Израиль начал военную операцию в Ливане

Израильские военные начали крупномасштабную операцию на юге Ливана рано утром в понедельник, нацелившись на позиции Хезболлы после серии приграничных стычек, которые обострились на прошлой неделе. Операция, которая включает авиаудары и наземные атаки, проходит на фоне растущей напряженности между Израилем и поддерживаемой Ираном группировкой Хезболла, что вызывает опасения по поводу более широкого регионального конфликта.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что удары были направлены на «ключевую военную инфраструктуру», принадлежащую «Хезболле», включая склады оружия, пусковые площадки ракет и командные центры. «Мы решительно отвечаем на провокации и угрозы, исходящие от «Хезболлы» вдоль нашей северной границы», — заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант. «Эта операция направлена ​​на демонтаж их возможностей и предотвращение дальнейших нападений на израильских мирных жителей».

Ливанское правительство осудило израильскую операцию как «нарушение суверенитета» и призвало к немедленному прекращению военной кампании. «Мы призываем международное сообщество вмешаться и остановить израильскую агрессию», — заявил премьер-министр Ливана Наджиб Микати. «Это нападение грозит дальнейшей дестабилизацией Ливана и рискует разжечь полномасштабный конфликт».

Операция последовала за неделей усиления боевых действий, включая ракетные обстрелы с юга Ливана по северу Израиля и ответные израильские авиаудары. Хезболла, имеющая сильное присутствие на юге Ливана, поклялась ответить «полной силой». В телевизионном заявлении лидер Хезболлы Хасан Насралла назвал действия Израиля «объявлением войны» и предупредил о «серьезных последствиях для всего региона».

Аналитики предупреждают, что ситуация может быстро обостриться, особенно с учетом участия Ирана, главного покровителя «Хезболлы». «Это крайне опасный момент», — заявила Орна Мизрахи, бывший советник по национальной безопасности Израиля. «Если «Хезболла» продолжит ракетные обстрелы, а Израиль расширит наземную операцию, мы можем стать свидетелями полномасштабной войны, похожей на ливанскую войну 2006 года».

Организация Объединенных Наций призвала к немедленной сдержанности и настоятельно призвала обе стороны к деэскалации. «Мы глубоко обеспокоены ухудшением ситуации на израильско-ливанской границе», — заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. «Мы призываем все стороны воздержаться от действий, которые еще больше подвергнут опасности мирных жителей и усилят напряженность».

Соединенные Штаты, ключевой союзник Израиля, выразили поддержку праву Израиля на самооборону, но призвали к осторожности. «Израиль имеет право защищать своих граждан от террористических угроз, но мы призываем к взвешенным ответам, чтобы избежать более масштабного конфликта», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напротив, Иран осудил израильское наступление, а министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян пообещал поддержать «Хезболлу» в ее «сопротивлении израильской агрессии».

Операция вызвала опасения более масштабной конфронтации с участием множества субъектов по всему региону, при этом как израильские, так и ливанские граждане готовятся к возможным последствиям. В северных городах Израиля открылись бомбоубежища, а школы в регионе были закрыты. Ливан, который борется с серьезным экономическим кризисом, сталкивается с перспективой дальнейшей дестабилизации.

«Этот конфликт происходит в самое неподходящее время для Ливана», — сказал ливанский политический аналитик Надим Шехади. «Страна уже находится в финансовом крахе, и любое длительное военное вмешательство резко ухудшит ситуацию».