного доверия к избирательным процессам и ограниченная гражданская активность. «Азербайджан находится на перепутье, где целостность наших политических институтов находится под угрозой, вера общественности в выборы ослабевает, а гражданское участие остается слабым», — предупредил Джафарли. Эти проблемы, по его мнению, требуют более эффективного тактического и стратегического ответа со стороны партии.

Смена руководства произошла после неутешительных результатов REAL на выборах в сентябре 2024 года. Партия, которая надеялась увеличить свое представительство в Милли Меджлисе, получила только одно место, ранее занимаемое бывшим представителем. Такой исход выборов привел к отставке Ильгара Мамедова, первого председателя и основателя партии REAL. Мамедов, бывший политзаключенный, ушел в отставку в соответствии со своим обещанием уйти из политики, если партия не добьется успеха на выборах.

Аналитики отмечают, что экономическое прошлое Джафарли может предложить свежий взгляд на формулирование политики REAL, потенциально привлекательный для более широкого электората, разочарованного традиционной политической риторикой. «Джафарли привносит уровень экспертизы и ориентированное на результат мышление, которые могут оживить подход REAL к управлению и политике», — отмечает Тогрул Джуварлы, аналитик из Баку.