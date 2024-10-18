Байрамов говорит о «скрытой повестке» Армении, а Мирзоян о необходимости открытия железной дороги между странами

Байрамов говорит о «скрытой повестке» Армении, а Мирзоян о необходимости открытия железной дороги между странами

Байрамов говорит о «скрытой повестке» Армении, а Мирзоян о необходимости открытия железной дороги между странами

Региональные действия и диалог становятся еще более важными на фоне того, что иностранные силы расширяют свои опасные программы в регионе, включая милитаризацию, геополитическую эскалацию и проецирование разделительных линий на регион Южного Кавказа. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в пятницу на совместном заседании глав МИД Турции, Ирана, России, Азербайджана и Армении в Стамбуле.

В современных условиях возрастает значение государств региона и признание региональной безопасности как неделимой концепции, отметил Байрамов.

Он сказал, что в ближайшее время будут завершены коммуникации, соединяющие Восточно-Зангезурский экономический район Азербайджана и Нахчыванскую Автономную Республику через территорию Ирана.

После конфликта с Арменией и восстановления территориальной целостности Азербайджана, Баку подтверждает решимость продвигать процесс устойчивого мира с Арменией.

«Важно устранение препятствий, стоящих на пути мирного процесса, и прежде всего конституционных изменений, гарантирующих, что агрессия Армении не повторятся, и мир не будет зависеть от внутриполитической и правовой ситуации», - сказал он.

Далее он добавил, что продвижение «неполного мира» со стороны Армении, которая откладывает устойчивое миростроительство, игнорируя текущие проблемы, говорит о существовании «скрытой повестки дня», - заключил Байрамов.

В свою очередь, глава МИД Армении Арарат Мирзоян в своем выступлении заявил о необходимости запуска железной дороги Гюмри-Карс между Арменией и Турцией.

Армянская сторона завершила строительство и техническое оснащение пограничного контрольно-пропускного пункта Маргара на армяно-турецкой границе. Ереван и Анкара уже договорились совместно оценить технические требования для пересечения границы по железной дороге Гюмри-Карс и отменить взаимные запреты на авиаперевозки, сказал армянский министр.

Мирзоян считает, что железная дорога между Арменией и Турцией, вместе с железной дорогой между Арменией и Азербайджаном, обеспечит эффективное сообщение между Персидским заливом и Черным, Каспийским и Средиземным морями.

Ереван предлагает Баку упростить пересечение границы и таможенные процедуры, а также обеспечить дополнительные механизмы безопасности при уважении суверенитета и юрисдикции двух стран, заключил Мирзоян.