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ЦБА обязал страхового и перестраховочного брокера выполнить обязательное к исполнению предписание

ЦБА обязал страхового и перестраховочного брокера выполнить обязательное к исполнению предписание

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

ЦБА обязал страхового и перестраховочного брокера выполнить обязательное к исполнению предписание

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) дал “Xəmsə Sığorta və Təkrarsığorta Brokeri” обязательное  к исполнению предписание.

Об этом сообщается на сайте ЦБА.

В сообщении говорится, что в ходе плановой и всесторонней проверки, проведенной организацией, было проверено, соблюдает ли компания страховое законодательство и лицензионные требования. В связи с выявленными недостатками и просчетами  в соответствии со статьей 102.2.9 закона “О страховой деятельности” страховому и перестраховочному брокеру было дано обязательное предписание к исполнению.

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