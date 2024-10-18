Аппарат омбудсмена отреагировал на сообщение о физическом насилии над активистом в полиции
Аппарат омбудсмена отреагировал на сообщение о физическом насилии над активистом в полиции
В связи с заявлением супруги и адвоката активиста Ниджата Ибрагима, что после задержания, в полиции он подвергся физическому насилию с требованием оговорить себя, из аппарата омбудсмена агентству Turan сообщили, что к ним поступило заявление от защитника Ибрагима.
В связи с этим, аппарат омбудсмена направил письмо в прокуратуру, и адвокат Ибрагима была проинформирована.
Дело Ибрагима находится в центре внимания омбудсмена, отметили в ведомстве.
* Общественный активист Ниджат Ибрагим после задержания причинил себе телесные повреждения из-за попыток принудить его оговорить себя, заявили Turan накануне его супруга и адвокат.
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