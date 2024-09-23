С 25 сентября стоимость проезда на пригородных электричках повысится
С 25 сентября стоимость проезда на пригородных электричках повысится
С 25 сентября вводятся новые тарифы на проезд в пригородных электропоездах.
Как сообщили Turan в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» минимальный тариф составит 0,4 маната.
Однако в целом, на Апшеронской кольцевой линии стоимость проезда в зависимости от дистанции повысится на 0,1-0,2 маната.
В компании подчеркнули, что нововведения осуществляются в соответствии с «международными стандартами» и послужат «повышению качества» перевозок.
В ЗАО «Азербайджанские железные дороги» также отметили, что с 1 сентября на внутренних маршрутах будет применяться гибкая тарифная политика.
Так, пассажирам приобретающим билеты в обе стороны за 25-30 дней до проезда будет предоставляться 15%-ная скидка.
Кроме того, с 24 сентября на некоторых вокзалах и станциях пассажирам будет предложен бесплатный доступ к Wi-Fi.
В частности, бесплатный Интернет будет обеспечен на вокзале в Баку, на станциях «Короглу», «Бакиханов», «Сабунчи», «Пиршаги», «Сумгайыт», «Горан», «Гянджа», «Агстафа» и «Габала».
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