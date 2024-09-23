Новый или старый парламент? Что изменилось?

Сегодня состоялась первая сессия Милли Меджлиса (Национального Собрания) Азербайджанской Республики VII созыва. В заседании принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Сахиба Гафарова была избрана спикером Милли Меджлиса 7-го созыва, которую она также занимала в 6-м созыве. Депутат Али Ахмедов был избран первым заместителем спикера Милли Меджлиса, а депутаты Зияфат Аскеров, Муса Гасымлы и Рафаэль Гусейнов были избраны заместителями спикера.

Об этом в программе «Сложный вопрос» рассказал председатель общественного объединения «Право и прогресс» Хафиз Гасанов . Он напомнил, что выборы в парламент 6-го созыва также были внеочередными. Тогда высказывалось мнение, что позиция парламента не соответствует политике президента. Однако в обновленном парламенте депутаты остались прежними — ничего не изменилось. То же самое касается и парламента 7-го созыва.

«Лишь 15 молодых людей впервые получили депутатские мандаты», — отметил эксперт, выразив надежду, что, возможно, именно это новое поколение депутатов выдвинет новые инициативы.

По словам Гасанова, более 60% нового парламента составляют депутаты 6-го созыва, а остальные «народные избранники» были избраны в предыдущих созывах.

Он также отметил, что подавляющее большинство законов, принятых парламентом, являются результатом законодательных инициатив президента. «Я хочу отметить, что депутаты парламента не проявили большой законодательной инициативы», — заявил он.

Гасанов также подчеркнул, что у большинства депутатов отсутствует склонность к законодательным инициативам, опыт работы в парламентских комитетах, рабочих группах, разработке конкретных законопроектов или работе над законопроектами, вносимыми в порядке законодательной инициативы президента и других субъектов.

«Я не ожидаю от этого парламента каких-либо существенных достижений», — заключил Гасанов.