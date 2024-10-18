AHK Азербайджан проводит мероприятие по подготовке к COP29, посвященное зеленой энергетике и устойчивому развитию

Германо-азербайджанская торговая палата (AHK Azerbaijan) начала серию мероприятий, направленных на создание импульса в преддверии 29-й Конференции ООН по изменению климата (COP29), проведение которой запланировано в Азербайджане. Мероприятие под названием «Инновации, сотрудничество, трансформация – построение устойчивого будущего» собрало более 70 представителей компаний-членов и партнеров AHK Azerbaijan для обсуждения достижений страны в области зеленой энергетики и ее более широких целей в области устойчивого развития.

Известные деятели, включая Камала Аббасова, заместителя министра энергетики Азербайджана, и Севиндж Фаталиеву, члена парламента Азербайджана и оргкомитета COP29, рассказали о растущей роли Азербайджана в глобальном движении зеленой энергии. Аббасов подчеркнул приверженность страны увеличению возобновляемых источников энергии до 33% от общей мощности и 25% производства к 2027 году, подчеркнув продолжающееся сотрудничество с крупными международными игроками, такими как Masdar, ACWA Power и bp. Эти проекты направлены на повышение внутреннего потребления энергии и содействие декарбонизации экономики Азербайджана.

Фаталиева изложила инициативы Азербайджана по продвижению зеленой экономики, включая недавно представленную Бакинскую инициативу по инвестициям в климатическое финансирование и торговле (BICFIT). Эта инициатива направлена ​​на создание фонда финансирования мер по борьбе с изменением климата с участием стран-производителей ископаемого топлива и частных компаний, что еще больше укрепит приверженность Азербайджана устойчивому развитию.

На мероприятии прошла панельная дискуссия о влиянии экологических, социальных и управленческих стратегий (ESG) на ключевые отрасли, такие как энергетика, транспорт и строительство, модератором которой выступил Илькин Гаджиев, исполнительный директор Sustainera Solutions. Представители SOCAR Green LLC, Азербайджанской ассоциации производителей цемента и Бакинского международного морского торгового порта поделились усилиями своих компаний в области устойчивого развития и обсудили проблемы и возможности в продвижении целей ESG.

Участники также выслушали немецких чиновников, включая Хайко Шварца, заместителя главы миссии посольства Германии в Азербайджане, который подчеркнул возможности участия немецких компаний в зеленом переходе Азербайджана. Он отметил, что COP29 может стать катализатором ускорения устойчивого роста в регионе, одновременно обеспечив выход Азербайджана на лидирующие позиции в области возобновляемых источников энергии.

Мероприятие завершилось оживленной дискуссионной сессией и деловым обедом, что отразило растущую важность устойчивого развития в экономической и политической повестке дня Азербайджана в преддверии COP29, сообщает АНК.

Press Reliz COP29 mövzusunda AHK İmpuls tədbiri 17.10.2024