Аппарат омбудсмена отреагировал на сообщение о физическом насилии над активистом в полиции

Аппарат омбудсмена отреагировал на сообщение о физическом насилии над активистом в полиции

В связи с заявлением супруги и адвоката активиста Ниджата Ибрагима, что после задержания, в полиции он подвергся физическому насилию с требованием оговорить себя, из аппарата омбудсмена агентству Turan сообщили, что к ним поступило заявление от защитника Ибрагима.

В связи с этим, аппарат омбудсмена направил письмо в прокуратуру, и адвокат Ибрагима была проинформирована.

Дело Ибрагима находится в центре внимания омбудсмена, отметили в ведомстве.

* Общественный активист Ниджат Ибрагим после задержания причинил себе телесные повреждения из-за попыток принудить его оговорить себя, заявили Turan накануне его супруга и адвокат.