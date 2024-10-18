ЦБА обязал страхового и перестраховочного брокера выполнить обязательное к исполнению предписание

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал “Xəmsə Sığorta və Təkrarsığorta Brokeri” обязательное к исполнению предписание.

Об этом сообщается на сайте ЦБА.

В сообщении говорится, что в ходе плановой и всесторонней проверки, проведенной организацией, было проверено, соблюдает ли компания страховое законодательство и лицензионные требования. В связи с выявленными недостатками и просчетами в соответствии со статьей 102.2.9 закона “О страховой деятельности” страховому и перестраховочному брокеру было дано обязательное предписание к исполнению.