Новый или старый парламент? Что изменилось?
Сегодня состоялась первая сессия Милли Меджлиса (Национального Собрания) Азербайджанской Республики VII созыва. В заседании принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Сахиба Гафарова была избрана спикером Милли Меджлиса 7-го созыва, которую она также занимала в 6-м созыве. Депутат Али Ахмедов был избран первым заместителем спикера Милли Меджлиса, а депутаты Зияфат Аскеров, Муса Гасымлы и Рафаэль Гусейнов были избраны заместителями спикера.
Об этом в программе «Сложный вопрос» рассказал председатель общественного объединения «Право и прогресс» Хафиз Гасанов . Он напомнил, что выборы в парламент 6-го созыва также были внеочередными. Тогда высказывалось мнение, что позиция парламента не соответствует политике президента. Однако в обновленном парламенте депутаты остались прежними — ничего не изменилось. То же самое касается и парламента 7-го созыва.
«Лишь 15 молодых людей впервые получили депутатские мандаты», — отметил эксперт, выразив надежду, что, возможно, именно это новое поколение депутатов выдвинет новые инициативы.
По словам Гасанова, более 60% нового парламента составляют депутаты 6-го созыва, а остальные «народные избранники» были избраны в предыдущих созывах.
Он также отметил, что подавляющее большинство законов, принятых парламентом, являются результатом законодательных инициатив президента. «Я хочу отметить, что депутаты парламента не проявили большой законодательной инициативы», — заявил он.
Гасанов также подчеркнул, что у большинства депутатов отсутствует склонность к законодательным инициативам, опыт работы в парламентских комитетах, рабочих группах, разработке конкретных законопроектов или работе над законопроектами, вносимыми в порядке законодательной инициативы президента и других субъектов.
«Я не ожидаю от этого парламента каких-либо существенных достижений», — заключил Гасанов.
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